Место Тургеневского дуба займет его «наследник»

В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» в Орловской области высадят новое дерево вместо поваленного ураганом Тургеневского дуба. Мероприятие планируется провести 9 ноября – в 2-4-летие со дня рождения писателя Ивана Тургенева.

«Запланирована высадка дуба на 9 ноября, в день рождения Ивана Сергеевича Тургенева. У нас есть три саженца дуба - крепких, десятилетних, которые сейчас растут на месте прежней усадьбы Лутовиновых в селе Петровском, недалеко от Спасского», - рассказала замдиректора по развитию музея-заповедника Ирина Никишонкова.

Саженцы выращены из желудей, собранных с Тургеневского дуба, сообщает ТАСС. «Это потомки из его желудей, то есть на 50% Тургеневский дуб. Высаживать у себя мы будем, возможно, один их этих саженцев», - отметила Никишонкова.

Обложка: музей-заповедник И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново"