Сталин Иосиф Иосиф Виссарионович Сталин – одна из самых масштабных и одновременно самых противоречивых фигур как советской, так и российской истории в целом. В его жизни нашлось место и величайшим достижениям, и масштабным ошибкам.

Сталин создал мощную и высокоэффективную административно-бюрократическую систему управления государством, которая смогла за 10–12 лет вывести страну, где многие не умели читать и писать, на высокий уровень экономического и социального развития. СССР стал мощной индустриальной державой. Появились совершенно новые отрасли – автомобильная, тракторостроительная, авиационная, станкостроительная, заработали металлургические комбинаты, заводы тяжелого машиностроения на Урале и в Поволжье. Население страны к 1941 г. достигло почти 200 млн. человек.

Детство и юность Иосифа Сталина

Точная дата рождения Иосифа Джугашвили неизвестна. Псевдоним Сталин, ставший со временем известнее фамилии, появился не ранее 1912 г.

Долгое время считалось, что маленький Сосо появился на свет в городе Гори Тифлисской губернии 9 (21) декабря 1879 г., пока в начале 1990-х гг. исследователи не установили более вероятную дату его рождения – 6 (18) декабря 1878 г.

Отец Иосифа Виссарион Иванович Джугашвили (ок. 1850–1909) из села Диди-Лило, мать, Екатерина Георгиевна Геладзе (1858–1937), родилась в селе Гамбареули, рядом с Гори. Оба родителя мальчика происходили из крепостных крестьян. Иосиф стал третьим по счёту ребёнком в семье, однако его старшие братья Георгий и Михаил умерли в младенчестве. Отец Сталина работал сапожником и владел собственной мастерской. Когда Иосифу исполнилось 10 лет, отец разорился и мастерскую потерял. К этому времени он стал много пить, часто поднимал руку на жену и сына, и в итоге вовсе ушёл из семьи, устроившись на обувную фабрику в Тифлисе. Мать Иосифа выбивалась из сил на подённых работах, чтобы заработать кусок хлеба себе и сыну. Она не чаяла в мальчике души, хотя воспитывала его в строгости.

В 1886 г. юный Иосиф по желанию матери сделал первый шаг к карьере священника. Он попробовал поступить в начальное православное духовное училище в Гори, но его попытка провалилась – мальчик не знал русского языка. После долгих занятий с детьми местного священника, в 1888 г. Иосиф поступил сразу на второй подготовительный курс. Спустя шесть лет, в 1894 г., юноша окончил начальное училище и поступил в Тифлисскую духовную семинарию, но не завершил обучение. Уже на пятом курсе, в 1899 г., Иосифа Джугашвили исключили за неявку на экзамены. Однако настоящей причиной исключения стала революционная деятельность молодого человека – он вполне успевал по всем предметам, но ещё с 1895 г. был связан с марксистами и вёл среди семинаристов соответствующую пропаганду.

Путь к власти

Ранние годы партийной карьеры Сталина прошли в Закавказье. После исключения из семинарии Иосиф зарабатывал на жизнь частными уроками, служил вычислителем-наблюдателем в Тифлисской физической обсерватории. Но дело революции занимало большую часть его времени. Он участвовал в распространении нелегальной литературы и организации многочисленных митингов и забастовок. Вскоре Иосиф Джугашвили попал в поле зрения полиции. В марте 1901 г. после обыска в обсерватории Иосиф перешёл на нелегальное положение, окончательно став революционером-подпольщиком с партийной кличкой «Коба».

Осенью того же года в Баку по инициативе Джугашвили начала издаваться первая нелегальная социал-демократическая газета на грузинском языке «Брдзола» («Борьба»). Иосиф стал редактором и автором передовицы первого номера.

В начале ноября 1901 г. в Тифлисе Джугашвили был избран членом местного комитета РСДРП, а в конце месяца он уехал в Батум для организации отделения партии и там.

В апреле 1902 г. последовал первый арест, а осенью 1903 г. – первая ссылка в Иркутскую губернию. Все последующие 10 лет аресты, заключения в тюрьме, ссылки и побеги стали привычным образом жизни молодого революционера. На свободе Иосиф Джугашвили успел примкнуть к большевикам после раскола РСДРП в 1903 г., в 1905 г. познакомился с В.И. Лениным, участвовал в партийных съездах 1906 г. в Стокгольме и 1907 г. в Лондоне.

В январе 1912 г. Иосифа Джугашвили заочно избрали в ЦК и Русское бюро РСДРП. Оказавшись в Санкт-Петербурге, он работал в редакции газеты «Правда». В мае 1912 г. последовали очередные арест и ссылка в Томскую губернию, откуда Иосиф сбежал уже через 40 дней. Вернувшись в столицу, он несколько раз выезжал за границу. В начале 1913 г. в Австрии Иосиф Джугашвили написал статью «Марксизм и национальный вопрос», которая не только принесла ему репутацию специалиста по национальным проблемам, но и стала первым трудом, вышедшим под псевдонимом «Сталин».

