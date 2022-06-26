На Московской неделе моды представили коллекцию к 570-летию Леонардо да Винчи

В столице в рамках Московской недели моды представили тематическую коллекцию «Леонардо да Винчи» российского дизайнера Екатерины Ринар. Она посвящена 570-летию со дня рождения знаменитого итальянского художника и ученого.

«В России это единственное дизайнерское решение, тематически посвященное Леонардо да Винчи и его юбилею. Тем самым мы демонстрируем принятие мировой культуры в противовес распространившемуся в наши дни за рубежом синдрому отмены. Музыкальным сопровождением показа выбрана серия неосимфоний российского композитора Тиграна Джагера "Время человека", которая также стала основной музыкальной составляющей нового социокультурного проекта "Вижу. Гении мира" и крупнейших мероприятий, посвященных юбилею да Винчи в России», - рассказала Ринар.

Показ прошел в зале "Зарядье", всего в коллекции представлено 37 образов. Согласно замыслу дизайнера, наряды должны передавать ощущение богатства, роскоши и красоты эпохи Возрождения.

Обложка: предполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи