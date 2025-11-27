Стела генерал-рекетмейстеру А.Ю.Бибикову Стела генерал-рекетмейстеру А.Ю.Бибикову

22 января 202 года в селе Шкинь Коломенского городского округа (Московская область) состоялось торжественное открытие памятника, посвященного русскому дворянскому роду Бибиковых. Скульптурная композиция установлена Российским военно-историческим обществом.

- Мы сегодня открываем памятник не только конкретному человеку. Мы открываем памятник целому роду, который известен со времен Ивана III... Среди Бибиковых были десятки генералов, фельдмаршалов, герои многочисленных войн, генерал-губернаторы, люди, много сделавшие для освоения и благоустройства не только нашей страны, но и Малороссии - сказал Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Чин освящения памятника совершил Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Он отметил, что открытие монумента является символическим явлением возрождения Святой Руси «ибо в наших воспоминаниях и молитвах соединяются все предки минувших веков, которые жили и служили великой России». Молитвенную радость в этот день разделило несколько сотен человек.

Памятник установлен Российским военно-историческим обществом. Идея скульптурной композиции высотой 9,5 метров предложена архитекторами Константином Фоминым. Колонну из белокаменных блоков завершает бронзовый герб рода Бибиковых. Часть колонны изготовлена из белых камней, которые остались при реконструкции и реставрации храма.

Усадьба Шкинь принадлежала Георгиевскому кавалеру, участнику Русско-турецкой войны 1768 - 1774 годов, генерал-майору Гаврилу Ильичу Бибикову. На его средства в конце XVIII века в Шкини был возведен величественный храм Сошествия Святого Духа на Апостолов (Свято-Духовский храм). В 1936 году храм был закрыт. В 1990-е годы началось постепенное восстановление святыни. В наши дни храм - это все, что осталось от некогда богатой усадьбы Бибиковых.

Бибиковы являются основателями усадьбы в деревне Шкинь. Они служили России со времен Ивана III. Носители этой славной фамилии известны своими трудами на благо державы: воеводы и градоначальники, государственные и военные деятели, представители творческих профессий: писатели, актеры, педагоги, журналисты. Бибиков Алексей Юрьевич был генерал-рекетмейстером и пользовался особым доверием Петра I. Бибиков Иван Иванович был правителем Малороссии. Дмитрий Гаврилович Бибиков по праву считается основателем российской таможенной службы. В память о нём Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) выпустила медаль «Дмитрий Бибиков».

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Бибиковы – древний дворянский род, чьи представители веками верой и правдой служили России, оставив свой след в истории. Восходит он к татарскому мурзе Жидимиру, на рубеже XI и XII веков перебравшегося из Синей Орды – восточной части Золотой Орды – в Тверь. Его сын принял православную веру, и стал тверским боярином по имени Фёдор Николаевич Жидимиров. А новую фамилию роду дал его внук, Фёдор Николаевич, который носил прозвище «Бибик». Уже его сыновья – Степан, Григорий и Елизарий – стали носить эту фамилию. В середине XV века, во времена Ивана Грозного, многочисленный род Бибиковых служил в различных уголках страны. Иван Елизарьевич Бибиков , например, был воеводой в Невле (нынешнем Невеле Псковской области), Григорий Филатьевич – воеводой во Мценске и Данкове, Иван Филатьевич – наместником в Рыльске и даже возглавлял посольство в Крым. К тому времени они уже напрочь забыли о своих татарских корнях, став русскими служилыми людьми, не щадившими живота своего за Отечество в ту бурную эпоху. В 1634 году, при неудачной попытке отвоевать у Речи Посполитой Смоленск, погибли братья Дмитрий Никифорович и Пётр Никифорович Бибиковы.

В концу XVI века двадцать представителей рода Бибиковых были помещиками со значительными имениями, причём шестеро из них были стольниками Петра Великого – особо приближённые к царственной особе люди, пользующиеся почти безграничным её доверием. Другой славный сын рода – Алексей Юрьевич Бибиков – начинал рядовым солдатом в петровском потешном Преображенском полку, прошёл всю Северную войну, сражался под Нарвой и Полтавой, за четверть века вырос до главного казначея военной коллегии Российской империи. Во времена Анны Иоанновны он был так называемым генерал-рекетмейстером при царице – лицом, ответственным за приём и доклад прошений и жалоб от подданных. По иронии судьбы, потом именно жалоба, а точнее, ложный донос, прервала его карьеру – его изгнали с должности и отдали под следствие. Но доносчик был изобличён и сам понёс заслуженную кару, что для эпохи «царицы престрашного зраку», когда одинаково легко карали и правых, и неправых, было не самым частым явлением.

