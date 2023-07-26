Зворыкин Владимир Владимир Козьмич Зворыкин – без преувеличения, один из творцов современного мира. Без телевидения, создателем которого стал русский эмигрант в США, невозможно представить жизнь трёх последних поколений человечества.

Владимир Козьмич Зворыкин – без преувеличения, один из творцов современного мира. Без телевидения, создателем которого стал русский эмигрант в США, невозможно представить жизнь трёх последних поколений человечества. В России о Зворыкине и его непростой судьбе заговорили только в 1990-х гг., но ныне заслуги изобретателя признаны на родине, а его имя по праву заняло место в славном ряду выдающихся соотечественников.

Детство и юность Владимира Зворыкина

Владимир Зворыкин родился 17 (29) июля 1888 года в старинном Муроме. Род купцов Зворыкиных – потомственных мукомолов и зерноторговцев – имел большой вес в городе. Солидный трёхэтажный каменный дом на центральной площади, в котором прошло детство «отца телевидения», являлся весомым доказательством достатка и преуспевания. Родители Владимира – Козьма Алексеевич (1848–1916) и Елена Николаевна (1852–1918) – приходились друг другу дальними родственниками. Глава семейства вёл обширную торговлю, владел пароходством на Оке, председательствовал в правлении местного банка, а его жена следила за хозяйством и воспитывала семерых детей.

Володя Зворыкин – самый младший в семье – рос послушным и исполнительным мальчиком, что было вполне объяснимо, учитывая строгий распорядок дня и непререкаемый авторитет отца. В своих воспоминаниях изобретатель впоследствии упоминал как одно из ярких впечатлений детства появление в Муроме телефонов. Возможности аппарата так поразили мальчика, что с тех пор он всерьёз заинтересовался техническими новинками.

Образование Владимира Зворыкина

Маленькому Владимиру очень нравилось учиться. Пропуски занятий по болезни или из-за непогоды расстраивали мальчика. Учительница начальной школы Елизавета Ивановна, как впоследствии считал сам изобретатель, привила ему подлинный интерес к учёбе. В реальном училище Зворыкин шёл среди лучших учеников, при этом старался не выделяться на фоне сверстников из менее зажиточных семей. Он отказался от экипажа и ходил в училище пешком, вместе со всеми играл в лапту и катался на коньках.

Отец часто брал Володю, которому думал передать своё дело, с собой на пароходы. Во время поездок мальчик с увлечением следил за работой паровых машин, изучал устройство электрических приборов. Не удивительно, что в старших классах он сильно полюбил физику. Подросток помогал учителю при проведении физических опытов, демонстрировал возможности электричества близким и знакомым.

В 1906 году, окончив с отличием реальное училище, Владимир Зворыкин отправился в Санкт-Петербург для поступления в Технологический институт. Оказалось, что число желающих превышало число мест в 10 раз, и набранных Зворыкиным на экзаменах баллов не хватило, однако образцовый аттестат дал возможность без испытаний поступить на физический факультет Петербургского университета. Первые лекции по физике, прочитанные профессором О.Д. Хвольсоном, впечатлили молодого человека, но прибывший в Петербург Зворыкин-старший добился включения сына в приёмный список Технологического института.

Вскоре бушевавшие по стране революционные вихри закружили юного студента – его даже арестовали за распространение листовок, но, жадный до знаний, он сделал выбор в пользу учёбы, а не борьбы. Поворотным моментом в научной биографии Зворыкина стало приобщение в 1910 году к опытам профессора Б.Л. Розинга над «дальновидением». Проблема передачи изображения на расстояние поднималась физиками с 1878 года. Исследования Розинга, во многом опередившие время, сталкивались с множеством технических трудностей – от примитивной вакуумной техники до несовершенных усилительных ламп, не позволявших на практике осуществить многие наработки. Зворыкин стал ассистентом Розинга и с энтузиазмом включился в исследовательский процесс. В 1912 году Владимир с отличием окончил институт и отправился на стажировку в Европу. В 1912–1913 гг. он занимался в лаборатории Поля Ланжевена в Париже, в 1913–1914 гг. прослушал курс физики в Шарлоттенбургском университете в Берлине. Здесь Зворыкина застала Первая мировая война.

Важные изобретения Владимира Зворыкина

Молодому учёному удалось через Данию и Финляндию добраться до Петрограда, где его тут же призвали в армию. Как выпускника Технологического института, Зворыкина определили на радиостанцию в Гродно. В январе 1915 году его направили в качестве преподавателя в Офицерскую электротехническую школу и присвоили звание прапорщика инженерных войск. В 1916–1917 гг. уже подпоручик Зворыкин совершал многочисленные командировки в Або, Выборг, Рыбинск, Тосно, Оренбург, Псков, Харьков и другие города, где занимался вопросами радиосвязи. Летом 1917 года он нёс службу в Петрограде, осенью 1917 года – в Броварах под Киевом. 30 ноября того же года войска Украинской армии разоружили тяжёлую батарею, в которой служил Владимир, после чего он отправился в Петроград и чудом избежал расстрела.

Летом 1918 года через Москву, Нижний Новгород, Пермь и Екатеринбург Зворыкин перебрался в Омск, чтобы не попасть под мобилизацию в Красную Армию. По заданию Сибирского правительства он отправился на Запад с целью приобретения технологического оборудования. По Северному морскому пути, через Архангельск и Скандинавию, Зворыкин прибыл в Англию, а оттуда отправился в США. В апреле 1919 года с большим грузом радиооборудования он через Сиэтл, Иокогаму, Владивосток и Транссиб вернулся в Омск. Правительство Колчака решило использовать практический опыт и знания Зворыкина, назначив его своим представителем для организации товарообмена Сибири с Европой и Америкой через Северный Ледовитый океан. С этой целью Зворыкин вновь отправился в США, на этот раз через Японию и Гавайи. Во главе особого бюро в июле 1919 года он приступил к активной деятельности, но вскоре узнал о своём увольнении. Лишившись официального статуса, учёный решил остаться за океаном.

