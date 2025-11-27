Памятник адмиралу Ф.Ф.Ушакову Памятник непобедимому флотоводцу был открыт в декабре 2019 года в Темникове На чтение: 2 минуты

В декабре 2019 года в Темникове был открыт памятник непобедимому флотоводцу.

Сейчас город Темников относится к Мордовии. А располагается он в 150 километрах от Саранска. И с этим местом неразрывно связана жизнь одного из величайших флотоводцев России - Фёдора Фёдоровича Ушакова. Здесь он занимался благотворительностью, открыл госпиталь для раненых, посещал Санаксарский монастырь. Ушаков как человек глубоко верующий последние годы своей жизни посвятил религии. И завещал похоронить себя у стен любимого монастыря.

Идея установить памятник флотоводцу в Темникове возникла давно. А реализовать её удалось в конце 2019 года благодаря Российскому военно-историческому обществу . На площади города появилась двухметровая скульптура Фёдора Фёдоровича в военном мундире с орденами и медалями, а также в плаще, накинутом на плечи. В правой руке флотоводец сжимает перед собой крест. Автором монумента выступил заслуженный художник России, скульптор Юрий Злотя.

В отечественную историю Фёдор Фёдорович Ушаков вошёл, как один из самых успешных флотоводцев за всю историю государства. За свою военную карьеру он не проиграл ни одного сражения. Добиться такого впечатляющего результата адмиралу удалось благодаря блестящему уму и тактическим новшествам. А турки с почтением называли русского флотоводца «Ушак-паша».

Яркая звезда флотоводца

Фёдор Фёдорович Ушаков происходил из дворянской семьи. Он родился 13 (24) февраля 1745 года в небольшом селе Бурнаково, которое относилось в те времена к Московской губернии (сейчас Ярославская область). В шестнадцать лет Ушаков поступил в Морской кадетский корпус. И в 1766 году окончил его, после чего в звании мичмана начал службу на Балтийском флоте. Однако вскоре началась война с Турцией (1768-1774 годы) и Ушаков был переведён в Азовскую флотилию. Он встал во главе 16-пушечного корабля «Модон», который являлся одним из самых крупных.

После войны Ушаков стал капитаном фрегата. Но в 1780 году его военная карьера резко оборвалась, поскольку Фёдора Фёдоровича поставили командиром императорской яхты. Однако он не хотел спокойной и размеренной жизни придворного капитана. И сумел добиться перевода на военное судно.

На протяжении нескольких лет жизнь Ушакова была неразрывно связана с морем. Он охранял торговые судна в Средиземном море, контролировал строительство военных кораблей в Херсоне, а также принял участие в возведении военно-морской базы в Севастополе. А в 1785 году, став капитаном первого ранга, Фёдор Фёдорович получил в командование 66-пушечный линейный корабль «Святой Павел».

В конце 1780-х годов на небосклоне российского флота внезапно вспыхнула новая яркая звезда, звезда Фёдора Ушакова. В битве с турками близ острова Фидониси он сумел разбить превосходящие силы врага. После чего Ушаков удостоился нового военного звания — контр-адмирал. А уже в 1790 году Фёдор Фёдорович сменил на посту командующего Черноморским флотом Марко Войновича, которого упрекали в чрезмерной осторожности и нерешительности.

Славный боевой путь

А звезда флотоводца разгоралась всё ярче. Ушаков сумел одержать важные победы над турецким флотом в Керченском сражении, битвах у острова Тендра и у мыса Калиакрия. Впечатляющий триумф флотоводца стал возможен благодаря его тактическому гению.

Фёдор Фёдорович изменил привычное понимание морского боя. Он отказался от привычной всем линейной тактики, сделав ставку на высокую и неожиданную манёвренность. И для противника такой подход стал неприятным сюрпризом, к которому турки никак не могли подобрать «противоядие». Этим Ушаков и пользовался. Он являлся сторонником резкого сближения кораблей без перестроения. При этом, его основной удар всегда приходился на флагманские суда неприятеля. Фёдор Фёдорович считал, что сначала нужно «срубить голову» и это работало.

В 1793 году Ушаков стал вице-адмиралом. И ему довелось принять участие в средиземном походе 1798-1800 годах. На сей раз Фёдор Фёдорович продемонстрировал не только блестящие флотоводческие навыки. Он оказался ещё хорошим дипломатом и политиком. И благодаря этому стало возможным появление греческой Республики Семи Островов, которая тут же попала под протекторат Российской империи. Свои дипломатические успехи он подкрепил и военными. Флотоводец захватил Ионические острова, остров Корфу, проявил себя в изгнании французов из итальянских городов. А десант, отправленный Ушаковым, вошёл в Рим для обеспечения порядка.

В 1800 году Фёдор Фёдорович вернулся в Севастополь. А вскоре новым императором стал Александр I. И прославленный адмирал попал в опалу. Его перевели на должность командира Балтийского гребного флота. На этом посту Ушаков находился до 1807 года, после чего ушёл в отставку. Это событие вызвало большой резонанс в военной среде, поэтому император не мог его проигнорировать. Он отправил адмиралу послание, в котором поинтересовался о причинах ухода со службы. И Фёдор Фёдорович ответил: «Душевные чувства и скорбь моя, истощившие крепость сил, здоровья Богу известны - да будет воля его святая. Все случившееся со мною приемлю с глубочайшим благословением». Это государя вполне устроило.

Фёдор Фёдорович жил в своём имении в Темниковском уезде Тамбовской губернии. Много времени проводил в Санаксарском монастыре. Когда грянула Отечественная война 1812 года Ушакова выбрали руководителем ополчения Тамбовской губернии. Но он отказался из-за состояния здоровья.

Не стало адмирала в октябре 1817 года. По завещанию, его похоронили в Синаксарском монастыре.

В начале 2000-х годов Фёдор Фёдорович Ушаков был причислен к лику святых как праведный воин.