Ещё большим уважением пользовался среди своих современников Иван Иванович Бибиков, общепризнанно один из умнейших людей своей эпохи, возглавлявший в разные годы Ревизион-коллегию, Каммер-коллегию, успевший побыть сенатором и даже правителем Малороссии до самой своей смерти 1745 году. Илья Александрович Бибиков , выдающийся военный инженер, герой Семилетней войны, дослужился до инженер-генерал-поручика. А его старший сын Александр Ильич прославился как выдающийся полководец, дипломат и государственный деятель, которого ценила сама Екатерина Великая. Именно его она поставила во главе комиссии депутатов для подготовки Уложения, и именно ему она поручила возглавить войска, которые послала на разгром Емельяна Пугачёва. Узнав о его скоропостижной смерти от болезни в Бугульме всего сорока пяти лет от роду, императрица была очень опечалена. Сыну его, Александру Александровичу , была уготована выдающаяся дипломатическая карьера. Уже в новую эпоху, в трудную годину наполеоновского нашествия, он возглавил Санкт-Петербургское ополчение. Ранение, два Золотых оружия, два ордена Святого Георгия стали наградой этому выдающемуся деятелю эпохи, чей портрет представлен среди Героев 1812 года в Военной галерее Зимнего дворца. Из рода Бибиковых была и супруга фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова – Екатерина Ильинична .

Однако памятник поставлен на месте имения другой ветви Бибиковых, коих за долгие века их жизни в России насчитывалось немало. Начинается она с брата уже упоминавшегося выше Александра Ильича Бибикова, Гавриила Ильича. Прошедший Семилетнюю войну, служивший под командой самого Суворова в русско-турецкой войне, он в тридцать пять лет стал генерал-майором. Но вскоре после этого он оставил службу и посвятил себя собственному имению в селе Гребнево (теперь это Щёлковский район Подмосковья). Там и по сей день сохранилась его грандиозная усадьба. А вторым имением было как раз село Шкинь. Бывал там многократно и один из самых ярких представителей рода Бибиковых не только XIX века, но и в целом – Дмитрий Гаврилович Бибиков.

Дмитрий Гаврилович – выдающийся деятель эпохи Николая I, Долгие годы он трудился на ответственных постах, был генерал-губернатором Киевским, Волынским и Подольским, а в 1852-1855 годах фактически был вторым человеком в империи после царя – министром внутренних дел. Именно при нём были утверждены первые правила сбора статистической информации, что делает его фактическим основоположником централизованной государственной статистической службы в нашей стране. Но особенную память Дмитрий Гаврилович оставил по себе в истории таможни, которая подчинялась ему около десяти лет, когда он служил ещё в министерстве финансов. Неплохую карьеру сделал и его брат, Илья Гаврилович – герой 1812 года, смолоду примыкавший к будущим декабристам, но вовремя от них отошедший, он дослужился до генерала от артиллерии и должности Виленского, Гродненского, Ковенского и Минского генерал-губернатора.

Много, много славных сынов и дочерей рода Бибиковых оставили свой след в истории нашей страны. Среди них были военные и государственные деятели, писатели и журналисты, учёные и инженеры. Кровь этого рода к началу ХХ века текла в жилах Юсуповых, Белосельских-Белозерских, Оболенских, Татищевых, Толстых, Хитрово, Голицыных и многих других дворянских родов.

После Октябрьской революции род Бибиковых оказался рассеян по всему миру. Но немало его представителей продолжили жить и работать в родной стране. Многие в стране знали артиста театра и кино, лауреата Сталинской премии, преподаватели ГИТИСа и ВГИКа Бориса Владимировича Бибикова, у которого учились Вячеслав Тихонов, Нонна Мордюкова, Надежда Румянцева, Светлана Дружинина, Леонид Куравлёв и многие другие знаменитые артисты. Немало среди потомков различных ветвей и ныне живущих выдающихся деятелей, честно служащих, как и многие поколения их предков, на благо России.