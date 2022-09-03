К тысячелетнему юбилею Суздаля подготовят материалы по истории создания Российского государства

В честь 1000-летия Суздаля власти Владимирской области издадут исторические материалы для изучения процессов образования Российского государства. Юбилей города будет отмечаться в 2024 году.

«Мы готовимся к 1 000-летию Суздаля, понятно, что всем хочется, чтобы это были праздничные мероприятия, но важна историческая составляющая тех процессов, благодаря которым образовалось Российское государство в те времена: и имена великих князей, и принятые ими решения, допущенные ошибки - это то, что надо изучать современникам для того, чтобы не повторять этот часто горький опыт. Но, наоборот, как раз в этих решениях, в определенных событиях, в определенном единении, которые мы видим как раз на примере и Пожарского, и Минина, и других, оказывалось, что благодаря только этому Россия и выстояла в это тысячелетие. У нас молодежь много этим интересуется, и наша задача подготовить к юбилею побольше такой информации, которая будет интересна и за пределами Владимирской области», - рассказал врио главы Владимирской области Александр Авдеев.

По его словам, изучение истории дает понимание того, что «все не просто так, и для того, чтобы понять суть происходящего сегодня, очень важно изучать прошлое», передает ТАСС. «Потому что в прошлых событиях, в прошлых подходах можно найти ответы на те вопросы, которые мы сейчас ищем во взаимоотношениях с другим миром», - резюмировал Авдеев.

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