Герой Советского Союза Голубев Георгий Гордеевич. Сибирский ас 320 боевых вылетов на И-16 и «Аэрокобре», в 105 воздушных боях лично сбил 15 самолётов противника, «обеспечил сбитие» своим ведущим 35-ти вражеских машин

Его звали Голубев Георгий Гордеевич. Родился 7 апреля 1919 года в д. Жгутово Назаровского района Красноярского края, но затем семья переехала в г.Ачинск. Мечтать об авиации и клеить самолётики будущий ас начал лет с пяти. Потом – авиамодельный кружок, поездки на слёты авиамоделистов в Новосибирск в 1932-1934гг. С 15 лет стал инструктором в кружке моделистов и занимался с ребятами – днём учился в школе, вечером же – аэроклуб, который Голубев окончил в 1938г, а затем был направлен в Ульяновскую школу пилотов

В Красной Армии с декабря 1940 года, в Великой Отечественной войне принимал участие с 15 августа 1942 года. Повоевал на Закавказском, Северо-Кавказском, Четвёртом и Втором и Первом Украинских фронтах. Являлся командиром звена 16-го гвардейского авиаполка знаменитой 9-й гвардейской дивизии. Но главное, пожалуй, его достижение – именно Голубев летал "ведомым" своего командира и знаменитого аса Александра Покрышкина, прикрывая ему спину в самых страшных боях 1943 года, когда наши, наконец, "сбросили с неба" доминировавшие там с начала войны германские "люфтваффе".

Тогда ещё капитан Покрышкин сам выделил Голубева (который был ещё и его земляком) из других лётчиков и сам предложил ему летать в паре. Задачу поставил так: " Ты должен угадывать мои мысли, а я твои ".

Согласно ряду источников, в одном из боёв 23 августа 1943 года именно Голубев прикрыл своего ведущего и командира, подставив свой самолёт под выстрелы атакующего его "Мессершмитта". После чего дотянул подбитый истребитель до линии фронта и выпрыгнул с парашютом. Правда, некоторые воспоминания лётчиков этого факта не подтверждают, заявляя, что Голубев был сбит целенаправленно "охотниками", после чего сразу же выпрыгнул. Но как бы то ни было, на памятной доске Голубеву в г.Ачинске, где прошло его детство, написано: "Георгий Гордеевич Голубев - неизменный ведомый А.И. Покрышкина. Совершил с ним более 100 боевых вылетов. В мае 1945 г. в небе над Прагой одержал последнюю воздушную победу Второй мировой войны в Европе". Да, именно Голубев одержал последнюю в Великой Отечественной победу в воздушном бою, сбив 9 мая 1945г, когда, казалось, война уже кончилась, немецкий "Дорнье-2017", пытающийся сбросить бомбы на празднующих Победу наших бойцов.

Одного этого хватило бы любому лётчику, чтобы войти в историю. Не случайно видный английский специалист в области военной авиации Роберт Джексон в своей книге "Красные соколы" упоминает Голубева, как лётчика, сбившего "последний самолёт, сбитый в воздушном бою во Второй мировой войне на европейском континенте". Не американский, не британский лётчик сделал это, а наш – Георгий Голубев.

Впрочем, и без этого финального аккорда войны воевал Голубев отменно: 320 боевых вылетов, 105 воздушных боёв, 15 лично сбитых самолётов противника, а кроме того, "обеспечил сбитие" своим ведущим ещё 35 вражеских машин. При том, что 1943 год был для Покрышкина "звёздным" – только за апрель-май он сбил 22 немецких самолёта, а за весь год – 38. И в этом часть заслуг принадлежала, разумеется, и прикрывавшему ему спину "ведомому".

Впрочем, и 15 лично сбитых Голубевым самолётов противника говорят о многом: на 1941г немецкий авиаполк насчитывал 30 машин, так что можно считать, он лично половину немецкого авиаполка уничтожил. Помимо Покрышкина, Голубев успел полетать "ведомым" у двух других знаменитых его подчинённых – дважды Героев СССР Речкалова и Клубова.

Указом Президиума ВС СССР от 27 июня 1945г Голубев наконец получил звание Героя СССР. Помимо полагающихся к этому званию "Золотой звезды" и ордена Ленина он также имел два ордена Боевого Красного знамени, ордена Отечественной войны 2-й и два 1-й степени, три ордена Красной звезды и медали.

После войны продолжил службу в ВВС, причём в 1952г закончил Военно-Воздушную академию. Служил старшим инспектором-лётчиком в Управлении боевой подготовки истребительной авиации ГУ боевой подготовки ВВС. Командир авиаполка, затем – авиадивизии. С 1968г – зам.начальника боевой подготовки Армии ПВО. В 1970г – оперативный дежурный командного пункта ПВО всего Варшавского Договора. Но в 1977г вышел в отставку по болезни, жил в Киеве, занимался литературным творчеством (книги "В паре с Сотым", "Друзья мои лётчики", "Крылатые братья").

Умер Георгий Гордеевич в 86-летнем возрасте 12 апреля 2005г и был похоронен на Байковом кладбище. Вряд ли, его подвиги сегодня вспоминают на сегодняшней Украине – там нынче другие "герои". Но мы – обязаны помнить. Хотя бы для того, чтобы не допустить сегодня реванша тех сил в мире, против которых сражался Голубев, его легендарный командир Покрышкин и миллионы других наших соотечественников, чьими силами и кровью была куплена наша Побед. И наше будущее.

На "малой родине" его помнят: в Ачинске в парке Победы установлен его портрет, имя героя носила одна из пионерских дружин Ачинска, а с октября 2018г – кадетский корпус. Кроме того, в 2011 году в честь него была переименована улица Советская. Помним его и мы, чему подтверждение – открытый при помощи РВИО его бюст в Красноярске. Там же РВИО открыло бюст Покрышкину, так что "ведущий" и его "ведомый" снова будут вместе.