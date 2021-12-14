Главные археологические находки Москвы 2021 года

Столичные археологи подвели итоги археологического сезона 2021 года. По словам ученых, этот год стал рекордным по количеству найденных артефактов. Всего в Москве было найдено 275 тысяч предметов, среди которых 15 тысяч - уникальные находки.

В этом году раскопки проходили на площади более 11 500 квадратных метров. Раскопки охватили Ильинку, Сретенку, Динамовскую и Гончарную улицу, также археологические исследования проходили в Замоскворечье и Китай-городе. Эти улицы были выбраны не случайно - здесь происходила торговля, располагались мастерские и протекала активная городская жизнь. Неудивительно поэтому, что на этих улицах находили сразу несколько культурных слоев, относящихся к разным эпохам.

Трудились специалисты не только в раскопах на улицах города, но и в мастерских, где находки очищали от земли, реставрировали и тщательно изучали. Из-за такого количества находок этот процесс может затянуться. В 2021 году отреставрировать удалось 650 находок. Всего же в музеи Москвы было передано почти девять тысяч артефактов.

Что же интересного нашли в Москве в этом году? К первой группе находок относится посуда: коронационный стакан XVIII века, парадный красноглиняный кувшин XVI века, сковорода XVIII века, чернолощеная фляга. Среди артефактов было множество печных изразцов с разнообразными узорами и рисунками. Еще одну группу находок можно назвать “детской”. К этой категории относятся игрушки - свистульки, коники и расписные флейты. Большая группа находок - предметы интерьера - скульптуры и статуэтки.

Самой древней находкой сезона являются женские стеклянные браслеты XII века, которые свидетельствуют о том, что еще до официального возникновения города на территории Москвы существовало довольно развитое поселение.