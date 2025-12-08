Министр иностранных дел Российской империи, граф Николай Петрович Румянцев Государственный деятель Российской империи, руководитель русской дипломатии в годы Наполеоновских войн, крупный меценат, сын полководца графа Петра Румянцева-Задунайского. Министр иностранных дел, первый председатель Государственного совета, канцлер Российской империи. Основатель Румянцевского музея, покровитель кругосветного плавания Крузенштерна — Лисянского. Почётный член Императорской Российской академии,член непременного совета.

Блестящий русский дипломат появился на свет 3 (по новому стилю – 14) апреля 1754 года в Санкт-Петербурге. Его отцом был выдающийся полководец екатерининской эпохи Пётр Александрович Румянцев-Задунайский. С шестилетнего возраста Румянцев-младший был записан в Конный лейб-гвардии полк в соответствии с тогдашним правилом «солдат спит, а служба идёт». В пятнадцать лет он даже получил воинский чин прапорщика. Но пойти по военной стезе ему было не суждено. Молодого человека определили ко двору Екатерины II, и в восемнадцатилетнем возрасте ему был присвоен придворный чин камер-юнкера – желанная для многих милость, которой не всегда удостаивались и возрастные сановники с заслугами.

Науки юноша постигал в Европе, два года путешествуя по ней, слушая лекции в университетах, общаясь со многими видными учёными и мыслителями своего времени, например, с Вольтером. В 1776 году Румянцев возвращается в Санкт-Петербург и продолжает придворную службу, спустя три года став камергером.

А в 1781 году начинается карьера Николая Петровича на дипломатическом поприще. При Екатерине, которая вела активнейшую внешнюю политику, это было престижный и при этом трудный способ служения Отечеству, куда попадали только самые образованные и умные люди, отбираемые лично императрицей. Местом назначения стал Франкфурт-на-Майне. Именно там суждено было пройти последующим четырнадцати годам его службы, которая была весьма успешной. В 1791 году, когда ему не было ещё и сорока лет, Румянцев стал тайным советником – обладателем одного из высших чинов гражданской службы в империи. В тот же период он получил свои первые награды – ордена Святого Владимира 2-й степени и Святого Александра Невского.

Столь высокие отличия не были случайностью. Румянцев проявил себя как мастер исполнения поручений императрицы, который фактически сама была руководителем своего же внешнеполитического ведомства, и лично направляла дипломатические усилия в нужное ей русло. Именно Николаю Петровичу было поручено подыскивать в Европе невест для августейшего наследника Александра Павловича и его брата, великого князя Константина Павловича. Кроме того, два года Румянцев представлял интересы России при французской эмиграции во главе с бывшим графом Прованским, братом казнённого Людовика XVI.

Осенью 1795 года Румянцев возвращается в Санкт-Петербург и возобновляет карьеру в центральных учреждениях империи, в очередной раз круто меняя собственную специализацию. В последние месяцы екатерининского царствования он возглавляет Государственный Заёмный банк, одновременно заседая в Сенате. При Павле I Николая Петровича назначают к Высочайшему двору, сначала гофмейстером, а затем – обер-гофмейстером, причём оба назначения последовали с разницей в шесть дней. А ещё через четыре дня после обер-гофмейстерского звания Румянцев стал действительным тайным советником. Император Павел весьма ценил Николая Петровича и осыпал его наградами – в 1797 году он вручил ему табакерку со своим портретом, а в 1798 году – орден Святой Анны 1-й степени и высший в империи орден Святого Андрея Первозванного.

Не пошатнул положения Румянцев и переворот 1801 года, в ходе которого был убит благоволивший ему самодержец. Александр Павлович ввёл его в состав Непременного совета, затем сделал главой Департамента водных коммуникаций. Именно при нём было завершено строительство Мариинской водной системы, связавшей Волгу с Балтийским морем и функционирующей до сих пор. А в 1803 году Румянцев стал одним организаторов первого русского кругосветного плавания Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского.

С 1802 года Румянцев являлся министром коммерции. Новый таможенный тариф, протекционистские меры в отношении хлебной торговли, борьба за улучшение работы судоходства на крупных водных артериях страны, больший шаги в развитии российско-китайских торговых отношений. Но в тревожное предгрозовое время потребовались дипломатические навыки Николая Петровича. В 1809 году им был заключён Фридрихсгамский мирный договор, завершивший русско-шведскую войну и закрепивший за империей Финляндию. Далее он потратил немало усилий по преодолению послевоенной неприязни со Швецией, и весной 1812 года был подписан Петербургский союзный договор, который с недовольством был воспринят Бонапартом. К тому времени Николай Петрович Румянцев уже возглавлял Государственный совет и Комитет министров, и был одним из самых влиятельных людей в стране. Он же выступал за экспансию России на Тихом океане и в Америке, а также являлся одним из крупнейших акционеров Российско-американской компании – не случайно, когда в Калифорнии начали строить первый форт, его назвали именем Румянцева (будущий Форт-Росс), а калифорнийский залив Бодега когда-то назывался «Порт Румянцев».

Надо сказать, что Румянцев был сторонником сближения России и Франции, и Наполеон, зная об этом, даже наградил его Большим крестом ордена Почётного легиона. Поэтому столь страшным оказалось для него потрясение от нападения Наполеона на Россию. Румянцев пережил апоплексический удар, частично потеряв слух, но вскоре вернулся к своим обязанностям. После начала Отечественной войны он сделал многое для того, чтобы сформировалась антинаполеоновская коалиция. В июле 1812 года были заключены Эребруский мир с Великобританией и Великолукский союзный договор с Испанией. Но, когда неприятель был изгнан из пределов России, Николай Петрович выступил против продолжения преследования Наполеона и уничтожения его в своём логове. Однако император и большинство сановников выступили за проведение Заграничного похода русской армии, и в апреле 1813 года Николай Петрович подал прошение об отставке. Так завершилась его плодотворная государственная карьера.

Судьба подарила Николаю Петровичу ещё тринадцать лет жизни. Он объединил вокруг себя историков и филологов – всего около 200 человек, вошедших в историю как «Румянцевский кружок». На его средства были изданы ценнейшие источники о Древней Руси, памятниках её истории и культуры. Николай Петрович был весьма богатым человеком, и после него остались также два его дворца – в Петербурге на Английской набережной, ныне филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга, и в Гомеле на высоком берегу реки Сож, один из лучших дворцово-парковых ансамблей Белоруссии, изображённый на купюре этой страны в 20 рублей.

Николай Петрович Румянцев скончался от болезни 3 января 1826 года. Его останки были погребены в Петропавловском соборе Гомеля, но, к сожалению, могила до наших дней не сохранилась. Но живо его имя и на мировой карте в виде мыса Румянцева на Аляске и атолла в архипелаге Туамоту во Французской Полинезии, а также как название вида бабочек, рода растений и даже пальмы. Так увековечили его память участники организованной при активном участии Николая Петровича кругосветной экспедиции Крузенштерна и Лисянского, открывшие все эти объекты.