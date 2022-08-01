Гутерриш посетит Хиросиму в годовщину ядерной бомбардировки
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о намерении посетить Хиросиму 6 августа – в годовщину ядерной бомбардировки города. Об этом он сообщил в ходе выступления на открытии конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Через несколько дней я буду в Хиросиме, на годовщине первой ядерной бомбардировки в истории человечества. Затем я совершу еще два визита в другие страны региона. Нераспространение ядерного оружия будет ключевой темой на повестке этих визитов», - подчеркнул он.
Обложка: Denis Balibouse / Reuters
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