Князю Александру Невскому с дружиной В сентябре 2021 года в Псковской области был открыт мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» На чтение: 2 минуты

Комплекс под названием «Александр Невский с дружиной» установлен в деревне Самолва Гдовского района Псковской области, на берегу Чудского озера. А открытие памятника было приурочено к 800-летию со дня рождения князя. Мемориальный комплекс появился по инициативе Российского военно-исторического общества.

Особенности мемориального комплекса

Скульптурная композиция состоит из трёх конных фигур (самого Александра Ярославича, его брата и воеводы) и шести пеших воинов. Над витязями развеваются флаги с ликами святых, а также хоругвь. На главном знамени воинства находится изображение «Спаса Нерукотворного». Под ноги князя и его соратников создатели поместили доспехи и щиты поверженных противников. Выполнены они в виде змеиной чешуи — отсылка к подвигу Георгия Победоносца.

Отличительной чертой мемориала является то, что создатели намеренно изобразили князя молодым. Архитекторы Константин Фомин и Дмитрий Смирнов, а также скульптор Виталий Шанов решили, что облик двадцатилетнего Александра будет наиболее подходящим. Поскольку ему было чуть больше двадцати, когда произошло легендарное Ледовое побоище.

Бронзовые фигуры Александра Ярославича и его дружинников стоят на искусственном кургане высотой 6 метров, а диаметров в 60 метров. Общая же высота монумента превышает 20 метров, а его вес свыше 40 тонн. Комплекс был возведён за 120 дней.

У мемориального комплекса есть и обратная сторона, обращённая в сторону Чудского озера — мозаичное панно. Его ширина составляет свыше 7 метров, а высота превышает 3 метра. На панно изображено Ледовое побоище. В центре находится изображение Александра Невского в облике святого. По обеим сторонам от князя — батальные сцены. Русские витязи как конные, так и пешие идут в атаку на Ливонских рыцарей.

Авторами эскиза мозаики стали заслуженные художники России Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев, а руководил мастерской Илья Красовский.

Связь прошлого и настоящего

У всех княжеских дружинников — лица реальных людей. Например, всадники — это Александр Ярославич, его юный брат Андрей и воевода. Облик трёх пеших воинов сделан на основе сохранившихся летописных свидетельств. А лица других трёх ратников — это лица бойцов шестой роты Псковской дивизии ВДВ, которые погибли в 2000 году в Аргунском ущелье.

Полк, носящий имя Александра Невского, вступил в неравную схватку с боевиками во время второй чеченской войны. Террористы, которых насчитывалось около 2,5 тысяч человек, атаковали 90 псковских десантников. В том кровопролитном сражении удалось выжить лишь шестерым российским воинам. Но и боевики заплатили высокую цену, потеряв около полутысячи бойцов. Создатели мемориального комплекса решили, что соединение героев прошлого и настоящего уместно. Поскольку, что в 1242 году псковские воины встали на защиту Родины, что в 2000 году. Кстати, во время открытия мемориала именно солдаты этого полка встали в почётном карауле.

Все соратники Александра Невского изображены такими же молодыми. Эту идею создателям подсказал митрополит Псковский и Порховский Тихон. И поэтому ратники показаны весёлыми и улыбающимися, поскольку они возвращаются домой с победой.

Каждая скульптура монумента представляет собой пазл, собранный из нескольких частей. К примеру, пеший воин состоит из пятнадцати элементов. Все части были собраны на художественном комбинате в Химках, а потом разобраны и доставлены в Самолву. И уже на месте их вновь преврати в единое целое.

Мемориальный комплекс решили возвести в Самолве, поскольку она ближе других населённых пунктов находится к месту легендарной битвы на Чудском озере. Александр Невский вместе с дружинниками стоит спиной к водоёму. Дело в том, что создатели изобразили ратников уже победивших врага. А 5 апреля 1242 года навсегда вошло в историю отечества, как дата триумфа русского оружия.

Битва на Чудском озере вошла в историю под названием Ледовое побоище. И его итог сыграл важную роль в последующих событиях. Александру Ярославичу удалось не просто разбить вражеское войско. Благодаря той победе натиск рыцарей-крестоносцев на Новгородскую землю значительно ослаб, как и влияние католической церкви. Кроме этого, сражение на Чудском озере произвело сильный психологический эффект на простых людей. После трагических событий, связанных с татаро-монгольским нашествием, победа в Ледовом побоище стала восприниматься как начало возрождения Руси.

Спустя некоторое время ливонцы и новгородцы подписали мирный договор. В нём были определены границы между орденом и республикой. Кроме этого рыцари выплатили солидный выкуп за пленников. Однако о добрососедских отношениях речи не шло. Между Великим Орденом и Новгородом будут и дальше происходить конфликты, но каких-либо серьёзных территориальных изменений они за собой не повлекут.