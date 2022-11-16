Куприн Александр В биографии классика русской литературы Александра Ивановича Куприна затейливо переплелись масштабные события истории нашей Родины, происходящие на стыке эпох.

Александр Иванович Куприн

В биографии классика русской литературы Александра Ивановича Куприна затейливо переплелись масштабные события истории нашей Родины, происходящие на стыке эпох. Отличительными чертами его произведений стали чётко очерченные сюжетные линии, тщательная прорисовка персонажей и фона событий, что делает писателя одним из непревзойдённых мастеров реализма.

Детство и юность Александра Куприна

Родился Александр Куприн 26 августа (7 сентября) 1870 года в Наровчате к северо-западу от Пензы – небольшом уездном городке, ныне утратившем этот статус. У Ивана Ивановича Куприна, мелкого чиновника из потомственных дворян, и его супруги Любови Алексеевны Кулунчаковой, происходившей из обедневшего татарского княжеского рода, это был шестой и последний ребёнок. Трое старших братьев и сестёр Александра умерли в младенчестве.

В 1871 году, когда будущему писателю едва исполнился год, от чумы скончался его отец, и семейство осталось практически без средств к существованию. В 1874 году Л.А. Куприна перебралась с детьми в Москву. Там ей удалось за счёт казны устроить старших дочерей в пансион, сама же она поселилась с сыном во вдовьем доме. Два подобных учреждения, созданных для содержания неимущих супругов государственных служащих и их детей, имелись на тот момент в Москве и Санкт-Петербурге.

В 1876 году в возрасте шести лет мальчика отдали в московский Разумовский пансион для детей-сирот, и детство Александра Куприна закончилось. В 1880 году он начал учёбу во 2-й Московской военной гимназии, а в 1887 году его приняли в Александровское военное училище, выпускавшее пехотных офицеров. Окончив его в 1890 году, молодой человек получил погоны подпоручика н начал службу в 46-м Днепровском пехотном полку, расквартированном в Проскурове Подольской губернии.

Зрелые годы

Прослужив четыре года, Куприн понял, что армейская стезя не для него, и вышел в отставку. Этому способствовала и неудачная попытка поступления в академию генштаба. Сразу по окончании службы Александр уехал в Киев, но там не задержался и меньше чем через год перебрался в Одессу, а затем в Севастополь. Не имевший ни образования, ни профессии, пригодной для жизни вне казармы, А.И. Куприн закономерно не мог закрепиться где-то на одном месте. Помогла случайность. Начинающий автор познакомился с И.А. Буниным – на то время уже известным писателем с обширным связями в литературных кругах.

Именно Бунин помог Куприну найти первое постоянное место работы. Александр начал работать секретарём в петербуржском научно-популярном издании «Журнал для всех». Невысокая должность подразумевала и небольшой доход, но на скромную жизнь жалованья хватало. Главное же, у Куприна оставалось время для собственного литературного творчества, которое вскоре начало приносить весьма ощутимые гонорары.

В 1909 году Александр Куприн с семьёй переехал в Гатчину, уютный маленький город неподалёку от Санкт-Петербурга. Но спокойная жизнь продолжалась не долго – наступил август 1914 года, началась Первая мировая война. Отставной офицер не смог остаться в стороне от происходящего. В его доме был развернут небольшой госпиталь, сам же писатель неоднократно печатался в прессе с призывами к согражданам активнее подписываться на военные займы, приближающие победу русского оружия. В конце 1914 года Куприна мобилизовали в действующую армию, где он получил должность командира пехотной роты в ополчении. Его часть стояла в Финляндии. Летом 1915 года писателя демобилизовали по состоянию здоровья, и он вернулся к семье в Гатчину.

Смену власти в России и отречение от престола династии Романовых Куприн принял с большим энтузиазмом. Почти сразу после революции писатель обратился к В.И. Ленину с предложением учредить специально для крестьянства газету «Земля». Ленину идея понравилась, и он одобрил начинание, однако проект «лёг под сукно» на столе главы Моссовета Л.Б. Каменева.

Вскоре Куприн разочаровался в новой власти. Когда в стране началась гражданская война, и белые заняли Гатчину, писатель записался к ним добровольцем и в чине поручика редактировал армейскую газету. После победы большевиков эмигрировал. Первые годы после отъезда с родины Куприн жил в Финляндии, а затем, когда там усилились антирусские настроения, перебрался во Францию. Александр Иванович продолжал писать и в эмиграции, но добиться каких-либо весомых успехов ему не удалось. Семья Куприна бедствовала, а сам он в попытках справиться с тяжёлой депрессией искал утешение в алкоголе. Увы, выпивка подрывала здоровье, но не помогала.

После нескольких лет раздумий Куприн решил, что пора возвращаться домой. В 1936 году через советского полпреда он обратился напрямую к И.В. Сталину и наркому НКВД Н.И. Ежову. Возвращение великого русского писателя рассматривалось на Политбюро ЦК ВКП(б) и получило практически единогласное одобрение. В мае 1937 года Куприн с женой вернулся в СССР. В Ленинграде ему выделили квартиру в новом доме, но дни писателя уже были сочтены.

