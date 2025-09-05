Памятник Ю.В.Андропову "Железный генсек", дипломат, руководитель Комитета госбезопасности. Памятник Ю.В.Андропову установлен в Москве

«Мы находимся на фронте, где нет перемирия и передышек, где борьба идет с большим накалом... Быть разведчиком - значит, прежде всего, беззаветно верить в справедливость нашего дела, быть бойцом, воспитывать в себе необходимые для этого качества.»

- Ю.В. Андропов

Памятник Юрию Андропову установлен в рамках программы увековечивания памяти выдающихся военачальников и разведчиков.

Торжественная церемония открытия памятника состоялась в Москве на территории Академии внешней разведки (АВР) 5 сентября 2025 года. В мероприятии принял участие Директор СВР России, Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, представители руководства и ветераны СВР России, преподаватели и слушатели АВР.

Учитывая значительную роль Юрия Андропова в истории отечественных спецслужб и государства, по инициативе руководства СВР России и во взаимодействии с Российским военно-историческим и Российским историческим обществами был разработан проект, изготовлен и установлен памятник - бюст Юрия Владимировича Андропова в Академии внешней разведки, которая с 2018 года носит его имя.

Памятник представляет собой работу известного скульптора-монументалиста Дениса Стритовича, победившего в творческом конкурсе, организованном Российским военно-историческим обществом.

Юрий Владимирович Андропов — выдающийся советский государственный деятель, председатель Комитета государственной безопасности СССР в 1967-1982 годах, Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1982-1984 годах, Герой Социалистического Труда, генерал армии.

Комсомольская работа и Великая Отечественная война

Будущий глава советского государства родился 2 (по новому стилю — 15) июня 1914 года в станице Нагутской — теперь это село Солуно-Дмитриевское Андроповского района Ставропольского края. В 1931 году он окончил школу-семилетку в городе Моздоке, после чего уехал в Рыбинск и поступил в местный речной техникум. Трудовую деятельность начал рабочим на телеграфе, затем был учеником и помощником киномеханика, матросом на волжских судах. А в 1936 году молодого человека выдвинули на комсомольскую работу. Он работал освобождённым секретарём комитета ВЛКСМ Рыбинского техникума, затем комсоргом Рыбинской судоверфи, заведовал отделами сначала в Рыбинском горкоме, а потом в Ярославском обкоме ВЛКСМ. Курировал работу комсомольских бригад на строительстве Рыбинской и Угличской гидроэлектростанций, которые в годы войны будут питать током в том числе Москву.

В июне 1940 года Андропов был направлен в только что образованную Карело-Финскую ССР, где стал первым секретарём ЦК республиканского комсомола. В этой должности он встретил начало Великой Отечественной войны. Из-за плохого зрения и сахарного диабета с воинского учёта он был снят давно, но и ему довелось побывать на фронте. Он формировал молодёжные подпольные, партизанские и диверсионные группы, которые действовали в оккупированных финской армией районах республики, внеся немалый вклад в перелом ситуации на этом участке фронта. Его наградили орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени.

Москва и дипломатическая работа

Новый виток карьеры Андропова начался в начале 1950-х годов, когда его перевели в Москву. Он был инспектором ЦК, заведовал подотделом, а с мая 1953 года заведовал отделом в Министерстве иностранных дел СССР. Впрочем, поработать в центральном аппарате долго ему не пришлось, так как в октябре его направляют на заграничную дипломатическую работу, в Венгерскую Народную Республику. Четыре года он проработал в Будапеште, в самый сложный период, когда в стране началось брожение, вылившееся в итоге в антисоветский мятеж. Ситуация была накалена до предела — в Андропова даже стреляли. Юрий Владимирович оказался в эпицентре событий 1956 года, именно он выманил из югославского посольства лидера мятежников Имре Надя, что позволило его арестовать.

В начале 1957 года Андропов возвращается в Москву, и начинается стремительный взлёт его карьеры. Он заведует отделом ЦК по связям с коммунистическими и рабочими партиями соцстран, избирается в состав ЦК КПСС, а в ноябре 1962 года становится секретарём ЦК. На этом посту он становится одним из ближайших людей главы государства — Леонида Ильича Брежнева. После снятия с должности Председателя КГБ СССР Владимира Семичастного генсек назначил на должность главы ведомства именно Андропова.

Государственная безопасность

Юрий Владимирович руководил Комитетом госбезопасности на протяжении пятнадцати лет. Спецслужба при нём стала одной из самых знаменитых во всём мире, а её работа и значение поднялись на недосягаемый прежде уровень. Был значительно усилен контроль за всеми сферами жизни в стране. При Андропове появились первые специальные подразделения по борьбе с терроризмом. Большую заботу он проявлял о личном составе, установил для них высокие оклады и привилегии. Многие ветераны КГБ и сегодня с теплотой вспоминают об андроповском периоде руководства ведомством.

После смерти Михаила Андреевича Суслова Андропов в мае 1982 года занял освободившееся место секретаря ЦК КПСС по идеологии. А в ноябре того же 1982 года умирает Леонид Брежнев, и Юрий Владимирович сам становится во главе страны, к тому времени уже вошедшей в полосу экономического кризиса.

Андропов имел свои планы по спасению страны, которые в большей степени осуществить ему не удалось. Он думал переработать административно-территориальное деление страны, хотел провести экономические реформы. Резко усилилась борьба с коррупцией — на всю страну прогремели «Елисеевское дело», Сочинско-Краснодарское дело, расследования воровства и приписок в Узбекской ССР, вошедшие в историю как «Хлопковое дело», расследования коррупции в Министерстве внутренних дел СССР. В стране началась «борьба за дисциплину». Были заменены многие «засидевшиеся» министры и первые секретари в регионах. Был сделан шаг в сторону расширения хозяйственной самостоятельности предприятий.

В плане внешней политики пятнадцать месяцев пребывания Андропова у власти ознаменовались апогеем напряжённости последнего десятилетия «Холодной войны». Президент США Рональд Рейган именно тогда назвал СССР «империей зла» и провозгласил Стратегическую оборонную инициативу.

1 сентября 1983 года в советском воздушном пространстве был сбит корейский «Боинг», что ещё более обострило обстановку. В Европе в это время Америка разместила ракеты средней дальности «Першинг», и Советский Союз пообещал контрмеры. Были сделаны первые шаги к примирению с Китаем.

Осенью 1983 года состояние здоровья Андропова, и так оставлявшее желать лучшего, сильно ухудшилось. Последние полгода он был прикован к постели, жил только благодаря аппарату «искусственная почка», но продолжал работать. Не стало его 9 февраля 1984 года. В отечественной истории ХХ века он остался одним из самых загадочных и авторитетных политиков, чья личность и сегодня вызывает живой интерес.