Кассиль Лев Лев Кассиль принадлежит к числу лучших советских детских писателей. Он также известен как талантливый автор произведений о спорте, мастер репортажей и очерков. Придя в литературу в некоторой степени случайно, он оказался в ней далеко не случайным человеком.

Лев Кассиль принадлежит к числу лучших советских детских писателей. Он также известен как талантливый автор произведений о спорте, мастер репортажей и очерков. Придя в литературу в некоторой степени случайно, он оказался в ней далеко не случайным человеком. Его полные жизни и мальчишеского задора книги стали прекрасными воспитателями и спутниками нескольких поколений советских школьников и вошли в золотой фонд российской культуры.

Детство и юность Льва Кассиля

Лев Абрамович Кассиль родился 27 июня (10 июля) 1905 года в Покровской слободе Самарской губернии (ныне город Энгельс Саратовской области) в русско-еврейской семье. Отец Абрам Григорьевич работал акушером и гинекологом в волостной Покровской больнице, мать Анна Иосифовна преподавала музыку. Позже у Лёвы появился младший брат Иосиф, ставший будущему писателю лучшим другом и неизменным напарником по детским играм. Лев Кассиль рос разносторонне развитым ребёнком – рисовал, музицировал, много читал. В подростковом возрасте он увлёкся кораблестроением: изучал чертежи, мастерил модели, мечтал о настоящих пароходах.

Семья Кассилей жила достаточно обеспеченно – имела квартиру в 10 комнат, включавшую гимнастический зал, кухню и террасу, а также имевшую все передовые удобства начала XX века, в том числе телефон, электрическое освещение и ванну. Однако с приходом 1917 года это благополучие пошло прахом. Сначала Кассилей уплотнили, потом выселили из центра города на окраину. Вскоре, спасаясь от лишений, принесённых Гражданской войной, к ним перебрались три тётки и племянница. Теперь внезапно выросшая семья не всегда могла раздобыть на ужин картошки.

Образование Льва Кассиля

В 1914 году Лев Кассиль поступил в самое престижное учебное заведение города – Покровскую мужскую гимназию, которую через три года революционные вихри превратили в Единую трудовую школу. Таким образом, подросток успел испытать на себе и царскую, и зарождающуюся советскую системы образования. Лев Кассиль рано включился в просветительскую деятельность – ещё будучи учеником, он вёл в гимназии различные кружки, издавал рукописный журнал.

На активного юношу обратило внимание покровское начальство: по окончании школы он некоторое время учился в Саратовском художественно-практическом институте, а затем получил направление в МГУ. В 1923 году Лев Кассиль стал студентом физико-математического факультета, где изучал аэродинамику, но через два года осознал, что душа не лежит к точным наукам, оставил университет и полностью погрузился в журналистику и литературу.

Начало творческой деятельности Льва Кассиля

Если не брать в расчёт школьные стенгазеты и случайные наброски Льва Кассиля, его «обращение в литературную веру» произошло в 1925 году. Лев Абрамович вспоминал, что его неотвратимо потянуло писать. Он бродил по столице, примечая интересные сюжеты, а затем писал многостраничные письма, полные столичных впечатлений, которые отсылал брату. Тот относил их в местную газету и получал гонорар. Когда Лев узнал об этом, он понял, что может зарабатывать деньги на своём пристрастии.

Начинающий журналист сначала устроился корреспондентом в газеты «Правда Востока» и «Советская Сибирь», чуть позднее – в «Известия». Яркие впечатления во время многочисленных командировок определили направленность и стиль писателя. Он участвовал в походах глиссеров, перелётах дирижаблей, присутствовал при рекордном старте стратостата, провожал в легендарный полет экипаж Валерия Чкалова, встретил освобождённую из ледяного плена экспедицию челюскинцев, беседовал с К.Э. Циолковским, освещал пуск московского метро, побывал на фронтах гражданской войны в Испании. Накопленный багаж впечатлений давал пищу для размышлений, помогал при написании книг.

Творчество Льва Кассиля

К детской тематике Кассиль обратился в самом конце 1920-х гг. Воспоминания детства, помноженные на живую фантазию, в 1928 году легли в основу повести «Кондуит». Получив благословение В.В. Маяковского и поверив в свои силы, писатель написал продолжение, назвав его «Швамбрания». В 1931 году он объединил две книги в единое произведение – «Кондуит и Швамбрания». Воспоминания о школьных годах, рассказанные в увлекательной манере и даже с озорством, сразу полюбились читателям.

Благодаря «Кондуиту» Кассиль выдвинулся в число ведущих детских писателей. В 1938 году он издал повесть «Черемыш, брат героя» о мальчике, выдававшем знаменитого лётчика-однофамильца за старшего брата, в 1940-е гг. – «Великое противостояние» о школьнице, мечтавшей стать актрисой, и «Улица младшего сына» о пионере-герое Володе Дубинине.

Ставшие популярными произведения укрепили славу Кассиля как превосходного детского автора. Многие годы Кассиль сотрудничал с журналом «Пионер», а в 1937 и 1941–1942 гг. возглавлял журнал «Мурзилка». «Главный редактор мурзилок и мартышек», – так в шутку подписывал он свои письма сыновьям.

В годы Великой Отечественной войны Лев Абрамович в качестве корреспондента находился на Северном флоте, Западном и 1-м Украинском фронтах. Его очерки о героических подвигах регулярно появлялись в печати.

