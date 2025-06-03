Мемориальный комплекс «Молитва перед боем» В декабре 2021 года в Ленинградской области был открыт мемориальный комплекс.

В декабре 2021 года в Ленинградской области был открыт мемориальный комплекс.

Мемориальный комплекс, появившийся в парке Тосненского района Ленинградской области, посвящён 800-летию князя Александра Невского. Авторами мемориала стали скульпторы Константин Фомин, Андрей Коробцов и Салават Щербаков. А появился комплекс по инициативе Российского военно-исторического общества.

Парк, носящий имя князя, разместился на пяти гектарах. Выполнен он в виде православного креста и ночью подчёркивается подсветкой. Центральное же место в парке занимает мемориал. Композиция состоит из бронзовой фигуры Александра Невского в боевом облачении и лика Спаса Нерукотворного, вписанного в круг. При этом, на обратной стороне круга изображена Богородица с ребёнком на руках.

Место, где был установлен памятник, выбрано неслучайно. По преданию, именно здесь, на «Пустынке», князь остановился для молитвы и попросил Бога и Пресвятую Богородицу о победе над шведами, высадившихся в устье Ижоры. Александр Невский понимал, что шансы на успех у него призрачные. И поэтому памятник назвали «Молитва перед боем».

Перед сражением

В 1240 году шведы решили продолжить освоение новых земель. По одной из версий, они хотели захватить Великий Новгород и Ладогу, воспользовавшись татаро-монгольским нашествием на русские княжества. Шведы понимали, что никто не придёт на помощь новгородцам из разорённых земель. И решили этим воспользоваться. По другой версии, захват Новгородского княжества не являлся для них первостепенной задачей. Целью шведского похода являлась христианизация ижоры, карел и води, живших на берегах Невы.

Так или иначе, но камнем преткновения стал Великий Новогород. Молодой князь Александр Ярославич не мог допустить вражеского вторжения. Это грозило утратой стратегически важной территории.

Как известно, о шведском войске новгородцам сообщил ижорский старейшина Пелгусий. Заметили вражеский флот и воины сторожевого пункта. Он находился ориентировочно на южном берегу Невы у истока Фонтанки (про другой версии — возле разделения Большой Невки и Невы). Шведы тем временем остановились возле устья Ижоры и высадились на берег. Затем начали возводить лагерь. Скорее всего, они не ждали нападения, поэтому не все воины приняли участие в строительстве. Часть осталась на кораблях.

Когда Александр Ярославич узнал о появлении вражеского флота, принял решение действовать максимально быстро. Он понимал, что время играет на руку шведам. И поэтому не стал собирать полноценное войско. Князь сделал ставку на внезапность.

15 июля 1240 года Александр Ярославич прибыл с новгородской и ладожской дружинами к шведскому лагерю, в котором выделялся королевский шатёр. Вражеские корабли располагались вдоль устья Ижоры, а войско — немного в стороне. И Александр, подошедший с юго-востока, разделил свои дружины. Пешие войска атаковали шведов, расположившихся вдоль берега. А по лагерю ударила конница. К такому повороту событий шведы оказались не готовы. Солдаты успели выстроить боевые порядки, но расчёт новгородского князя сработал.

Невская битва

Началось ожесточённое сражение. Сам Александр Ярославич со своей дружиной ринулся в бой. И по версии летописца сумел разбить отряд, возглавляемый шведским военачальником. Не подвели и остальные воины князя.

В летописи сказано, что боярин Гаврила Олексич верхом на коне ворвался на вражеский корабль. Поскольку силы были неравны, его сбросили в воду. Но боярин не сдался. Он выбрался на берег и продолжил бой. Сумел проявить себя Сбыслав Якунович. Воин, вооружённый лишь топором, прорвался в центр шведского войска, нанося смертельные удары противникам. Прикрывал его Яков Полочанин, умело орудовавший мечом. Отличным воином показал себя отрок Савва. Ему удалось пробиться к королевскому шатру и подсечь опорный столб. После чего тот рухнул на землю. А новгородец Миша вместе со своими воинами сумел отправить на дно несколько шведских кораблей.

Не обошлось и без героической гибели. Ратмир, являвшийся слугой князя Александра, оказался в кольце противников. Он принял неравный бой и сражался храбро. Однако шведы всё-таки сумели с ним справиться.

Бой продолжался до вечера, после чего войско князя отпраздновало знаковую победу. Точные потери обеих сторон неизвестны. Принято считать, что они составили в общей сложности около сотни бойцов. Несмотря на однозначную победу, Александр Ярославич проявил благородство. Он не стал добивать противника. Вместо этого князь позволил шведам забрать тела павших и беспрепятственно покинуть поле боя. Однако в Повести о житии Александра Невского сказано, что много поверженных врагов осталось непогребёнными на берегу Невы.

Успех в Невской битве предопределил дальнейший ход событий. Во-первых, Александр Ярославич одним ударом сумел остановить продвижение противника по землям Северо-Западной Руси. Во-вторых, поражение не позволило шведам согласовать военные действия с Ливонским Орденом. В-третьих, князь показал, что может принимать решения самостоятельно и действовать быстро. Кроме этого, значительно вырос авторитет Александра Ярославича, что сыграло важную роль в последующих событиях.

Обложка: tosnotv.ru