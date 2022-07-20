Крупнейший город майя на Юкатане забросили из-за серии засух
Самый крупный город и торговый центр цивилизации майя на полуострове Юкатан - Майяпан - забросили во второй половине XV века из-за серии многолетних засух, спровоцировавших две гражданские войны.
К такому выводу палеоклиматологи пришли, изучая палеоклиматическое, археологическое и антропологическое наследие Майяпана, пишет ТАСС.
Исследователи определили точный возраст останков более 200 жителей поселения, проанализировали все известные письменные источники, а также проследили за колебаниями местного климата.
Выяснилось, что в Майяпане было два крупных всплеска насилия. Первый - в конце XIV века - связан с гражданской войной, которую спровоцировало восстание местной знати против правящей династии Кокомов. Второй - в середине XV столетия - был спровоцирован сильным голодом и коллапсом майяпанской государственности, что привело к массовым беспорядкам.
При этом оба периода времени совпали с многолетними засухами на Юкатане в 1380-1400 годах и в 1430-1460 годах. Тогда уровень осадков упал почти вдвое, что лишило местных фермеров значительной части урожая и вызвало всплеск недовольства среди знати и простых жителей Майяпана.
Как предполагают ученые, дополнительным импульсом для исчезновения города могло послужить то, что аналогичные по силе засухи происходили в то же время и в Ацтекской империи, которая была главным торговым партнером Майяпана. Согласно выводам исследователей, опубликованных в журнале Nature Communications, комбинация этих факторов привела к коллапсу централизованной власти и образованию 15 мелких государств на территории Юкатана, которые просуществовали до завоевания Мезоамерики испанскими конкистадорами.
Обложка: Joeldesalvatierra/wikimedia.org
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