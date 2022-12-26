Шмелёв Иван Иван Сергеевич Шмелёв – писатель, в чьём творчестве более чем у кого-либо отразилась православная Русь, традиции богоискательства, горечь потери Родины.

Иван Сергеевич Шмелёв – писатель, в чьём творчестве более чем у кого-либо отразилась православная Русь, традиции богоискательства, горечь потери Родины. Мастер узорного сказа и ярый враг советской власти, автор, восхитивший Томаса Манна и затравленный эмигрантской критикой, он только с конца 1980-х гг. стал рассматриваться в СССР и России как один из самых выдающихся русских прозаиков XX века.

Детство и юность Ивана Шмелёва

Иван Сергеевич Шмелёв родился 21 сентября (3 октября) 1873 года в Москве. Он вырос в купеческой семье с патриархальным укладом, в большом доме в Замоскворечье, у стен Донского монастыря. Традиции благочестия пропитывали весь домашний быт, заложив основы мировоззрения будущего писателя. В детстве мальчик тесно общался с артельными плотниками – работниками своего отца – и поэтому хорошо узнал мастеровую Россию.

После домашнего обучения под руководством матери Иван поступил в 6-ю московскую гимназию. В гимназические годы он запоем читал русскую классику, отмечая как «верный идеал» среди любимых авторов А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского. В 1894 году Иван стал студентом юридического факультета Московского университета, однако круг его интересов выходил за границы юриспруденции. Он слушал лекции В.О. Ключевского по истории и К.А. Тимирязева по ботанике, а в 1895 году дебютировал в печати – рассказ «У мельницы» опубликовал журнал «Русское обозрение». Вдохновлённый успехом, в 1896 году Шмелёв выпустил полный наивных наблюдений сборник очерков «На скалах Валаама», и подвергся оглушительной критике. Эта неудача заставила его замолчать на целых 10 лет.

Жизнь Ивана Шмелёва

По окончании университета в 1898 году И.С. Шмелёв поступил на службу на должность помощника присяжного поверенного в Министерство внутренних дел, затем стал чиновником по особым поручениям. Казалось, молодой чиновник навсегда распрощался с литературной карьерой, но в 1905 году с рассказом «К солнцу» Шмелёв вернулся к перу.

В итоге потребность писать взяла вверх: в 1907 году Шмелёв подал в отставку и полностью посвятил себя литературе. Он вступил в литературный кружок «Среда», членами которого числились А.М. Горький, Л.Н. Андреев, А.И. Куприн и другие известные литераторы. Пропитавшись в университетской среде идеями дарвинизма и социализма, Шмелёв на долгие годы отошёл от веры и писал о многоликой России в духе реализма тех лет. Громкий успех пришёл к нему в 1911 году с повестью «Человек из ресторана». Критики хвалили прежде всего силу социального обличения, не обратив внимания на тему христианского смирения, которая в скором времени выйдет в творчестве Шмелёва на первый план.

Февральскую революцию Шмелёв воспринял восторженно: он выступал на митингах, встречал возвращавшихся из Сибири политкаторжан. Однако вскоре пришло понимание, что «чудесная идея социализма» не несёт той новой жизни, о которой грезил Шмелёв. События октября 1917 года привели писателя к полному пересмотру мировоззрения и идеалов. В памфлетах 1919 года Шмелёв трактовал революцию как соблазнение простого народа иноземными премудростями: марксизм заставляет забыть бога, а спасти Россию могут только «Святой Николай и белый воин». После того, как осенью 1920 года в Крыму большевики расстреляли единственного сына писателя, служившего во врангелевской армии, Шмелёв погрузился в тяжёлую депрессию. В 1922 году он навсегда покинул Россию. В ноябре 1922 года Шмелёв прибыл в Берлин, откуда весной 1923 года перебрался в Париж. Со столицей Франции оказалась связана вся его дальнейшая судьба.

