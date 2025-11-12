Памятник разведчику Алексею Ботяну откроют в Москве

В Москве в 2025 году будет открыт памятник-бюст в честь Героя Российской Федерации, полковника КГБ СССР Алексея Николаевича Ботяна. Созданием памятника занимается Российское военно-историческое общество.

Мастерскую скульптора Михаила Баскакова посетили дочь разведчика Ирина Алексеевна Бабошкина и заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Они осмотрели полноразмерную модель скульптурной композиции в мягком материале (глине) и внесли свои коррективы, чтобы добиться максимального портретного сходства.

- Спасибо за Память о моём отце! Я его очень любила! Он был позитивным человеком, который до последних своих дней играл в волейбол. Он не ходил медленно, а всегда ходил быстро. Всегда куда-то спешил, но при этом любил отдыхать. В волейбол он играл до 98 лет, очень долго ездил на велосипеде. Всему этому он научил меня: плавать, ходить на лыжах, кататься на коньках, ездить на велосипеде. Хотя он был человек очень занятой, он много внимания уделял семье. И то, что его нет уже 10 лет – для меня очень тяжело. Спасибо, что о нём помнят! – поблагодарила Ирина Алексеевна Бабошкина.

В годы Великой Отечественной войны Алексей Николаевич Ботян в составе партизанского отряда участвовал в боевых действиях на территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии, пройдя путь от рядового бойца до заместителя командира партизанского соединения по разведке.

Он вошёл в историю тем, что спас от разрушения польский город Краков. Советские войска освободили Краков от фашистов 19 января 1945 года. Немцы хотели взорвать город, а всю взрывчатку свозили в старинный Ягеллонский замок. Но утром 18 января раздался взрыв: это взлетели на воздух тонны тротила. Операция была проведена разведгруппой под командованием Алексея Ботяна . Так были разрушены планы немцев и спасен Краков – один из красивейших городов Польши. За эту операцию Алексей Ботян был награжден польским орденом «Виртути милитари».

После окончания войны он работал в центральном аппарате внешней разведки, неоднократно привлекался для выполнения сложных и ответственных заданий за рубежом. В мае 2007 года Алексею Ботяну было присвоено звание Герой Российской Федерации.

- Программа по увековечиванию Памяти о лицах, внесших значительный вклад в обеспечение защиты и безопасности Отечества инициирована Российским военно-историческим обществом и Российским историческим обществом. Владимир Ростиславович Мединский и Сергей Евгеньевич Нарышкин обратились к Президенту, который одобрил эту программу. С 2021 года увековечены имена уже более 30 Героев. И в этом году одним из самых знаковых наших Героев является Алексей Николаевич Ботян. Очень многие ныне живущие люди знали его лично и попадали под его личное обаяние, его улыбку, которая совсем не выдавала в нём того командира партизанского отряда, который спас от разрушения город Краков – рассказал заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко. –

Сегодня в Польше стало модно забывать о том, что Алексей Николаевич Ботян за свои заслуги в своё время был награждён орденами и медалями Польской Республики. Как говорится: «Ничто не ценится так дёшево, как уже оказанная услуга!». Но мы помним, что благодаря таким Героям как Алексей Николаевич во время войны Краков был спасён. А сам Алексей Николаевич был предельно скромным человеком, и различить в нём Героя было непросто. Но Героем он был настоящим! По воспоминаниям коллег из спецназа, когда его в 95 лет пригласили пострелять в тире, из 30 очков он выбил 29. Все офицеры в безмолвии наблюдали за этой картиной. Он прожил огромную жизнь, но при этом не растерял своего жизнелюбия и того интереса к жизни, который его отличал на всем жизненном пути!

Алексей Ботян – один из прообразов легендарного майора «Вихря» (героя романа Юлиана Семенова и одноименного фильма) скончался в 2020 году на 104-ом году жизни.

Памятник-бюст Алексею Ботяну планируется установить на территории Покровского парка в районе Южное Чертаново ко Дню работника органов безопасности Российской Федерации. Место выбрано не случайно, в этом районе он прожил долгие годы. Монумент станет важным Местом Памяти на карте столицы.

По материалам официального сайта Российского военно-исторического общества.