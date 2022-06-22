На Алтае археологи займутся раскопками крупного раннескифского кургана

Исследователи из Алтайского государственного университета получили грант Российского научного фонда. Ученым предстоит изучить жизнь древних кочевников и провести раскопки крупного кургана раннескифского времени.

«В этом году был получен новый грант РНФ, связанный с изучением древних кочевников, в рамках которого предусмотрены, в частности, палеогенетические исследования. Кроме этого, мы планируем раскопать один из крупных памятников раннескифского времени диаметром около 30 м. Курганы такого размера пока не исследовались, будем это делать впервые и надеемся получить важные материалы, раскрывающие особенности жизнедеятельности ранних кочевников, которые освоили Алтай в конце IX - начале VIII веков до нашей эры», - рассказал заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии университета Алексей Тишкин.

Профессор отметил, что раскопки будут длиться 2-3 археологических сезона. Ученые полагают, что им удастся обнаружить захоронения лошадей и конское снаряжение, которое облегчит датирование, передает ТАСС.

«Мы планируем найти несколько лошадей ранних кочевников и сможем понять, откуда они здесь появились. Конское снаряжение хорошо сохраняется в таких курганах, а это маркер для решения проблемы хронологии этих памятников. Большой размер кургана позволяет рассчитывать нам на то, что там был похоронен важный человек, возможно, вождь среднего ранга», - сказал Тишкин.

Отмечается, что гранд рассчитан на три года, в этом году исследователи получили 6,5 млн руб.

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