Годы изгнания совпали у Шмелёва с периодом большого творческого взлёта: во Франции он издал около 20 книг. Его сочинения не остались незамеченными, а эпопея «Солнце мёртвых» принесла всеевропейскую известность. В 1931 и 1932 гг. Шмелёва дважды выдвигали на Нобелевскую премию.

Антилиберальная направленность неизменным рефреном пронизывала все произведения Шмелева эмигрантской поры. Он осуждал русских интеллигентов-материалистов за пробуждение низменных страстей в народе и одновременно резко критиковал Запад за бездуховность и стремление к комфорту как высшему благу. В этом мировоззрение Шмелёва оказалось близко идеям русского философа И.А. Ильина, с которым писатель был дружен. Во время Второй мировой войны оба они поддержали нападение Германии на Советский Союз, призывая эмигрантов-соотечественников встать на борьбу с «большевистской заразой». После 1945 года на Шмелёва закономерно обрушились потоки критики и оскорблений, последние его годы прошли в одиночестве, болезнях и нищете.

Творчество Ивана Шмелёва

Как большой писатель Шмелёв состоялся в 1911 году с выходом из печати «Человека из ресторана» – повести, написанной от лица пожилого официанта, по мрачной атмосфере напоминающей произведения раннего Достоевского . В 1919 году из-под пера Шмелёва вышла повесть «Неупиваемая чаша» – романтическая история о крепостном живописце. Сильное впечатление на читателей произвёл рассказ «Это было» (1923) о бунте в сумасшедшем доме, власть в котором захватил безумный полковник.

В романе-эпопее «Солнце мёртвых» (1924) писатель нарисовал масштабную панораму красного террора в Крыму, представив её с исключительной художественной силой. Тему гражданской войны Шмелёв продолжил в повестях «Каменный век» (1924) и «На пеньках» (1925), а также во множестве рассказов. В романе «Солдаты» (1930) Шмелёв попытался осмыслить русскую катастрофу. Под солдатами он понимал носителей национальной идеи, верно служащих Родине, которым противостояли «демократы», разлагающие армию и страну.

Писатель неоднократно обращался к идее православия как духовной ткани России. Наиболее полно и талантливо он выразил свои взгляды в романе «Лето Господне», настоящей энциклопедии русской религиозной жизни. В этой книге, написанной в 1927–1931 и 1934–1944 гг., Шмелёв нарисовал быт России через мир своего детства. Автор лишил повествование какой-либо сентиментальности, не стал прятать жестокости жизни, но главным посылом стала именно светлая её сторона. Шмелёв раскрыл красоту православных праздников, удивительным ярким языком описал народные обычаи, объяснил смысл церковных обрядов. По богатству изложения и полноте охвата религиозно-духовной жизни «Лето Господне» не имеет себе равных в русской литературе.

В 1934 году Шмелёв издал роман «Няня из Москвы», написанный в излюбленной авторской манере сказа. Певучим народным словом в нём описаны первые бурные десятилетия XX века, которые пришлось пережить главной героине – простодушной женщине Дарье Степановне. В 1939 году писатель опубликовал повесть «Куликово поле» о Сергии Радонежском, явившемся в Советскую Россию, которую неоднократно переделывал до 1947 года.

Итоговым трудом писателя стал двухтомник «Пути небесные», созданный в 1937–1948 гг. В нём скептик-позитивист инженер Виктор Вейденгаммер противопоставляется монастырской послушнице Дарье Королевой. Это редкий для отечественной литературы тип «духовного романа», где в художественной форме излагаются христианские представления о мире и человеке. Закончить третий том романа писателю было не суждено.

Семья и личная жизнь Ивана Шмелёва

Иван Шмелёв принадлежал к семейству, чья родословная прослеживалась с конца XVII века. Его предки вышли из крестьян старообрядческого села Гуслицы, но придерживались официального православия. Родители писателя – Сергей Иванович Шмелёв и Евлампия Гавриловна Савинова – принадлежали к замоскворецкому купечеству. Из семерых детей только старший сын Николай Сергеевич продолжил дело родителей, остальные отошли от предпринимательства.