Творчество

Первые опыты будущего классика в литературе отмечены ещё в подростковом возрасте, во время учёбы в гимназии. Творчество Куприна началось с лирики, но первая большая книга стихов осталась не опубликованной. Больше юноше повезло с прозой: первый же рассказ 19-летнего Александра под названием «Последний дебют» вышел в 1889 году в журнале «Русский сатирический листок», однако затем последовал значительный перерыв до 1892–1893 гг., когда были опубликованы повесть «Впотьмах», рассказы «Психея» и «Лунной ночью».

После выхода в отставку Куприн на некоторое время практически перестал писать, поглощённый заботами о выживании, но с получением стабильной работы возобновил литературную деятельность. Во второй половине 1890-х гг. он написал целый цикл рассказов, которые охотно печатали литературные журналы Санкт-Петербурга и Москвы.

Пик литературной карьеры Александра Куприна пришёлся на самое начало XX века. В 1903 году вышел рассказ «Белый пудель», ставший классикой детской литературы, в 1907 году был напечатан «Гамбринус», посвящённый воспоминаниям писателя о жизни в Одессе. В 1905 году вышла повесть «Поединок», которая стала одной из самых известных работ Александра Ивановича и оказалась настоящим событием в культурных слоях столицы, вызвав многочисленные обсуждения. В те же годы были написаны ещё несколько работ, заслуженно ставших известными – «Гранатовый браслет», «Жидкое солнце», рассказы о животных.

В 1915 году вышла повесть «Яма», ставшая для современников А.И. Куприна самой противоречивой работой писателя. В ней он описал быт и нравы публичного дома – настолько натуралистично, что повесть забросали критическими рецензиями, а первый тираж полиция изъяла из продажи в связи с обвинениями в порнографии. Так же закончилась и попытка публикации на немецком языке, а издателя в Германии вообще привлекли к уголовной ответственности.

В 1917 году Куприн отошёл от привычного реализма и написал наполненную мистическими образами повесть «Звезда Соломона». В ней Александр Иванович творчески переосмысливал классической сюжет о Мефистофеле и Фаусте.

В эмиграции А.И. Куприн продолжал продуктивно работать: в 1920–1934 гг., помимо многочисленных рассказов, у него вышли философская притча «Синяя звезда» и повести «Юнкера», «Колесо времени», «Купол святого Исаакия Далматского» и «Жанета». Но, несмотря на объёмы написанного и благожелательные отклики критиков и читателей, у Куприна на фоне трудного материального положения и пошатнувшегося здоровья начались депрессия и творческий кризис. Не смог он по-настоящему вернуться к литературе и после приезда на родину.

Несмотря на многочисленные пробы пера в околомистическом направлении, жанром, который прославил писателя, стал критический реализм. Идеи романтизма были ему чужды. В каждом своём произведении Александр Куприн старался, в первую очередь, максимально воспроизвести нравы и быт окружающего общества. Из реальной жизни брались не только детали, но и сюжеты, которые, разумеется, творчески перерабатывались. В тщательном переносе нюансов и подробностей и заключался главный талант писателя.

Семья и личная жизнь Александра Куприна

Первой супругой писателя в 1902 году стала 21-летняя Мария Карловна Давыдова, падчерица известного в Петербурге виолончелиста К.Ю. Давыдова. Брак, в котором через год родилась дочь Лидия, продлился недолго. В 1907 году Куприн ушёл от жены к выросшей в семье Давыдовых дочери венгерского эмигранта Елизавете Морицевне Гейнрих.

Получить разрешение на развод от первой супруги и оформить новый брак Куприну удалось лишь в 1909 году. В этом союзе родились ещё две дочери – Ксения, ставшая актрисой, и Зинаида, умершая в три года от воспаления лёгких. Елизавета Куприна пережила супруга на четыре года и покончила собой в 1942 году в блокадном Ленинграде.

Единственный внук Куприна Алексей Егоров, родившийся у дочери от первого брака Лидии, умер молодым от полученных на фронте ран вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Прямых потомков у писателя не осталось.

Смерть

Ещё до принятия решения о возвращении в Россию Куприн основательно подорвал здоровье неумеренным употреблением алкоголя. Следом начались проблемы со зрением. Писатель очень надеялся, что возвращение из эмиграции на родную землю поможет ему оправиться и вернуться к полноценной творческой жизни, но чуда не случилось.

Через год после возвращения, посетив военный парад на Красной площади, Куприн вернулся в Ленинград с воспалением лёгких. В ходе обследования врачи обнаружили у него рак пищевода в неоперабельной стадии. Именно онкология и стала причиной смерти Александра Ивановича Куприна, наступившей 25 августа 1938 года. Похоронен знаменитый писатель в Санкт-Петербурге, на Литераторских мостках Волковского кладбища, по соседству с И.С. Тургеневым.