В марте того же 1913-го в Петербурге Сталин был в очередной раз арестован и выслан в Туруханский край Енисейской губернии, а затем в Ачинск под Красноярском. После Февральской революции в начале марта 1917 г. он вернулся в Петроград, где принял активное участие в подготовке нового переворота.

Сталин после Октябрьской революции

Сразу же после победы большевиков, с 26 октября (8 ноября) 1917 г., Сталин вошёл в созданный Совет народных комиссаров как нарком по делам национальностей, а следом, совместно с В.И. Лениным, Л.Д. Троцким, Я.М. Свердловым – в состав Бюро ЦК РСДРП(б), наделённого чрезвычайными полномочиями. Сразу после начала Гражданской войны Сталин вошёл в состав Революционного Военного Совета и постоянно находился на фронтах, организовывая борьбу как с внутренним, так и с внешним врагом.

3 апреля 1922 г. Иосифа Сталина избрали Генеральным секретарём ЦК РКП(б). После посмертного оглашения политического завещания Ленина (так называемого «Письма к съезду»), в котором он предлагал снять Сталина с должности, в мае 1924 г. на XIII съезде РКП(б) Сталин подал в отставку, которую не приняли. В начавшейся десятилетней жесткой внутрипартийной борьбе Сталин в союзе с Л.Б. Каменевым и Г.Е. Зиновьевым сначала сумел отстранить от всех ключевых постов Л.Д. Троцкого, а затем и самих временных союзников. В 1934 г. на XVII съезде ВКП(б) было объявлено, что в партии больше нет оппозиции. Поверженные противники Сталина публично признали свои ошибки и покаялись, что впоследствии никого из них все равно не спасло.

Период репрессий

В конце 1934 г. после гибели близкого друга Сталина первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) С.М. Кирова курс на относительное мирное сосуществование с внутренней оппозицией закончился. По стране прокатилась волна массовых репрессий, известных как Большой террор, пик которых пришёлся на 1937–1938 гг.

За годы нахождения Сталина у власти было арестовано и осуждено по «политическим» статьям около 4 млн человек, из них порядка 800 тыс. были приговорены к высшей мере наказания. С учётом умерших в тюрьмах и лагерях это дало более миллиона жертв.

От мнимых и действительных «врагов народа» чистили все слои населения, от сельского хозяйства и армии, до науки и культуры, при этом самые ретивые исполнители чисток исчезали в запущенном механизме и сами.

Коллективизация и индустриализация

В 1928 г. Сталин утвердил первый пятилетий план индустриализации СССР. В его рамках планировалось построить более 1500 новых заводов и фабрик. Новые производства закладывались по всей стране, от западных границ до Дальнего Востока. Это было настолько важно, что средства для осуществления столь масштабных строек планировалось получать любыми возможными способами, от активизации экспорта природных ресурсов до продажи культурных ценностей. Для увеличения продуктивности сельскохозяйственного производства началась коллективизация, для улучшения добычи полезных ископаемых – масштабная геологическая разведка новых месторождений.

Предпринятый комплекс мер позволил СССР, пусть и ценой больших жертв, в короткие сроки из отсталой аграрной страны, разрушенной гражданской войной, стать довольно мощной индустриальной державой, способной сражаться с сильным внешним противником.

Сталин-главнокомандующий. Великая Отечественная война

Вторая мировая война назревала с самого начала существования СССР, и Сталин принимал все возможные меры для увеличения обороноспособности государства. Под его непосредственным наблюдением и контролем происходили как реформы армии, так и разработка новых образцов вооружения. С началом войны 22 июня 1941 г. Сталин стал главой Государственного комитета обороны, народным комиссаром обороны и Верховным Главнокомандующим.

Сразу после начала боевых действий высшее советское военное командование, по мнению военных историков, допустило многие стратегические ошибки, вылившиеся в масштабные поражения и потери начального периода войны. В вину самому Сталину ставят игнорирование сигналов разведки о точной дате начала немецкой агрессии, публичное отрицание самой возможности войны с Третьим рейхом, окружения Красной Армии под Киевом, Вязьмой, Харьковом и некоторые другие просчёты 1941–1942 гг.

К осени 1942 г. после тяжелейших поражений на фронтах И.В. Сталину стало окончательно ясно, что нужны новые кадры и новые подходы к ведению войны. Не без участия Верховного Главнокомандующего выдвинулись яркие, талантливые полководцы – Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, Ф.И. Толбухин, Н.В. Ватутин, А.М. Василевский, И.Д. Черняховский и другие.

