Памятник Герою Советского Союза Девятаеву В апреле 2021 года в селе Торбеево был установлен памятник Михаилу Девятаеву На чтение: 2 минуты

В апреле 2021 года в селе Торбеево был установлен памятник Михаилу Девятаеву.

Село Торбеево, что в Мордовии, - малая родина Героя Советского Союза. А памятник там был установлен по инициативе Российского военно-исторического общества. Монумент создали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. На церемонии открытия памятника побывала дочь Девятаева Нелли Михайловна. Она рассказала, что отец любил приезжать в Торбеево. А в последний раз он побывал на малой родине незадолго до кончины в 2002 году.

Самолёт Михаила Петровича был сбит 13 июля 1944 года, а сам лётчик угодил в плен. Находясь в концлагере на острове Узедом, 8 февраля вместе с девятью узниками Девятаев сумел захватить немецкий бомбардировщик. И на нём беглецы добрались до расположения Красной армии.

В бой с первого дня войны

Михаил Петрович Девятаев родился 8 июля 1917 года в селе Торбеево (тогда — Тамбовская губерния) в многодетной семье. Поскольку вскоре умер отец, на плечи матери-крестьянки легли все тяготы воспитания 14 детей. Жили тяжело, однако Михаил окончил семилетку, после чего перебрался в Казань. Он хотел поступить в местный авиационный техникум, но у него не оказалось необходимых документов. А возвращаться за ними в Торбеево он опасался. По воспоминаниям Девятаева, на него был составлен протокол за сбор колосков в поле. И это грозило уголовной ответственностью.

Однако Девятаев не растерялся. Михаил стал студентом Казанского речного техникума, поступив на судоводительное отделение. А параллельно он записался в аэроклуб и занялся лётной подготовкой.

В 1938 году, окончив техникум, Михаил всё-таки добился изначальной цели — поступил в авиационное училище в Оренбурге. Отучившись, Девятаев начал службу в Белоруссии. А вскоре началась Великая Отечественная война. Первый боевой вылет Михаил совершил 22 июня 1941 года. Тот полёт мог стать для лётчика последним, он чудом сумел посадить подбитый самолёт. А 24 июня Девятаев сумел подбить под Минском немецкий бомбардировщик Junkers Ju 87. Вплоть до 16 сентября Михаил Петрович успел совершить 180 боевых вылетов и сбить 9 вражеских самолётов. Но 23 сентября его самого подбили. Девятаев получил серьёзное ранение, из-за которого его сначала определили в тихоходную авиацию, а затем в санитарную.

Вернуться в истребительную авиацию Михаилу Петровичу помогла встреча в мае 1944 года с легендарным Александром Покрышкиным. Девятаев стал командиром 104-го гвардейского истребительного авиационного полка. Однако уже 13 июня, выполняя боевое задание, лётчик был сбит. Он сумел покинуть горящий самолёт, но ударился головой о стабилизатор и потерял сознание.

Девятаев приземлился на захваченной врагом территории. И его отправили в лагерь для военнопленных.

«Побег из ада»

Девятаеву повезло, по документам он всё ещё значился лётчиком санитарной авиации. И поэтому немцы особо не обращали на него внимания. Этим и решил воспользоваться Михаил Петрович. Он вместе с другими советскими военнопленными попытались сбежать и делали подкоп. Но попытка провалилась, фашисты узнали о задумке пленников.

Михаил Петрович был приговорён к казни. Его, как смертника, отправили в лагерь Заксенхаузен. Там жизни пленников обрывались быстро. Однако удача вновь была на стороне Девятаева. На помощь пилоту пришёл лагерный парикмахер. Он заменил бирку «смертника» на бирку «штрафника» Степана Никитенко, который только умер. И таким образом продлил Михаилу Петровичу жизнь.

Спустя некоторое Девятаев и ещё несколько сотен военнопленных были переведены в лагерь на остров Узедом. Там находился ракетный центр Пенемюнде, в котором разрабатывались крылатые ракеты «Фау-1» и баллистические ракеты «Фау-2». Михаил Петрович был определён в бригаду, которая занималась извлечением взрывателей из неразорвавшихся бомб.

Михаил Петрович понимал, что рано или поздно отправиться на тот свет. И решил действовать. К мыслям о побеге его подтолкнул бомбардировщик Heinkel He 111, который часто стоял на аэродроме с запущенными моторами.

8 февраля 1945 года десять военнопленных, в том числе и Девятаев, захватили самолёт. Михаил Петрович сумел поднять в воздух незнакомую ему крылатую машину. В итоге, побег удался. Девятаев сумел перелететь за линию фронта и посадить бомбардировщик возле деревни Голлин, неподалёку от советских войск.

Учитывая, откуда и каким образом был совершён побег, бывших военнопленных отправили в «Спецлагерь №7» НКВД для проверки. Затем часть беглецов вернулась на фронт, а Девятаев и ещё несколько человек находились в лагере около полугода. И только к концу войны их освободили.

В сентябре 1945 года к Михаилу Петровичу обратился Сергей Павлович Королёв. Он занимался изучением секретной немецкой базы в Пенемюнде и ему была необходима консультация человека, которому довелось там побывать. И Девятаев лучше остальных подходил для этого. Какое-то время они работали вместе. Но чем именно занимался Михаил Петрович неизвестно, информация засекречена.

Затем Девятаев вернулся в Казань, устроился на работу в речной порт. Но быстро дорос до должности капитана теплохода «Метеор». В конце 1950-х годов Михаил Петрович занимался испытанием «Ракеты» - судна на подводных крыльях. По инициативе Сергея Королёва в 1957 году он удостоился звания Героя Советского Союза. Издал две книги: «Полёт к солнцу» и «Побег из ада».

Михаил Петрович умер 24 ноября 2002 года в Казани. Похоронили Героя Советского Союза на Арском кладбище, на участке, где находится мемориальный комплекс воинов Великой Отечественной войны.