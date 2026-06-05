Фестиваль «Наследие» собрал реконструкторов со всей России

В Йошкар-Оле в Царевококшайском Кремле прошел ежегодный Межрегиональный фестиваль исторический реконструкции «Наследие».

В этом году география мероприятия значительно расширилась. Участниками фестиваля стали не только реконструкторы из регионов Приволжского федерального округа, но и из Москвы, Челябинской области, Республики Коми, Пермского и Ставропольского края.

Приветственное слово в адрес участников и гостей фестиваля направил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк. Обращение зачитал главный специалист Департамента региональной политики РВИО Андрей Семёнов .

- Воссоздавая эпоху Средневековья, фестиваль привлекает представителей разных поколений, служит важным напоминанием о непрерывности и преемственности отечественной истории, обращает внимание гостей на важность её изучения. Также он призван сделать нематериальное культурное наследие России ближе для зрителей, воспитать в молодых гражданах чувство гражданской ответственности и подлинной любви к своей Стране, - подчеркнул Виталий Мартынюк в своем приветствии.

Реконструкторы соревновались в мастерстве владения мечом и копьем, меткости в лучном турнире и метании сулиц, а зрители фестиваля получили уникальную возможность познакомиться со средневековым бытом и ремеслами народов Среднего Поволжья, попробовать себя в роли средневековых жителей, поучаствовать в мастер-классах по традиционным ремеслам. В рамках фестиваля также прошли соревнования по историческому средневековому бою – бойцы завоевывали свои рейтинги во всероссийском списке спортсменов.

Помимо боевой программы, на фестивале развернулась ярмарка продукции ручной работы мастеров-ремесленников из разных регионов России — от кованых украшений до кожаных доспехов. Завершился фестиваль выступлением приглашенных артистов.

- Фестиваль «Наследие» стал не только площадкой для реконструкции исторических событий, но и местом, где каждый мог найти что-то интересное для себя. Вход для посетителей был свободным, что способствовало большому количеству зрителей и участников , - отметил Глава городского округа "Город Йошкар-Ола", Председатель Регионального отделения РВИО в Республике Марий Эл Евгений Кузьмин .

Основная цель мероприятия - сохранение и популяризация отечественной военной истории, вовлечение молодёжи в её изучение, пропаганда традиционных культурных ценностей народов нашей страны.

Фестиваль организован Региональным отделением Российского военно-исторического общества совместно с Культурно-историческим комплексом «Царевококшайский Кремль» и Клубом исторической реконструкции «Волжский Путь».

Из материалов официального сайта Российского военно-исторического общества