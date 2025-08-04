Памятник «Штыковая атака» Памятник, посвящённый русским солдатам и офицерам, погибшим в Гумбинненском сражении, открыли в Гусеве Калининградской области 24 августа 2014 года На чтение: 1 минута

Памятник на улице Зои Космодемьянской неподалёку от берега реки Писсы в городе Гусеве Калининградской области был открыт 24 августа 2014 года по инициативе Российского военно-исторического общества. Автор монумента – народный художник России Владимир Александрович Суровцев.

Монумент представляет собой скульптуру русского солдата, бегущего в атаку. В руках он держит винтовку, к которой примкнут штык. В верхней части постамента располагается герб России и надпись: «Воинам Великой войны». А внизу — дата и схема Гумбинненского сражения. Сбоку на постаменте высечено стихотворение Николая Гумилёва «Наступление»:

«Словно молоты громовые или волны гневных морей,

Золотое сердце России мерно бьётся в груди моей.

И так сладко рядить Победу, словно девушку в жемчуга,

Проходя по дымному следу отступающего врага».

Место установки памятника выбрано не случайно. Во времена Первой Мировой войны город носил название Гумбиннен. Рядом с ним и произошло сражение, в котором русские воины сумели разбить превосходящие силы противника. Город переименовали в Гусев после Великой Отечественной войны, когда он был присоединён к Советскому Союзу.

Русская армия испокон веков славилась своими рукопашными атаками, и именно они более всего в разные времена страшили наших врагов. Штыковому бою ещё с суворовских времён призванных в армию солдат учили с первых же дней, и веками штыковая атака была, можно сказать, визитной карточкой отечественных вооружённых сил. Действовавшее в Первую мировую войну «Наставление для действий пехоты в бою» говорило: «Сила пехоты заключается в ружейном и пулемётном огне с решительным движением вперёд и в штыковом ударе». Прямо указывал необходимость штыковой атаки и Устав полевой службы тех лет: «Пехота бросается в штыки, расстреляв противника с ближайших дистанций ружейным и пулемётным огнём». Впрочем, на практике приходилось не раз нашим солдатам идти в штыки и без огневой подготовки.

Боевые сводки времён Первой мировой войны изобилуют сведениями о штыковых атаках русской армии, сопровождавшимися захватом рубежей, взятием трофеев и, конечно, большими потерями среди германцев. Дело доходило до того, что германцы пытались изобретать хитрую тактику, например, изображая при виде бегущих в штыки русских солдат сдачу в плен, а потом расстреливая их в упор – но в результате получили только ещё большее ожесточение против себя и нежелание брать в плен. Бывали и совершенно отчаянные атаки – самым известным примером является известная «атака мертвецов» в крепости Осовец. Русская армия, несмотря на проблемы с генералитетом, со снабжением, продемонстрировала в годы Первой мировой войны исключительно высокие боевые качества, составляя достойную конкуренцию и первоклассной германской, и австро-венгерской армиям, и проявив себя как вполне способную побеждать.

Памятник представляет собой скульптуру бегущего в атаку русского солдата, держащего в руках винтовку-трёхлинейку с примкнутым к ней штыком. В верхней части постамента помещены герб России и надпись «Воинам Великой войны»; а в нижней – дата и схема Гумбинненского сражения, первого победоносного боя русской армии, исход которого во многом решили штыковые атаки русской пехоты, заставлявшие в ужасе бежать прусских гвардейцев Притвица и Макензена. Документы тех дней сохранили много упоминаний о штыковых атаках. Ордена Святого Георгия получили, например, капитан Владимир Телепнев из 114-го пехотного Новоторжского полка; тяжело раненый при атаке штабс-капитан Валериан Зак из 118-го пехотного Шуйского полка; а также командир 159-го пехотного Гурийского полка полковник Пётр Караулов, один из тех, благодаря которому враг, так и не добившийся успеха, был вынуждено отступать. Это лишь несколько имён тех, кто вёл за собой солдат в штыки, в реальности героев было гораздо больше, и, к сожалению, далеко не все их имена сохранила для нас история.

Именно по итогам тех боёв на пропагандистских плакатах в России впервые с начала Первой мировой войны появились красочно изображённые русские штыковые атаки, где бравые солдаты громят совершенно растерянных и паникующих немцев. Конечно, реальность была далека от плакатной героики, но сомнению не подлежит – враг панически боялся русских атак в штыки, и такая атака – это один из портретов той бурной и кровавой эпохи, увековеченный теперь в бронзе.

Памятник был открыт в столетнюю годовщину тех давних событий, ставших достоянием истории. В торжественной церемонии принял участие председатель Российского военно-исторического общества Владимир Ростиславовича Мединский, представители городских властей и общественности, консульств Польши и Германии в Калининградской области.