Главные археологические находки Москвы 2021 года
Столичные археологи подвели итоги археологического сезона 2021 года. По словам ученых, этот год стал рекордным по количеству найденных артефактов. Всего в Москве было найдено 275 тысяч предметов, среди которых 15 тысяч - уникальные находки.
В этом году раскопки проходили на площади более 11 500 квадратных метров. Раскопки охватили Ильинку, Сретенку, Динамовскую и Гончарную улицу, также археологические исследования проходили в Замоскворечье и Китай-городе. Эти улицы были выбраны не случайно - здесь происходила торговля, располагались мастерские и протекала активная городская жизнь. Неудивительно поэтому, что на этих улицах находили сразу несколько культурных слоев, относящихся к разным эпохам.
Трудились специалисты не только в раскопах на улицах города, но и в мастерских, где находки очищали от земли, реставрировали и тщательно изучали. Из-за такого количества находок этот процесс может затянуться. В 2021 году отреставрировать удалось 650 находок. Всего же в музеи Москвы было передано почти девять тысяч артефактов.
Что же интересного нашли в Москве в этом году? К первой группе находок относится посуда: коронационный стакан XVIII века, парадный красноглиняный кувшин XVI века, сковорода XVIII века, чернолощеная фляга. Среди артефактов было множество печных изразцов с разнообразными узорами и рисунками. Еще одну группу находок можно назвать “детской”. К этой категории относятся игрушки - свистульки, коники и расписные флейты. Большая группа находок - предметы интерьера - скульптуры и статуэтки.
Самой древней находкой сезона являются женские стеклянные браслеты XII века, которые свидетельствуют о том, что еще до официального возникновения города на территории Москвы существовало довольно развитое поселение.
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России. 15 августа 1799 г. Битва при Но́ви.
Памятные даты военной истории России
Гумбинненское сражение. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Гангутское сражение. Памятные даты военной истории России