На Курилах найдут погибшие японские корабли

Возле островов Большой Курильской гряды пройдут поиски иностранных кораблей, погибших во время Второй мировой войны. Исследователи изучат места гибели японских судов, американской подлодки «Херинг», а также другие военно-технические объекты.

Поиски были начаты водолазами в 2017 году, их продолжат при помощи подводного аппарата. Также в ходе экспедиции исследуют фортификационные сооружения периода Второй мировой, говорится на сайте Русского географического общества.

В годы войны на вулканическом острове Матуа размещалась японская опорная крепость с системой оборонительных фортификаций. Она просуществовала до августа 1945 года. На сегодняшний день руины военных сооружений представляют научный интерес.

Работа по изучению острова Матуа проводится Центром подводных исследований Русского географического общества совместно с Министерством обороны РФ с 2016 года. Эксперты провели свыше тысячи исследований, в том числе радиационную и химическую разведку, а также обследовали фортификационные сооружения острова и более ста исторических объектов.

Обложка: Андрей Горбань / rgo.ru