В 1920 году местом работы Зворыкина стала компания «Вестингауз Электрик» – с этого момента и началась история выдающегося учёного и изобретателя. В 1923 году Зворыкин подал патент на телевизионную систему электронного типа, а в июле 1925 года – на изобретение системы цветного телевидения. В сентябре 1925 года он продемонстрировал руководству компании опытный образец телевизора, однако владельцы «Вестингауз» не проявили заинтересованности в изобретении своего сотрудника, ссылаясь на большие капиталовложения и неясные дальнейшие перспективы.

Большой удачей для русского изобретателя стала встреча в январе 1929 году с вице-президентом компании RCA Давидом Сарновым – также бывшим российским подданным. Возглавив её лабораторию электроники, Зворыкин продолжил работы в прежней сфере, совершенствуя своё изобретение. В апреле 1929 года он изготовил кинескоп – вакуумную приёмную телевизионную трубку, а в октябре 1931 года создал иконоскоп – передающую трубку.

После доклада на чикагской конференции Американского общества радиоинженеров изобретение Зворыкина привлекло всеобщее внимание. В 1932 году телевизионный передатчик, установленный на Эмпайр-Стейт-Билдинг, осуществил трансляцию телепрограмм на Нью-Йорк и окрестности, а вскоре в массовое производство пошёл первый телевизор с диагональю экрана в 5 дюймов. Началась эра телевидения. В дальнейшем, Владимир Козьмич продолжал совершенствовать своё изобретение – например, в 1954 году по его разработкам RCA выпустила 15-дюймовый цветной телевизор.

Другими направлениями научной и изобретательской деятельности Зворыкина стали работы в области электронно-оптических приборов. Им сконструированы скоростной факс, сканирующий электронный микроскоп, приборы ночного видения, аппарат радиоконтроля за точностью орудийной стрельбы, микроскоп для изучения химических реакций в организме и т.д. – всего он получил около 120 патентов.

Любопытно, что ещё в 1930-х гг. Зворыкин несколько раз побывал в Советском Союзе как представитель RCA. Он читал доклад «Телевидение при помощи катодных трубок», демонстрировал возможности своего изобретения. В 1935 году между наркоматом электротехнической промышленности и компанией RCA был подписан договор о развитии электронного телевидения в СССР.

На склоне лет изобретатель говорил о своём главном изобретении с большой горечью: он считал, что телевидение стало главным источником манипуляции мышлением, уводящим людей от сути дела к бессмысленной модной чепухе. Лучшей частью телевизора Зворыкин называл выключатель. Как бы то ни было, миллиардам жителям планеты телевидение дало возможность приобщиться к достижениям культуры, получить доступ к информации, сформировать досуг.

Награды и премии Владимира Зворыкина

Вклад Зворыкина в развитие науки и техники отмечен 29 престижными международными наградами, среди которых премия Морриса Либмана Американского института радиоинженеров, Международная премия Британского института инженеров-электриков, медаль Румфорда Американской академии искусств и наук, французский орден Почётного легиона, медаль Эдисона Американского института инженеров-электриков, итальянский орден Достоинства, медаль Фарадея Британского института инженеров-электриков, Национальная медаль науки США, вручённая президентом Линдоном Джонсоном, медаль Первооткрывателей Американской инженерной академии и др.

В 1938 году Бруклинский политехнический институт присвоил Зворыкину степень доктора наук. Он также был членом Американской академии искусств и наук, а его портрет помещён в Национальную галерею славы США.

Семья и личная жизнь Владимира Зворыкина

Владимир Зворыкин был женат дважды. Первой его женой в апреле 1916 года стала Татьяна Владимировна Васильева (1894–1994), студентка стоматологического училища. С женой они расстались во время революционных потрясений 1917–1918 гг. и воссоединились только в Америке. Татьяна стала матерью двух дочерей учёного – Нины (1920–1973) и Елены (1926–2011).

С начала 1930-х гг. чета Зворыкиных жила врозь, а в 1951 году они развелись. В том же году изобретатель вступил в брак со своей давней подругой Екатериной Андреевной Полевицкой (1888–1985), с которой счастливо прожил остаток жизни.

Смерть и похороны Владимира Зворыкина

Даже в крайне преклонном возрасте Владимир Зворыкин продолжал работать. Ещё в 92 года он сохранял прекрасную ясность ума, ездил за рулём собственного автомобиля, регулярно давал интервью. Скончался учёный «от старости» 29 июля 1982 года, в свой 94-й день рождения. Согласно последней воле покойного, его останки были кремированы, а пепел развеяли над любимым озером Тонтон.

Память, вклад в культуру Владимира Зворыкина

Только в XXI веке о великом соотечественнике по-настоящему вспомнили в России. Ему установили памятники в Москве и Муроме, назвали в его честь улицы в Гусеве и Сколкове. В 2013 году Национальная ассоциация телевещателей России учредила Премию им. Зворыкина за достижения в области развития телевидения, в 2010 году с большим успехом прошёл документальный фильм «Зворыкин-Муромец», повествующий о жизни родоначальника телевизионной эпохи.

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