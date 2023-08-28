Морозов Александр Александр Морозов – великий конструктор танков. Он стоял у истоков отечественного танкостроения, благодаря ему советские бронированные машины завоевали репутацию лучших в мире. Творческое наследие Морозова, его идеи и наработки не утратили актуальности и поныне.

Александр Морозов – великий конструктор танков. Он стоял у истоков отечественного танкостроения, благодаря ему советские бронированные машины завоевали репутацию лучших в мире. Творческое наследие Морозова, его идеи и наработки не утратили актуальности и поныне.

Детство и юность Александра Морозова

Александр Александрович Морозов появился на свет 16 (29) октября 1904 года в селе Бежица, что ныне находится в черте Брянска. Своим расцветом Бежица была обязана основанному в 1873 году Брянскому рельсопрокатному заводу. Слесарем здесь многие годы работал Александр Дмитриевич Морозов – отец конструктора. Четверо его детей – Александр, Анна, Вера и Николай – воспитывались в строгости. Большое влияние на детей оказала мать Екатерина Васильевна. Она учила их трудолюбию, скромности, честности.

Незадолго до Первой мировой войны семья перебралась в Харьков, где Морозов-старший устроился слесарем на Харьковский паровозостроительный завод. Его старший сын Александр с детства имел склонность к созданию всевозможных механизмов. Он всё время что-то пилил, строгал, приколачивал. Техническая смекалка и серьёзный характер сделали его авторитетом среди мальчишек родной улицы. Но, как и все они, Саша любил погонять мяч на пустыре или сбегать на речку Лопань.

Образование Александра Морозова

До революции Александр Морозов учился сначала в частной начальной школе, затем в реальном училище. На оплату обучения шла немалая часть зарплаты отца, но сын его не подводил – приносил только хорошие и отличные отметки. Революция нарушила привычный ход вещей. В Харькове сменились Донецко-Криворожская республика, немцы, Скоропадский, Директория, Советы, деникинцы. Только в декабре 1919 года в городе прочно утвердилось советская власть. К этому времени 15-летний Александр Морозов трудился переписчиком технической документации на паровозостроительном заводе.

В октябре 1922 года молодого человека назначили младшим чертёжником, а с мая 1923 года – чертёжником-конструктором тракторно-технической конторы при заводе. В этой должности Морозов принимал участие в разработке механизмов для гусеничного трактора «Коммунар». С ноября 1926 по сентябрь 1928 гг. Александр проходил службу в Красной Армии. Он служил мотористом в 20-й авиационной эскадрилье в Киеве, а после демобилизации вернулся на родной завод и получил распределение в танковую конструкторскую группу.

Это событие стало поворотным в биографии Александра Морозова: отныне его судьба оказалась связана с танками. Для повышения квалификации с 1929 по 1931 гг. Морозов без отрыва от производства обучался на заочном отделении Московского автотракторного института и на вечернем отделении Харьковского машиностроительного техникума. Получив «тракторную» специальность, Морозов приступил к новой перспективной работе – созданию танков.

Важные изобретения Александра Морозова

К началу 1930-х гг. танки рассматривались как важнейшее оружие, поэтому их созданию уделялось первостепенное внимание. Наличие собственного массового танка считалось гарантией военной мощи, и сражения Второй мировой войны подтвердили правоту данного взгляда. Изначально Морозов входил в бригаду по разработке танка Т-24, который стал «пробой пера» молодого конструктора. Проект разрабатывался полностью силами харьковских конструкторов, но по результатам испытаний армейское руководство предпочло ему ленинградскую разработку ТГ-1. Однако вскоре выяснилось, что этот танк слишком дорогой и нетехнологичный.

Выходом посчитали приобретение лицензии на производство танков американской фирмы «Кристи», на основе которых в 1931 году начали разрабатывать собственный колёсно-гусеничный танк БТ. К середине 1930-х гг. было разработано целое семейство этих машин – танки БТ-2, БТ-5, БТ-7, для которых Александр Морозов проектировал трансмиссию и ходовую часть. Кроме того, в мае 1934 года он окончил курсы командиров танков, что дало инженеру взгляд на боевую машину изнутри.

