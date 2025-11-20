Памятник советским лётчикам Б.В.Капустину и Ю.Н.Янову В ноябре 2022 года в Ростове-на-Дону был открыт памятник советским лётчикам Борису Капустину и Юрию Янову. «В жизни всегда есть место подвигу» На чтение: 2 минуты

В ноябре 2022 года в Ростове-на-Дону был открыт памятник советским лётчикам Борису Капустину и Юрию Янову.

В 2021 году в Российское военно-историческое общество обратилась Галина Капустина, вдова Бориса Капустина. Она предложила установить в Ростове-на-Дону памятник, который увековечил бы подвиг советских лётчиков. В том же году был установлен закладной камень. А вскоре появился и монумент, рассказывающий о трагедии 6 апреля 1966 года.

В тот день Борис Капустин и Юрий Янов смогли увести истребитель Як-28П, у которого отказали двигатели, от жилых кварталов Берлина. Лётчики не стали катапультироваться, сумев дотянуть до озера Штёссензее. Ценой своих жизней Капустин и Янов предотвратили жертвы среди гражданского населения.

Борьба за жизнь крылатой машины

В немецком городке Финов в 1960-х годах дислоцировался 668-й авиационный полк 24-й воздушной армии ВВС СССР. В нём и служили капитан Борис Капустин и старший лейтенант Юрий Янов. Весной 1966 года лётчики были заняты рутинной работой: перегоняли самолёты с одного аэродрома на другой. Но в начале апреля произошла неприятность с одним из истребителей Як-28П. Во время перелёта на аэродром Цербста возникли неполадки, пришлось срочно садиться. Несколько дней самолётом занимались техники. 6 апреля ремонтные работы были завершены, а техника допущена к полётам.

В тот же день капитан Капустин получил приказ перегнать 2 истребителя в пункт назначения. Борис Владимирович являлся командиром звена и ведущим. Ведомым был капитан Подберёзкин. В 15 часов 24 минуты 2 истребителя поднялись в небо.

Полёт проходил штатно, техническое состояние крылатых машин нареканий не вызывало. От одного аэродрома до другого было всего 15 минут. Истребители набрали высоту в 4 тысячи метров. Прошло 12 минут полёта. До точки назначения оставалось совсем немного. Внезапно истребитель Капустина и штурмана Янова начал резко крениться вправо, а затем снизил скорость. Ведомый Подберёзкин получил приказ от Капустина немного изменить траекторию и продолжить полёт. Тот подчинился.

Прошло немногим более минуты. Ведомый потерял из поля зрения ведущего. Подберёзкин связался по радио с Капустиным, но ничего нового не узнал. Однако беспокойство взяло вверх. Он вновь попытался связаться с Борисом Владимировичем, но не смог. Капитан ему уже не ответил. В то время Капустин отчаянно боролся за жизнь крылатой машины…

У истребителя отказали двигатели: они запускались на несколько секунд, а потом глохли. И у экипажа никак не получалось их оживить. Когда самолёт значительно опустился, Капустин увидел, что они находятся над жилыми кварталами Берлина. Вариантов было 2: либо покинуть крылатую машину, допустив разрушения и жертвы среди гражданских, либо пожертвовать собой и постараться увести технику как можно дальше. Экипаж выбрал второй вариант.

Подвиг советских лётчиков

В критической ситуации советские лётчики сориентировались быстро. Они увидели вдали полоску воды. Это была или река Хафель, или озеро Штёссензее. Было принято решение дотянуть самолёт до водоёма. Шансы на спасение были минимальны. При удачном стечении обстоятельств лётчики смогли бы приводниться. Однако обстоятельства были против. Перед самолётом возникла дамба. Кое-как капитану Капустину и старшему лейтенанту Янову удалось разминуться с ней. Но времени на выравнивание крылатой машины не осталось, как и на катапультирование. И самолёт скрылся в озере. Свидетелями трагедии стали десятки немцев, отдыхавших на берегу.

Як-28П упал в озеро, которое находилось в английской части Западного Берлина. И поэтому у советской стороны возникло множество проблем. Англичане решили самостоятельно поднять обломки самолёта, не допустив к ним представителей СССР. Сделано это было по одной причине: британцы хотели изучить советскую технику. В первую очередь интерес для них представлял радарный комплекс «Орёл» и система опознавания «свой-чужой».

7 апреля англичане подняли тела лётчиков, однако не отдали их. Британские спецслужбы разбирались с устройством радара, а также двигателей, и им нужно было всеми правдами и неправдами тянуть время. Спустя ещё сутки они всё-таки отдали тела Капустина и Янова. А через несколько дней вернули запчасти самолёта.

Прощание с героями состоялось в Восточном Берлине. После чего тела были доставлены в Советский Союз. Капитана Капустина похоронили в Ростове-на-Дону, а Янова – в Вязьме. А вскоре оба лётчика были награждены орденом Красного Знамени посмертно.

Возле озера была установлена памятная табличка с надписью: «6 апреля 1966 года советские пилоты — капитан Борис Владимирович Капустин и старший лейтенант Юрий Николаевич Янов — направили свой неисправный боевой самолёт в озеро Штёссензее и погибли. Этим самоотверженным поступком они предотвратили огромную катастрофу в близлежащем жилом квартале. Эта табличка чтит память жертвы советских солдат как символа человечности в годы холодной войны».

Вскоре после катастрофы в некоторых немецких городах были установлены памятные знаки в честь советских героев. А в авиамузее Эберсвальде-Финов появился мемориал. Увековечен подвиг лётчиков и в песне. На стихи Роберта Рождественского композитор Оскар Фельцман написал музыку. Так появилась песня «Огромное небо», которую исполняла Эдита Пьеха.