Со своей будущей женой Шмелёв познакомился в 1891 году, когда ему едва исполнилось 18 лет, а избранница была ещё на два года моложе. Генеральская внучка и дочь героя Севастополя Ольга Александровна Охтелрони принадлежала к дворянскому роду с шотландско-немецкими корнями. В 1895 году состоялась свадьба. Вплоть до своей смерти в 1936 году жена оставалась для Шмелёва самым близким человеком. Единственный сын Шмелёвых родился в 1899 году. Его судьба оказалась трагичной: оставшись в ноябре 1920 года в Крыму после эвакуации армии П.Н. Врангеля, артиллерийский подпоручик Сергей Шмелёв был арестован и расстрелян как враг советской власти.

Смерть и похороны Ивана Шмелёва

Последние годы И.С. Шмелёв вёл аскетичную жизнь. Он мало с кем общался, полностью погрузившись в печальные размышления – как он сам выражался, «искал родной воздух». В возрасте 76 лет писатель скончался от сердечного приступа 24 июня 1950 года. Это произошло во время поездки в Покровский монастырь под Парижем. Похоронили Ивана Сергеевича Шмелёва на известном русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа рядом с женой.

24 мая 2000 года по инициативе руководства Русской православной церкви прах Ивана Шмелёва и его жены под колокольный звон перезахоронили в некрополе Донского монастыря в Москве – почти там же, где он появился на свет. В панихиде принял участие патриарх Алексий II. Так спустя полвека исполнилась последняя воля писателя: закончить свой путь на родине.

Библиография произведений Ивана Шмелёва

Романы и повести:

Богомолье (1931)

Иностранец (1938, не окончен)

История любовная (1927)

Каменный век (1924)

Куликово поле (1939–1947)

Лето Господне (1927–1931, 1934–1944)

На пеньках (1925)

Неупиваемая Чаша (1919)

Няня из Москвы (1934)

Пути небесные (1935–1936, 1944–1947)

Распад (1906)

Солдаты (1930, не окончен)

Солнце мёртвых (1924, роман-эпопея)

Человек из ресторана (1911)

Рассказы, пьесы, сказки и очерки:

Russie (1929)

Берёзовая роща (1919)

Бескрестный Лазарь (1947)

Благовещенье (1929)

Блаженные (1927)

Бред (1911)

В деревенской глуши (1919)

В дождь (1918)

В лесу (1908)

В милой Полесовке (1908)

В новую жизнь (1907)

В норе (1909)

В Сибирь за освобождёнными (1917)

В ударном порядке (1925)

Вахмистр (1906)

Вереск (1929)

Весёлый барин (1919)

Весёлый ветер (1931)

Весёлый разговор (1916)

Весенний ветер (1927)

Весенний плеск (1928)

Весенний шум (1912)

Виноград (1914)

Волчий перекат (1913)

Врёшь, есть Бог… (1947)

Всемога (1919)

Въезд в Париж (1925)

Гассан и его Джедди (1906)

Глас в нощи (1937)

Голос зари (1908)

Голуби (1927)

Город-призрак (1929)

Гости (1914)

Гражданин Уклейкин (1908)

Гунны (1927)

Два Ивана (1924)

Два письма (1929)

Двойка за поведение (1912)

Добрые встречи (1908)

Догоним солнце (1914)

Еловые лапы (1947)

Ентрыга (1936)

Железный дед (1928)

Жулик (1906)

Журавли (1929)

За семью печатями (1914)

Забавное приключение (1933)

Записки не писателя (1948)

Звёзды (1911)

Знамения (1914)

Золотая книга (1929)

Иван Кузьмич (1907)

Именины (1940)

Инородное тело (1919)

Искушение (1932)

К солнцу (1905)

Как мы летали (1918)

Как мы открывали Пушкина (1931)

Как я встречался с Чеховым (1934)

Как я покорил немца (1934)

