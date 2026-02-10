Памятник Алексею Николаевичу Ботяну открыли в Москве
В Москве в Покровском парке состоялась торжественная церемония открытия памятника-бюста в честь Героя Российской Федерации, полковника КГБ СССР Алексея Николаевича Ботяна.
В мероприятии приняли участие: заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, Представитель Службы внешней разведки Российской Федерации, генерал-майор в отставке Сергей Яковлев, депутат Московской городской Думы, Герой Российской Федерации летчик-космонавт Олег Артемьев, Президент Ассоциации Группы специального назначения «Вымпел», полковник Валерий Попов, Дочь Алексея Николаевича Ботяна Ирина Бабошкина.
Монумент установлен Российским военно-историческим обществом при содействии Службы внешней разведки в рамках программы по увековечиванию памяти о лицах, внесших значительный вклад в обеспечение защиты и безопасности Отечества. Воплотил идею в бронзе скульптор Михаил Баскаков.
- Российское военно-историческое общество в течении пяти лет по поручению Президента России реализует программу по увековечиванию памяти Героев, которые внесли огромный вклад в безопасность и процветание Отечества. Сегодня открываемый нами памятник – тридцать четвертый в этой программе. В двадцати трех регионах России стоят монументы, посвященные нашим Героям, - сказал Николай Овсиенко.
Алексей Николаевич Ботян вошёл в историю тем, что спас от разрушения польский город Краков. Советские войска освободили Краков от фашистов 19 января 1945 года. Немцы хотели взорвать город, а всю взрывчатку свозили в старинный Ягеллонский замок. Но утром 18 января раздался взрыв: это взлетели на воздух тонны тротила. Операция была проведена разведгруппой под командованием Алексея Ботяна. Так были разрушены планы немцев и спасен Краков – один из красивейших городов Польши. За эту операцию Алексей Ботян был награжден польским орденом «Виртути милитари». Именно он стал одним из прототипов легендарного «Майора Вихря».
- Алексей Николаевич прожил большую жизнь. Той жизни, которую он прожил, хватило бы и на двадцать биографий, и каждая из них была бы героической. Уже было сказано, что это тот человек, который фактически спас от разрушения Краков. За этот подвиг польское правительство наградило его орденом «Вертути милитари» - Военной доблести. Сейчас в Польше и других странах модно забывать о том, кто спас Европу. Но мы этого точно не забудем, - сказал Николай Овсиенко. – Вечная память Алексею Николаевичу, вечная слава ему и таким же как он – Героям невидимого фронта! Спасибо всем, кто пришел сегодня отдать дань уважения, поклониться нашему дорогому Герою. Он завещал: «Любите жизнь и любите Родину!». Считаю, что это сегодня актуально.
После окончания войны Алексей Ботян работал в центральном аппарате внешней разведки, неоднократно привлекался для выполнения сложных и ответственных заданий за рубежом. Прожил долгую жизнь и совершил ряд подвигов, информация о которых до сих пор хранится под грифом «секретно». В 2007 году ему было присвоено высокое звание Герой Российской Федерации.
Всю жизнь легендарный разведчик посвятил служению Родине и достойно вписал свое имя в историю. До конца жизни вел активную работу по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и любви к Отечеству.
- Мы все помним имена таких российских воинов, как Пересвет и Ослябя, которые в 1380 году верховенством князя Дмитрия Донского боролись против иноземного нашествия. И вот этот монумент позволит нашему поколению и последующим помнить о том, что у нашей страны был такой мужественный и отважный защитник, как Герой Российской Федерации Алексей Николаевич Ботян, - подчеркнул Представитель Службы внешней разведки Российской Федерации, генерал-майор в отставке Сергей Яковлев.
Дочь Алексея Николаевича Ботяна Ирина Бабошкина поблагодарила за сохранение памяти об отце, поделилась теплыми и искренними воспоминаниями.
- Дорогие друзья, соратники и коллеги Алексея Николаевича. Большое спасибо за то, что вы сегодня пришли на открытие этого памятника. Мой отец достоин этой памяти. Несмотря на то, что о нем написано много книг и снято фильмов, благодаря этому бюсту память о нем будет жить долго. Надеюсь, что к этому памятнику будут приходить люди с детьми, которые будут смотреть на него и интересоваться жизнью этого человека. Той жизнью, которая была насыщена большим количеством событий и посвящена защите нашей Родины. Пусть молодое поколение бережет наше Отечество. Такой наказ давал детям Алексей Николаевич, - сказала Ирина Бабошкина.
Памятник-бюст открыт в День Рождения Алексея Николаевича Ботяна. 10 февраля 2026 года ему исполнилось бы 109 лет.
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