Библиография Александра Куприна

Повести и романы:

Впотьмах (1892)

Молох (1896)

Прапорщик армейский (1897)

Олеся (1898)

На переломе (Кадеты) (1900)

Поединок (1905)

Суламифь (1908)

Яма (1909–1915)

Гранатовый браслет (1910)

Жидкое солнце (1913)

Звезда Соломона (1917)

Купол св. Исаакия Далматского (1928)

Колесо времени (1929)

Юнкера (1928–1932)

Жанета (1933)

Рассказы:

Последний дебют (1889)

Психея (1892)

Лунной ночью (1893)

Дознание (1894)

Славянская душа (1894)

Куст сирени (1894)

Негласная ревизия (1894)

К славе (1894)

Безумие (1894)

На разъезде (1894)

Аль-Исса (1894)

Забытый поцелуй (1894)

О том, как профессор Леопарди ставил мне голос (1894)

Воробей (1895)

Игрушка (1895)

В зверинце (1895)

Просительница (1895)

Картина (1895)

Страшная минута (1895)

Мясо (1895)

Без заглавия (1895)

Ночлег (1895)

Миллионер (1895)

Пиратка (1895)

Лолли (1895)

Святая любовь (1895)

Локон (1895)

Столетник (1895)

Жизнь (1895)

Странный случай (1896)

Бонза (1896)

Ужас (1896)

Наталья Давыдовна (1896)

Полубог (1896)

Блаженный (1896)

Кровать (1896)

Сказка (1896)

Кляча (1896)

Чужой хлеб (1896)

Друзья (1896)

Марианна (1896)

Собачье счастье (1896)

На реке (1896)

Сильнее смерти (1897)

Чары (1897)

Каприз (1897)

Первенец (1897)

Нарцисс (1897)

Брегет (1897)

Первый встречный (1897)

Путаница (1897)

Чудесный доктор (1897)

Барбос и Жулька (1897)

Детский сад (1897)

Allez! (1897)

Одиночество (1898)

Лесная глушь (1898)

Ночная смена (1899)

Счастливая карта (1899)

В недрах земли (1899)

Дух века (1900)

Погибшая сила (1900)

Тапёр (1900)

Палач (1900)

Сентиментальный роман (1901)

Осенние цветы (1901)

По заказу (1901)

Поход (1901)

В цирке (1901)

Серебряный волк (1901)

На покое (1902)

Болото (1902)

Трус (1903)

Конокрады (1903)

Как я был актёром (1903)

Белый пудель (1903)

Корь (1903)

Вечерний гость (1904)

Мирное житие (1904)

Угар (1904)

Жидовка (1904)

Брильянты (1904)

Пустые дачи (1904)

Белые ночи (1904)

С улицы (1904)

Чёрный туман (1905)

Жрец (1905)

Тост (1905)

Штабс-капитан Рыбников (1905)

Хорошее общество (1905)

Искусство (1906)

Убийца (1906)

Река жизни (1906)

Счастье (1906)

Легенда (1906)

Демир-Кая (1906)

Обида (1906)

Бред (1907)

Изумруд (1907)

Мелюзга (1907)

Слон (1907)

Сказочки (1907)

Механическое правосудие (1907)

Исполины (1907)

Гамбринус (1907)

Морская болезнь (1908)

Свадьба (1908)

Последнее слово (1908)

Ученик (1908)

Мой паспорт (1908)

Бедный принц (1909)

По-семейному (1910)

Леночка (1910)

В клетке зверя (1910)

В трамвае (1910)

Телеграфист (1911)

Начальница тяги (1911)

Королевский парк (1911)

Белая акация (1911)

Травка (1912)

Чёрная молния (1912)

Анафема (1913)

Слоновья прогулка (1913)

Капитан (1913)

Светлый конец (1913)

Чёрная молния (1913)

Святая ложь (1914)

Гоголь-моголь (1915)

Запечатанные младенцы (1915)

Фиалки (1915)

Сапсан (1916)

Груня (1916)

Канталупы (1916)

Сашка и Яшка (1917)

Храбрые беглецы (1917)

Скворцы (1917)

Пегие лошади (1918)

Гусеница (1918)

Царский писарь (1918)

Последний из буржуев (1919)

Лимонная корка (1920)

Сказка (1920)

Однорукий комендант (1923)

Судьба (1923)

Пощёчина (1924)

Ю-ю (1925)

Дочь великого Барнума (1926)

Синяя звезда (1927)

Пуделиный язык (1927)

Инна (1928)

Завирайка (1928)

Тень императора (1928)

Скрипка Паганини (1929)

Ольга Сур (1929)

Геро, Леандр и пастух (1929)

Соловей (1929)

Потерянное сердце (1931)

Ночная фиалка (1933)

Блондель (1933)

Последние рыцари (1934)

Ральф (1934)

Пьесы и киносценарии:

Клоун (1897)

Грань столетия (1900) (с М.Н. Киселёвым)

На покое» (1909) (с А.И. Свирским)

Лейтенант фон Пляшке (1914)

Через десять лет (1920)

Публичный торг (1921)

Рахиль (1922)

Обложка: Портрет А.И. Куприна работы художника А.Н. Яр-Кравченко, 1953 год. Источник: https://knigabook.com