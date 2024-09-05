Открытие памятника Гавриилу Державину в Москве

6 сентября в 14:00 в Москве (ул. 1- я Останкинская, д. 5, стр. 3) состоится торжественное открытие памятника государственному деятелю и русскому поэту эпохи Просвещения, первому Министру юстиции Российской Империи Гавриилу Романовичу Державину.

На церемонии открытия ожидаются:

- Владимир Мединский - помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества,

- Константин Чуйченко - Министр юстиции Российской Федерации,

- Представители федеральных и региональных органов власти, юридической общественности и научного сообщества.

Памятник установлен Российским военно-историческим обществом совместно с Министерством юстиции Российской Федерации при поддержке Мэра и Правительства Москвы. Проект является частью мероприятий, посвященных 280-летию со дня рождения Гавриила Романовича Державина.

Увековечил образ в бронзе скульптор Николай Жуков . Высота скульптурной композиции вместе с постаментом 8-метров. На постамент нанесены стихотворные произведение Г.Р. Державина: «На взятие Измаила», «Признание», «Памятник». Место установки монумента выбрано не случайно. Есть много подтверждений тому, что Державин неоднократно бывал в гостях у графа Шереметьева в усадьбе Останкино.