Как я стал писателем (1931)

Как я узнавал Толстого (1931)

Как я ходил к Толстому (1937)

Карусель (1914)

Книжный человек (1917)

Кошкин дом (1924)

Кошкин разговор (1918)

Крест (1936)

Крестный ход (1929)

Кровавый грех (1937)

Лампадочка (1936)

Ледяной дом (1939)

Лик скрытый (1916)

Липа и пальма (1912)

Лихой кровельщик (1914)

Лихорадка (1915)

Лошадиная сила (1914)

Максимова сила (1914)

Марево (1927)

Мартын и Кинга (1933)

Милость преподобного Серафима (1934)

Мирон и Даша (1914)

Мистификация (1908)

Мисюсь и рыбий глаз (1947)

Миша (1931)

Мой Марс (1910)

Москва в позоре (1925)

Москвой (1933)

Музыкальная история (1932)

Музыкальное утро (1928)

Мэри (1907)

На большой дороге (1915)

На крыльях (1914)

На морском берегу (1913)

На паях (1915)

На пункте (1914)

На Святой (1939)

На скалах Валаама (1897)

На том берегу (1912)

Наполеон (1928)

Небывалый обед (1934)

Ненастье (1912)

Новый год (1928)

Нырятель (1908)

Обобществление (1917)

Оборот жизни (1914)

Однажды ночью (1910)

Одной дорогой (1912)

Ожидание (1914)

Океан (1925)

Орёл (1926)

Панкрат и Мутный (1917)

Панорама (1928)

Патока (1911)

Первая книга (1934)

Перекати-поле (1917)

Перстень (1935)

Песня (1929)

Письмо лейтенанта (1920)

Письмо молодого казака (1925)

Пластика (1911)

По мелководью (1917)

По приходу (1913)

По спешному делу (1906)

Под горами (1910)

Под избой (1914)

Под небом (1910)

Подёнка (1913)

Полочка (1909)

Последний выстрел (1908)

Последний день (1918)

Почему так случилось (1944)

Правда дяди Семёна (1914)

Праздничные герои (1910)

Преддверие именин (1940)

Преображенец (1919)

Приволье (1949)

Приятная прогулка (1950)

Про модные товары (1917)

Про одну старуху (1924)

Про чёрную жемчужинку (1915)

Прогулка (1927)

Пряник (1912)

Птицы (1929)

Птицы Божии (1924)

Пугливая тишина (1912)

Пушечное вино (1920)

Пятна (1917)

Развяза (1914)

Разруха ли? (1917)

Рассказ доктора (1933)

Рваный барин (1911)

Родное (1931)

Рождество в Москве (1942)

Росстани (1913)

Рубеж (1940)

Русская песня (1933)

Свет (1943)

Свет вечный (1937)

Свет разума (1926)

Светлая страница (1910)

Свечка (1925)

Сидя на берегу (1925)

Сила (1928)

Сказание о боярине неправедном и о путине справедливой (1914)

Сладкий мужик (1919)

Служители правды (1906)

Смешное дело (1932)

Солдат-Кузьма (1915)

Старый Валаам (1935)

Стена (1913)

Стенька-рыбак (1936)

Степное чудо (1919)

Страх (1937)

Суд Соломона (1917)

Тени (1912)

Тени дней (1929)

Толците и отверзется (1909)

Трапезондский коньяк (1938)

Три часа (1915)

Туман (1928)

У дьявола на пиру (1935)

У живого камня (1917)

У мельницы (1895)

У плакучих берёз (1914)

У старой церкви (1912)

У старца Варнавы (1937)

Убийство (1924)

Угодники соловецкие (1948)

Удушье (1913)

Христова всенощная (1928)

Царский золотой (1933)

Чёрная звезда (1911)

Чёртов балаган (1926)

Чугунный (1914)

Чудесный билет (1925)

Чужой крови (1918)

Это было (1923)

Яблочный Спас (1928)

Яичко (1929)

Ясновидец (1947)

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