Сталин был не просто широко образованным человеком, творческим марксистом, но со знанием дела разбирался в принципиальных военных вопросах, в актуальных проблемах военной теории и науки. Он серьезно изучал труды крупнейшего буржуазного военного теоретика Карла Клаузевица, а именно его главное сочинение «О войне», книгу «1812 год» и другие работы. Он знал произведения Суворова и Наполеона, труды Драгомирова и Мольтке, работы по военному искусству Энгельса и Меринга, а также многих других военных авторов. Сталин изучал работы современных ему историков и теоретиков военного дела, прежде всего Е. В. Тарле и Б. М. Шапошникова.

Именно под руководством Сталина тяжелейшую ситуацию на фронтах удалось не только переломить, но и прийти к безоговорочной победе.

Слова Сталина, сказанные им 3 июля 1941 г.: «Все для фронта! Все для победы!», были восприняты в народе как знак решимости власти сражаться и победить. Стоит вспомнить и личное решение Сталина провести военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, когда немцы стояли на подступах к Москве. Только одно это беспрецедентное по своей политической значимости решение показало всему миру и народу страны выдающуюся личность Сталина.

В годы Отечественной войны Сталин вместе с другими руководителями партии и государства провел огромную работу по перестройке народного хозяйства СССР в соответствии с требованиями войны, организации оборонной промышленности, увеличению производства вооружения и боевой техники, созданию и использованию стратегических резервов.

Деятельность Сталина охватывала чрезвычайно широкий и разнообразный круг проблем. Он руководил важнейшими мероприятиями, связанными с перестройкой народного хозяйства страны для обеспечения нужд войны. Через неделю после начала войны правительство приняло первый план военного времени – «мобилизационный народно-хозяйственный план» на III квартал 1941 года, переводивший социалистическую экономику на рельсы военной экономики. 16 августа 1941 года правительство приняло «Военно-хозяйственный план» на IV квартал 1941 года и на 1942 год по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии, рассчитанный на перемещение промышленности в восточные районы страны и форсирование в этих районах военного производства, необходимого для нужд войны.

Еще в предвоенное время по инициативе Сталина на востоке страны создавалась вторая промышленная база. Это было дальновидное решение, подлинное значение которого было оценено уже в первые месяцы Отечественной войны, когда пришлось проводить почти одновременную массовую эвакуацию промышленных предприятий с Украины, из Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Крыма, Северо-западного, а позднее и Центрального промышленных районов. Наличие такой базы ускорило ввод в действие эвакуированных предприятий.

Перемещение промышленных предприятий из западных районов страны на восток, налаживание на них бесперебойной работы находилось под пристальным вниманием Сталина. Он часто звонил на заводы директорам, парторгам с просьбой увеличить производство самолетов, танков, моторов и др.

Эвакуация потребовала огромного напряжения сил. Она стала народным подвигом. Люди работали самоотверженно, нередко под огнем противника, забывая об усталости и сне. Целая индустриальная держава была перемещена на тысячи километров на восток. Там, часто под открытым небом, машины и станки буквально с железнодорожных платформ пускались в дело. Значение этого народного подвига для развития военной экономики страны, для судьбы войны невозможно переоценить.

Сталин лично вел сложные переговоры с лидерами других стран, в том числе с Черчиллем и Рузвельтом, что приводило к подписанию важных соглашений, таких как те, что были достигнуты во время Ялтинской конференции.

Из речи У.Черчилля в палате лордов 21 декабря 1959 г. по случаю 80-летия со дня рождения И.В.Сталина:

« Большим счастьем для России было то, что в годы тяжёлых испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый полководец И.В.Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей жестокому времени того периода, в котором протекала вся его жизнь .»

Под руководством Сталина разрабатывались и осуществлялись широкомасштабные стратегические операции. Война была величайшим испытанием не только для народа, для Вооруженных Сил, но и лично для Сталина. Он его выдержал, уверенно и твердо руководил страной с самых первых дней войны, взял на себя всю ответственность за судьбу государства. На всех серьезных государственных документах, приказах, планах и решениях стоит его подпись и везде видна его железная воля, направленная на достижение Победы.

Реформы Сталина

За время нахождения Сталина у власти была пересмотрена и свёрнута объявленная Лениным «новая экономическая политика», проведены коллективизация сельского хозяйства, индустриализация промышленности и многочисленные реформы армии, административная реформа самого СССР, выросшего до 16 республик, денежная реформа 1947 г.

Кроме того, можно отметить идеологическое реформирование культуры и науки в 1930-х и в 1940-х гг., сельскохозяйственные реформы 1947–1950 гг., послевоенный перевод военно-промышленного комплекса и армии на мирные рельсы. Последняя реформа Сталина, по всей видимости, предусматривала отстранение партийной номенклатуры от реального управления страной, однако она осталась нереализованной.

