Памятник на месте захоронения министра иностранных дел Российской империи Андрея Яковлевича Будберга Памятник на месте захоронения министра иностранных дел Российской империи Андрея Яковлевича Будберга восстановлен на Смоленском лютеранском кладбище в городе Санкт-Петербурге по инициативе Российского военно-исторического общества в ознаменование 275-летия рождения этого выдающегося государственного деятеля

Андрей Яковлевич Будберг – выходец из известного рода остзейских дворян, перешедших из шведского в русское подданство после победы России в Северной войне и присоединения к ней территории Прибалтики, хотя некоторые источники сообщают, что предки его переехали в Россию ещё в XVII веке. Его отец был офицером русской армии, дослужившимся до полковника. Андрей Яковлевич (при рождении Андреас Эбергард фон Будберг-Боннингхаузен) появился в его родовом имении Мангал (ныне это примерно микрорайон Трисциемс в Риге).

В девятилетнем возрасте Будберг был записан на военную службу, и, когда пришло время, он поступил на службу. Своё боевое крещение Андрей Яковлевич принял в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов, той самой, в результате которой Россия присоединила к себе Крым. Служил Будберг под командованием знаменитого Петра Александровича Румянцева, и был свидетелем ставших гордостью русской военной истории сражений при Ларге и Кагуле.

Однако особых наград офицер не снискал, и следующее после войны десятилетие его биография не содержит каких-либо интересных подробностей. Ситуация изменилась в 1783 году, когда хороший друг его родителей, генерал-губернатор Риги Юрий Юрьевич Броун, лично порекомендовал тридцатитрёхлетнего подполковника Будберга императрице Екатерине II. Так началась удивительная придворная карьера этого человека. Екатерина как раз искала того, кому могла бы доверить воспитание своего внука Александра Павловича, которого видела продолжателем своих дел и подлинным наследником престола в обход нелюбимого сына Павла Петровича. Уже на будущий год он стал наставником цесаревича Александра, а чуть позже – и его брата Константина Павловича.

Екатерина безгранично доверяла Будбергу, характеризуя его как «очень честного человека». Как она и хотела, со своими воспитанниками, несмотря на их августейшее происхождение, он был строг и требователен. Именно Андрея Яковлевича на закате своей жизни императрица отсылала в Европу за невестой для Константина Павловича. Будберга же, не имевшего дипломатического опыта, Екатерина в 1796 году избрала для щекотливого поручения в Швеции, отношения с которой были в то время исключительно сложными, грозившими скорой войной. Причём, что не характерно для неё, не послушала своего горячо любимого фаворита Платона Зубова, которым была совершенно очарована в последний год жизни, а тот требовал послать послом в Стокгольме своего брата. Миссия была очень трудной, до Будберга выполнить её не удалось двум послам. Но Екатерина до последних дней очень хорошо разбиралась в людях, и после целой серии подковёрных интриг мнение власть имущих в стокгольмском дворе удалось развернуть в пользу союза с Россией, и даже организовать визит короля Швеции в Санкт-Петербург. Императрица удостоила Андрея Яковлевича ордена Святого Александра Невского. К сожалению, это был один из последних её решений – спустя три месяца она скончалась.

Воцарение Павла прервало было карьеру Будберга. В 1798 году он получает от императора Высочайшее неодобрение за «недостаточную предупредительность по отношению к шведскому правительству». В ответ Андрей Яковлевич подал в отставку, получив чин тайного советника и пенсию. Опала продлилась три года – лишь после убийства Павла он сумел вернуться к дипломатической работе. Ещё не раз пришлось ему общаться со строптивыми скандинавами в Стокгольме.

Александр I благоволил своему воспитателю, и поначалу осыпал наградами и должностями. Андрей Яковлевич стал генералом от инфантерии, членом Непременного совета, а потом и Государственного совета. В 1803 году император назначил его Санкт-Петербургским генерал-губернатором, однако Будберг отказался, объяснив это слабым здоровьем. Всё первое десятилетие александровского царствования Андрей Яковлевич оставался убеждённым противником наполеоновской Франции, всё более набиравшей вес в Европе. Но поражение в битве под Фридландом в 1807 году склонили Александра Павловича к союзу с Наполеоном. Будберг яростно выступал против Тильзитского мира, из-за чего императору пришлось устранить главного своего дипломата от переговоров и смириться с тем, что подписи Андрея Яковлевича на мирном соглашении не будет. Интересно, что по итогам тех переговоров Будберг получил два высших ордена – России и Франции – соответственно, Андрея Первозванного и Почётного Легиона. Но уже 30 августа 1807 года один из главных противников соглашения с Наполеоном был уволен в отставку. Не помогли никакие прежние заслуги.

Андрей Яковлевич Будберг успел дожить до того момента, когда стало ясно, что он был прав, выступая против союза со свирепым корсиканцем, когда последний направил свои полчища на восток. Он ушёл из жизни 19 октября 1812 года, по совпадению, в тот самый день, когда начался исход орды Наполеона из сожжённой Москвы, положивший начало гибели Великой Армии.