В середине 1937 года за недостатки конструкции нового танка БТ-7 было репрессировано руководство ХПЗ и заводского КБ. Главным конструктором был назначен М.И. Кошкин, его заместителем стал А.А. Морозов. Перед харьковскими конструкторами поставили задачу дальнейшей модернизации БТ-7, при этом М.И. Кошкин убедил И.В. Сталина в необходимости начать работу над чисто гусеничным танком помимо колёсно-гусеничного. Так родился Т-34, великая «тридцатьчетвёрка». После смерти Кошкина в сентябре 1940 года Морозов возглавил КБ и ускоренными темпами внедрял новый танк в серийное производство.

Организаторские способности и талант конструктора в полной мере раскрылись в Морозове во время эвакуации завода в Нижний Тагил. Александр Александрович постоянно совершенствовал главный советский танк Великой Отечественной, и в результате его глубокой модернизации к началу 1944 года был выпущен великолепный средний танк Т-34-85. Всего в годы войны несколькими танковыми заводами было выпущено свыше 70 000 «тридцатьчетвёрок» разных модификаций.

Почти сразу с запуском в серию Т-34-85 А.А. Морозов приступил к проектированию нового танка с учётом накопленного боевого опыта и новых технических возможностей. Главными требованиями к танку стали усиление огневой мощи, повышение броне защиты и способность преодолевать водные преграды. После «промежуточного» Т-44 пришёл Т-54, первые опытные образцы которого были созданы в 1945 году. В 1951 году А.А. Морозов вернулся в Харьков как главный конструктор. Энергично и последовательно он приступил к созданию «лучшего танка в мире» Т-64 – с повышенной манёвренностью и автоматом заряжания, 115-мм пушкой, комбинированной броней, новой ходовой частью, 700-сильным двигателем. Это была концептуально новая машина – со скоростью и подвижностью среднего танка, с защитой и огневой мощью тяжёлого. По сути, А.А. Морозов создал новый тип – основной боевой танк (ОБТ).

За Т-54 последовал Т-64, который до сих пор состоит на вооружении ряда армий, а в своей последней разработке Т-74 конструктор воплотил идеи о необитаемой башне, гидрообъёмной трансмиссии, взаимозаменяемости членов экипажа при выполнении боевых задач, 1000-сильном двигателе при боевой массе в 38–39 тонн и т.д. Во многом конструктор на 40 лет предвосхитил основные идеи современной «Арматы».

Семья и личная жизнь Александра Морозова

Александр Александрович принадлежал к поколению тружеников и энтузиастов, живущих своим делом. Место работы Морозова нередко было не вторым, а первым его домом. Жена конструктора Нина Митрофановна с пониманием относилась к напряжённому графику мужа, во всем его поддерживала. В семье Морозовых росли два сына, Александр и Евгений. Последний пошёл по стопам отца и стал конструктором в Харьковском конструкторском бюро машиностроения (ХКБМ).

Смерть и похороны Александра Морозова

Несмотря на то, что уже в 1943 году в возрасте 39 лет А.А. Морозов перенёс инфаркт, он не признавал отпусков и выходных, работая на износ. Врачи призывали отдохнуть, но главный конструктор отмахивался, до последнего оставаясь на рабочем месте. Скончался он 14 июня 1979 года в Харькове, не дожив до 75 лет.

Весь день к гробу, установленному в заводском Доме культуры, шли люди, желавшие проститься с человеком, так много сделавшим для защиты своей страны. Похоронили А.А. Морозова на харьковском городском кладбище №2.

Награды и премии Александра Морозова

За заслуги в области танкостроения А.А. Морозов в 1943 и 1974 гг. был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награждён многими орденами, в т.ч. тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Кутузова I степени, Суворова II степени, Красной Звезды, медалями.

За достижения в разработке новых танков он трижды получал Сталинскую (1942, 1946, 1948) и один раз Ленинскую (1967) премии. Морозов имел звание генерал-майора технических войск (1943) и учёную степень доктора наук (1972).

Память и след Александра Морозова в культуре

Александр Морозов внёс огромный вклад в обороноспособность Советского Союза, в создание грозной боевой техники. Его наработки и идеи положили начало «морозовской» школе танкостроения, которая до сих пор влияет на развитие танковой мысли. Большой интерес для историков науки и техники представляет дневник конструктора, изданный в 2007 году, в котором повествуется о перипетиях разработок различных моделей танков. Имя Морозова присвоено ХКБМ, одна из улиц Харькова была названа его именем.

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