Ещё одной важной гранью в творческой биографии Льва Кассиля стала спортивная тематика. В спорте он видел концентрированное проявление человеческих чувств, драму, сжатую до секунд. Особой любовью писателя пользовался футбол: Кассиль был завсегдатаем стадионов, дружил с легендарным спортивным комментатором Н.Н. Озеровым. В 1936 году Кассиль написал сценарий к знаменитому фильму «Вратарь» об Антоне Кандидове, который в 1937 году лёг в основу первого советского романа о спорте – «Вратарь республики». Кроме того, его перу принадлежат романы «Ход белой королевы» (1956) о лыжном спорте и «Чаша гладиатора» (1961) о цирковых борцах.

Долгие годы Лев Кассиль преподавал в Литературном институте им. А.М. Горького. Его заслуги отмечены двумя орденами Трудового Красного Знамени (1955, 1965), орденами Красной Звезды (1945) и «Знак Почёта» (1939), Сталинской премией III степени (1951).

Семья и личная жизнь Льва Кассиля

Первая жена Льва Кассиля Елена Ильинична Кунина (1911–1961) была дочерью университетского друга отца писателя. По переезде в Москву в 1923 году некоторое время Кассиль жил именно у Куниных на Таганке. Поженились они в начале 1930-х гг. В браке родилось два сына – Владимир (1934–2017), ставший выдающимся реаниматологом, и Дмитрий (1940–1996), нашедший своё призвание в живописи.

Во время войны после одного из концертов в Колонном зале Дома Союзов Кассиль познакомился со Светланой Леонидовной Собиновой (1920–2002), дочерью прославленного тенора Л.В. Собинова. Лёгкая, весёлая, обворожительная актриса мгновенно покорила сердце писателя. Завязался роман, приведший ко второму браку. Дочь от этого союза Ирина Львовна Собинова-Кассиль (род. 1948) прославилась как художник-мультипликатор.

Смерть и похороны Льва Кассиля

Стройный и подтянутый писатель никогда всерьёз не жаловался на здоровье, но после 60 лет у Льва Абрамовича начались осложнения с сердцем. Врачи рекомендовали поменьше волноваться, больше находиться в покое. Но разве мог азартный болельщик следовать таким советам?

21 июня 1970 года писатель следил по телевизору за финальным матчем чемпионата мира по футболу между Бразилией и Италией, переживал за итальянцев. После подачи Пеле с ним случился сердечный приступ, и смерть наступила почти мгновенно. Похоронили автора «Кондуита и Швамбрании» на Новодевичьем кладбище в Москве. На могиле воздвигнут памятник работы эстонских скульпторов Альберта и Юты Эскелей.

Значение творчества Льва Кассиля

Лев Кассиль заслуженно входит в число классиков детской советской литературы. Его произведения, наполненные неистощимым юмором и детскими тайнами, учат добру, справедливости, отваге. Его «спортивные» романы открыли для читателей удивительный мир состязаний и борьбы, триумфа человеческого духа. Большой интерес представляют мемуары писателя, в которых он описывал встречи со многими выдающимися людьми эпохи.

Известные произведения Льва Кассиля пользовались популярностью у советских кинематографистов. Кроме упомянутого выше фильма «Вратарь» стоит отметить картины «Удар! Ещё удар!» (1967) и «Ход белой королевы» (1971), снятые режиссёром В.А. Садовским, «Будьте готовы, Ваше высочество!» (1978) режиссёра В.М. Попкова, а также мультфильм «Друзья-товарищи» (1951).

Избранная библиография произведений Льва Кассиля

Романы и повести:

Кондуит (1930)

Швамбрания (1931)

Кондуит и Швамбрания (1931)

Потолок мира (совместно с А.Н. Гарри) (1934)

Трёхглавая судьба (1936)

Вратарь республики (1937)

Черемыш, брат героя (1938)

Дорогие мои мальчишки (1944)

Улица младшего сына (совместно с М.Л. Поляновским) (1949)

Ход Белой Королевы (1956)

Чаша гладиатора (1961)

Будьте готовы, Ваше высочество! (1964)

Рассказы:

Стратостат (1933)

Агитмедведь особого отряда (1936)

В стране Дзинь-Дзинь (совместно с Н.П. Булатовым и П.И. Лопатиным) (1936)

Пекины бутсы (1936)

Пропавший класс (1936)

История с географией (Становой хребет) (1937)

Ученик чародея (1937)

В чаду чадолюбия (1940)

Есть на Волге утёс (1940)

Ночные заботы (1940)

Портрет (1940)

Спор о силе (1940)

Девять минут (1941)

«Воздух!» (1942)

Богатыри (1942)

Вперёд, танкисты! (1942)

Все вернётся (1942)

Встреча (1942)

Вторая половинка песни (1942)

Главное войско (1942)

Защитники наших морей (1942)

Как наши подводники победили врага под облаками (1942)

Конники-гвардейцы (1942)

Кто у телефона? (1942)

Лесные партизаны (1942)

Линия связи (1942)

Миномётчики (1942)

Мотоциклисты (1942)

Наши пулемётчики (1942)

Невидимка (1942)

Пешком с неба (1942)

Прямой наводкой (1942)

Разговор об автоматчиках (1942)

Сапёры (1942)

Сестра (1942)

Сказание о том, как Пимпф стал мёртвоголовым (1942)

Таран (1942)

Твои защитники (1942)

У классной доски (1942)

Держись, капитан! (1943)

Зелёная веточка (1943)

Рассказ об отсутствующем (1943)

История с бородой (Освобождённый Дед Мороз) (1945)

Ночная ромашка (1945)

Огнеопасный груз (1945)

Портрет огнём (1945)

Солнце светит (1945)

Красные нитки (1958)

Шурик из четвёртого «А» (1959)

Душескрёб (1962)

Слабина (1963)

Отметки Риммы Лебедевой (1965)

Полчаса из жизни футболиста (1967)

Внуки бабушки «Катюши» (1969)

Пути знамён (1969)

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