Внутренняя и внешняя политика Сталина

Первые годы своего руководства Сталин выстраивал мощное государство, укрепляя его как экономический, так и идеологический потенциал, беспощадно расправляясь с теми, кто в этом мешал или даже теоретически мог помешать. Главными пунктами внутренней политики стали укрепление горизонтали власти, уничтожение любой оппозиции, коллективизация, индустриализация, многочисленные реформы практически по всем направлениям.

Внешняя политика Сталина была очень активной и направленной на восстановление как границ самого СССР до прежних пределов Российской империи, так и расширения сферы его влияния. Несмотря на явную экспансионистскую направленность, она отличалась заметной гибкостью и учётом не только текущего момента, но и возможных отдалённых последствий.

Воспользовавшись разгромом Польши в 1939 г., Советский Союз вернул часть территорий, принадлежавших Российской империи. В результате советско-финляндской войны была значительно отодвинута граница на северо-западном направлении. В том же году в состав государства вернулись Бессарабия и Прибалтика с образованием четырёх новых союзных республик.

В феврале 1945 г. в Крыму с участием президента США и премьер-министра Великобритании прошла Ялтинская конференция, на которой решались вопросы послевоенного обустройства мира. После победы в войне СССР на несколько десятилетий укрепил свой статус сверхдержавы, в его сферу влияния вошли обширные регионы Восточной Европы и Азии. Мир стал двухполярным.

Семья и личная жизнь Сталина

Иосиф Сталин был женат дважды. Первой супругой в 1906 г. стала Екатерина Семёновна Сванидзе (1885–1907), происходившая из разорившегося дворянского рода. Меньше, чем через год после свадьбы она умерла от брюшного тифа, успев родить сына Якова. Со второй супругой, дочерью рабочего-большевика Надеждой Сергеевной Аллилуевой (1901–1932), Сталин познакомился в разгар Гражданской войны. Свадьба состоялась в 1919 г. В ноябре 1932 г. Надежда застрелилась – версий о причинах суицида много, но ни одна из них не может быть признана на сегодняшний день достоверной.

У Иосифа Сталина было трое детей. Сына Якова Джугашвили (1907–1943) от первого брака после смерти матери воспитывала бабушка, мать Сталина, и с отцом он почти не общался. Получив инженерное образование, по воле отца затем он закончил военную академию. На начало войны командовал гаубичной батареей, в июле 1941 г. попал в плен и в апреле 1943 г. погиб в немецком концентрационном лагере.

Средний сын от второго брака Василий Сталин (1921–1962) стал военным лётчиком. В годы войны он в звании полковника командовал истребительной авиадивизией, а в послевоенные годы вырос до генерал-лейтенанта и командующего авиацией Московского военного округа. После смерти отца Василий попал в опалу и ссылку, страдал алкоголизмом и умер достаточно рано, в 40 лет.

Младшая дочь Светлана Аллилуева (1926–2011) стала филологом и переводчиком, в 1967 г. эмигрировала в США. Оставила после себя несколько книг мемуаров, в том числе об отце. Кроме родных детей, в семье Сталина воспитывался приёмный ребёнок – Артём Фёдорович Сергеев (1921–2008), сын близкого друга и соратника Сталина по партии Ф.А. Сергеева, известного под партийным псевдонимом «Артём».

В быту Сталин отличался большой умеренностью – он имел небольшой гардероб, жил на довольно скромных квартирах и дачах. Вождь предпочитал хорошую кухню, однако и в данном случае скорее ценил компанию за столом и больше любил угощать других. Во время этих застолий решались многие важные государственные вопросы, а допуск к ужину со Сталиным означал высший уровень его доверия.

Смерть и похороны Сталина

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 г. на правительственной даче в возрасте 73 (74) лет из-за кровоизлияния в мозг, произошедшего 1 марта на фоне развития гипертонической болезни и атеросклероза. Официальное сообщение о смерти последовало на следующий день. Страна погрузилась в траур. Похороны, организованные с беспрецедентным для страны размахом, прошли 9 марта 1953 г. на Красной площади в Москве.

В ходе похорон из-за многочисленных скоплений народа в давке погибло, по воспоминаниям начальника ГРУ И. А. Серова, около 100 человек. Первоначально гроб с телом И.В. Сталина установили в мавзолее рядом с В.И. Лениным, однако в 1960 г., после развенчивания «культа личности», останки перезахоронили в земле у Кремлёвской стены.

Итоги деятельности Сталина

Оказавшись главой СССР в очень сложное время, когда едва закончившая Гражданскую войну страна оказалась в кольце недружелюбных соседей, Сталин сумел не только сохранить государство, но и усилить его, а также преумножить его территорию.