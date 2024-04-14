Журнал «ИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО» Журнал «ИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО» На чтение: 1 минута

Журнал «ИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО»

Учредитель: Общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество». Адрес: 107031, Москва, Петровский пер., д. 6 с.1.

Издатель: Общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество». Адрес: 107031, Москва, Петровский пер., д. 6 с.1.

Главный редактор: Воронова О.Е.

Адрес редакции: 107031, Москва, Петровский пер., д. 6 с.1.

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Первый выпуск журнала вышел в электронном виде в 2021 г. – /magazine/release/ideologiya-budushchego-obshchestvenno-politicheskiy-nauchno-teoreticheskiy-ekspertno-analiticheskiy-zhurnal-2021-1 .