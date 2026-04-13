Неделя Космоса в России

С 6 по 12 апреля 2026 года в России проходит первая в истории страны Неделя космоса, приуроченная к 65-летию первого полёта человека в космос. Соответствующий Указ о ежегодном проведении Недели космоса подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

6 апреля по всей стране будет дан старт серии научных, образовательных, творческих и культурных мероприятий, которые пройдут в регионах России. Школьникам расскажут об истории и современности отечественной космонавтики, ответят на вопрос: «Как стать космонавтом?». На занятии ученики смогут убедиться, что космос – намного ближе, чем кажется, ведь космические технологии – это большая часть нашей повседневной жизни.

7 апреля пройдет Просветительский марафон в Национальном космическом центре имени Первой женщины-космонавта В.В. Терешковой . Впервые штаб-квартира Роскосмоса превратится в фестивальную площадку, на которой выступят известные эксперты, пройдут мастер-классы и творческие встречи. Марафон проводится совместно с обществом «Знание».

8 апреля на отраслевом форуме активной молодёжи Роскосмоса «Команда Будущего» на площадке Московского авиационного института более 200 молодых сотрудников ракетно-космической отрасли будут участвовать в мастер-классах, лекциях, и проектных сессиях.

9 апреля пройдет Российский Космический Форум, который станет ключевой федеральной площадкой для диалога государства, науки и бизнеса в космической сфере. Запланировано пленарное заседание, панельные сессии и экспертные дискуссии. Российский Космический Форум пройдет в Национальном центре «Россия».

В широкий прокат 9 апреля выйдет фильм «Моя собака – космонавт», повествующий о мальчике, который мечтал о космосе, и его собаке Белке.

В ряде регионов пройдут не только традиционные акции в музеях, общественных пространствах, но и театральные постановки, посвященные космической тематике. Также 9 апреля Ассоциация кинопрокатчиков России организует в 300 кинотеатрах бесплатные показы документального фильма «Гагарин. Обнимая мир», который расскажет о значении для планеты первого полета человека в космос.

11 апреля пройдет спортивный флешмоб «Старт к звездам». В 12 регионах России пройдет серия спортивных мероприятий, где каждая активность будет связана с ключевыми цифрами космической эпохи: 65 лет со дня полета, 108 минут в космосе и 28 000 километров в час – скорость корабля «Восток 1». Каждый участник сможет почувствовать себя частью легендарного космического старта. Участие – бесплатное. О начале регистрации организаторы сообщат дополнительно.

12 апреля – День космонавтики , главный праздник Недели Космоса. В этот день страна чествует и вспоминает всех покорителей космоса, сотрудников и ветеранов отрасли. Всех, кто своим трудом, смелостью и самоотверженностью совершает эпохальные открытия, воплощает мечты поколений.

В Государственном Кремлевском дворце пройдет торжественный концерт и церемония награждения сотрудников ракетно-космической отрасли.

Неделя космоса – масштабная национальная инициатива, объединяющая сотни событий по всей стране. Это просветительские, научные, культурные мероприятия, раскрывающие тему космоса с разных сторон.

В программе научных мероприятий Недели космоса – события Российской Академии Наук, Молодежный космический инженерный конгресс МГТУ им. Н.Э. Баумана, региональные конференции и форумы.

Пройдет серия диктантов на космическую тему, самым масштабным из которых станет «Космический диктант» 12 апреля в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

По материалам официального сайта Министерства транспорта РФ .