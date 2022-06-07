Музей Екатеринбурга готовит к изданию альбомы личных фотографий семьи Николая II

В Екатеринбурге Музей святой Царской Семьи культурно-просветительского центра "Царский" планирует выпустить альбомы с личными фотографиями императора Николая II и его семьи, рассказала ТАСС заведующая музеем Татьяна Романюк. Отмечается, что часть снимков была впервые представлена 6 июня в рамках выставки «Последняя императрица России», приуроченной к 150-летию Александры Федоровны.

«У нас сейчас идет изучение домашних фотографий царской семьи, описание их, датирование. Потому что очень много фотографий, и они никаким образом не были собраны при передаче нам. В планах нашего музея составление к ним аннотации и последующее издание альбомов непарадных фотографий царской семьи», - поделилась Романюк.

Она добавила, что фотографии были вывезены подругой императрицы Анной Вырубовой, а затем переданы в музей. Ранее эти снимки нигде не публиковались.

Обложка: семья императора Николая II.