Главная функция истории - это воспитание!
В рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в павильоне «История Отечества» состоялся круглый стол, посвященный актуальным вопросам преподавания истории.
- Главная функция истории - это воспитание. Откуда современные подростки черпают знания? Это родители, это школа и интернет. И среди обилия противоречивой информации детям зачастую сложно составить объективную картину. И здесь роль преподавателя истории представляется особенно важной! Показать объективность и непрерывность истории, ничего не вырывая из контекста. Научить детей самостоятельно анализировать полученные знания, отличать правду от вымыслов и мифов. Вот наша основная задача! Потому что история учит человека размышлять, вводит его во взрослую жизнь, - сказал научный директор РВИО Михаил Мягков.
В качестве примера преднамеренного искажения истории, Михаил Мягков привёл отношение к событиям Великой Отечественной войны, которое практикуется в ряде стран.
- Я исследовал украинские учебники в 90-е и в 2000-е годы. Я видел, как там меняется изложение фактов. В начале 90-х годов термин "Великая Отечественная война" в них ещё есть. Потом в начале 2000-х годов появляется формулировка "Украина участвует во "Второй мировой войне". Про партизанское движение была сначала одна страница, потом абзац, потом две строчки. А сегодня совсем ничего нет про советских партизан. И напротив, про бандеровское движение. Вначале абзац, потом два абзаца, потом страница, затем пять страниц - и, в конце концов, целый раздел. Уже третье поколение учится по таким учебникам, и соответственно с ненавистью относится к России.
А в наших учебниках совсем не так. Россия всегда строилась как многонациональное государство. Я всегда это повторяю студентам и школьникам, когда перед ними выступаю. "Сколько Россия приняла народу, столько она и соблюла" - слова нашего знаменитого философа Ивана Ильина. Соблюла - то есть сохранила их культуру, их быт, их обычаи, - подчеркнул Михаил Мягков.
Учебно-методический комплекс по истории России и всеобщей истории, созданный ГК "Просвещение" в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом, отвечает самым современным требованиям к школьному образованию. Комплекс из 11 учебников дает объемную картину отечественной и всеобщей истории, прошлое нашей страны показано в контексте мирового исторического процесса. История России рассматривается как непрерывный процесс, когда все этапы становления и развития государства взаимосвязаны друг с другом.
Методический аппарат способствует формированию умений учащихся самостоятельно работать с информацией и использовать ее в практической деятельности.
Создатели новой линейки также предусмотрели, чтобы школьники могли ознакомиться с дополнительным материалом по каждой изучаемой теме. В конце каждой главы приведены художественные и научно-популярные произведения, кинофильмы по соответствующей теме, а также система ссылок на профильные ресурсы в интернете.
– История – это не набор фактов и имен, которые нужно вложить в головы учеников, главное – научить его понимать историю, понимать логику событий, делать выводы. Умение читать текст, смотреть на изображения и карты, делать выводы очень важно, и мы попытались заложить в этих учебниках возможность это делать, - подчеркнул ранее директор Центра общественных наук ГК «Просвещение», кандидат исторических наук, доцент Сергей Тырин.
Учебно-методический комплекс по истории и другие книги, вышедшие под эгидой Российского военно-исторческого общества представлены в павильоне N 1 "История Отечества" и в павильоне N 6 "Достоевский".
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