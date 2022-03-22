Как началось падение Византии? Археологи нашли место знаменитой битвы
Место знаменитого сражения при Манцикерте, с которого начался длительный кризис Византии и рост влияния турок-сельджуков, создавших впоследствии Османскую империю, обнаружили турецкие археологи. Значение этого открытия объяснил РИА Новости заведующий сектором военной истории музея-заповедника «Куликово поле» Юрий Кулешов.
Битва при Манцикерте (сегодня — турецкий город Малазгирт) произошла 25-26 августа 1071 года. Турки-сельджуки нанесли тяжелое поражение византийцам, несмотря на их численное превосходство. Единственный раз в истории в плен попал сам византийский император: Роману IV Диогену удалось выкупить свою жизнь лишь путем серьезных территориальных уступок.
Ход сражения и даже его точное место долгое время были предметом споров исследователей. Результаты начального этапа турецкого национального проекта, посвященного поиску места этой битвы, были впервые представлены международному научному сообществу на конференции в музее-заповеднике «Куликово поле».
Работы на месте битвы начались в середине лета 2021 года, до этого турецкие исследователи работали над локализацией места сражения. В ходе раскопок уже найдено 336 металлических артефактов, среди которых наконечники стрел и копий, подковы, гвозди, монеты, кресты, сообщили ученые.
«Военное дело и византийцев, и турок рубежа первого и второго тысячелетий нашей эры исследовано очень слабо, поэтому научное сообщество возлагает большие надежды на раскопки поля битвы при Манцикерте. Однако эта же проблема затрудняет корректную атрибуцию находок: археологам просто доподлинно не известно, какие образцы вооружения и снаряжения были в ходу у этих культур в то время», — объяснил Кулешов.
По словам руководителя раскопок Аднана Чевика, турецкие археологи начали исследовать территорию площадью 150 квадратных километров от деревни Гюлькору до города Малазгирт. Ученые надеются найти расположение лагерей обеих армий — места, наиболее богатые артефактами.
«Эта битва подорвала могущество Византийской империи и открыла путь туркам в Малую Азию. Кроме того, именно это событие стало катализатором Крестовых походов, так как обусловило потерю христианами власти на Ближнем Востоке», — отметил Кулешов.
В ходе исследования археологи создают карту находок. Это позволит уточнить ряд деталей, которые, как правило, не отражены в средневековых письменных источниках, объяснили ученые. Есть вероятность, что эти детали могут существенно изменить представления о ходе сражения. В Турции данному историческому событию уделяется большое внимание: в частности, недавно был снят военно-исторический фильм «Манцикерт, 1071-й».
Международная научная конференция "Воинские традиции в археологическом контексте: от позднего латена и до позднего Средневековья" на территории музея-заповедника «Куликово поле» была посвящена памяти Анатолия Николаевича Кирпичникова и 20-летию основания семинара «Военная археология» при Институте археологии РАН.
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