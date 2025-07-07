Мединский: единый учебник истории нужно выбрать с помощью конкурса

Председатель Российского военно-исторического общества выразил мнение, что единый учебник истории нужно выбрать с помощью конкурса. Владимир Мединский считает, что в этом вопросе важен профессиональный подход, поэтому с его созданием не нужно спешить.

«Мы сегодня обсуждаем тему единого учебника истории. <...> На мой взгляд, мы очень поспешно подходим к решению этой проблемы, потому что единый учебник и единственный - это две больших разницы. Есть единая программа, есть единая часть истории, историко-культурный стандарт. Его достаточно долго создавали, в рамках этого стандарта несколько линеек учебников, разные. Школы имеют возможность выбрать, регионы имеют возможность выбрать. <...> Если у нас есть время и запас, организовать прозрачный конкурс, пусть напишут новый учебник, выбрать его, или учебники, два, постепенно на них перейти. Профессионально решить, какие это будут учебники. Не гнать это, не торопиться», - заявил Мединский.

Он отметил, что сейчас в российских школах не хватает часов для изучения истории страны. Председатель РВИО предложил подготовить общий стандарт для преподавания истории России и всеобщей истории.

«У нас еще всеобщая история есть, она не стыкуется у нас местами, это разные стандарты. Полгода ученик учит историю России, потом всеобщую историю. В голове у него это не складывается. <...> У нас разорваны эти курсы, поэтому объединить эти курсы, подумать постепенно в рамках подготовки общего стандарта. Все же один и тот же учитель преподает. А есть еще обществознание, а на нем еще много часов. <...> Надо подумать, как сделать лучше», - добавил Мединский.

Обложка: Евгений Разумный / Ведомости