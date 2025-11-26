Памятник «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» Памятник был установлен 24 августа 2014 года в городе Гусеве Калининградской области. Монумент посвящён памяти русских солдат и офицеров, павших во время Гумбинненского сражения На чтение: 1 минута

Бронзовая скульптура выполнена художником и скульптором Михаилом Шемякиным. По задумке автора, монумент отображает человеческую трагедию войны. Композиция состоит из трёх фигур: солдата, распятого на «колесе судьбы», и двух женщин — вдовы и матери, которые протягивают к нему руки. Памятник находится на постаменте, представляющем собой обломки шкафов. А в них вмонтированы фотографии, карты и документы фронтовых лет. Рядом же находятся стенды, на которых размещена информация о Первой Мировой войне.

Памятник был установлен по инициативе Российского военно-исторического общества на территории кластера «Технополис GS», расположенного рядом с городом.

Открытие памятника состоялось в рамках фестиваля «Гумбинненское сражение», организованного Российским военно-историческим обществом.

- Знаменательно, что первый памятник в России в честь Первой мировой открылся в Калининграде. Сегодня мы увековечиваем память русской военной истории в Гусеве. Это справедливо. Потому что подвиг наших прадедов, к сожалению, был забыт. Гумбинненское сражение перевернуло весь ход Первой мировой войны. Сто лет назад малым числом и большой храбростью мы одержали победу, — сказал Владимир Мединский , присутствовавший на церемонии открытия.

Памятник был установлен 24 августа 2014 года в Парке памяти забытой войны в кластере «Технополис GS» на улице профессора Попова в городе Гусеве Калининградской области по инициативе Российского военно-исторического общества. Автор монумента – скульптор Михаил Михайлович Шемякин.

Город Гусев прежде, до конца Второй Мировой войны, носил название Гумбиннен, и относился к германской провинции Восточной Пруссии. Именно здесь, в окрестных полях, на пятидесятикилометровом фронте, произошло первое крупное сражение между армиями Российской и Германской империй.

На семнадцатый день войны русская армия начала наступление в Восточной Пруссии – «германском локте», нависавшем над западными губерниями Российской империи. Первые дни наступление шло почти беспрепятственно, и лишь 20 августа 1914 года состоялось сражение. Русские армии генералов Александра Васильевича Самсонова и Павла Карловича Ренненкампфа, входившие в Северо-Западный фронт, численно уступали германской, которой командовал генерал Максимилиан фон Притвиц.

Сражение развернулось на протяжении от города Гумбиннена до города Гольдапа (ныне – Голдап, Польша). Немцы пытались ударить на флангах, но после тяжёлых боёв были вынуждены отойти. Особенного же успеха русские части добились на центральном направлении, нанеся тяжёлое поражение корпусу генерала Августа фон Макензена. Потери у немцев превышали русские, и если бы не отставшие тылы и общая усталость частей после нескольких дней непрерывного наступления и жаркого сражения, возможно, удалось бы взять в кольцо окружения всю 8-ю армию Притвица. Понимал это и сам немецкий командующий, отправивший паническую телеграмму в Берлин с просьбой разрешить ему оставить Восточную Пруссию и отвести войска за Вислу. Перспектива скорой победы русских вовсе не выглядела тогда чем-то недостижимым.

К сожалению, воспользоваться плодами победы под Гумбинненом не удалось. Несогласованность в действиях между соединениями, проблемы со снабжением и пополнением стали бичом дальнейшего наступления в Восточной Пруссии, к тому же германцы перебросили с Западного фронта несколько дивизий и назначили нового командующего – Пауля фон Гинденбурга. Дальнейшие события обернулись для русских армий трагическим разгромом. И тем не менее Гумбинненское сражение осталось в истории первым русско-германским сражением и первой русской победой. Уинстон Черчилль, в ту пору – Первый лорд Адмиралтейства Великобритании – писал: «Очень немногие слышали о Гумбиннене, и почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа. Русские контратаки 3-го корпуса, тяжёлые потери Макензена вызвали в 8-й армии панику, она покинула поле сражения, оставив своих убитых и раненых, она признала факт, что была подавлена мощью России».

Инициатива установки памятника принадлежала Российскому военно-историческому обществу в преддверии столетия знаменитого сражения. Автором монумента стал скульптор Михаил Михайлович Шемякин. Монумент является нестандартным для увековечения победоносного сражения. Памятуя о страшной трагедии, каковой стала для своей эпохи Первая мировая война, создатель монумента сделал упор в композиции на ужасные моменты войны как таковой. Композиционно монумент состоит из трёх элементов – двух женщин, вдовы и матери, протягивающих руки к солдату, который распят на «колесе судьбы». Постамент исполнен как обломки шкафов, в которые вмонтированы карты, документы, фотографии фронтовых лет. Информационное сопровождение памятника обеспечивают стенды, рассказывающие о событиях Первой мировой войны.

С того же 2014 года на местах сражений проводится военно-исторический фестиваль «Гумбинненское сражение» - самая масштабная в нашей стране реконструкция событий Первой мировой войны, инициатором проведения которой стало также Российское военно-историческое общество. Каждый год в августе на полях под Гусевом здесь собираются тысячи зрителей и сотни реконструкторов, в том числе и из-за зарубежья. И памятник, и фестиваль уже стали одной из визитных карточек города и региона.