В закладки
Журнал «ИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО»
Журнал «ИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО»
На чтение: 1 минута
Журнал «ИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО»
Учредитель: Общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество». Адрес: 107031, Москва, Петровский пер., д. 6 с.1.
Издатель: Общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество». Адрес: 107031, Москва, Петровский пер., д. 6 с.1.
Главный редактор: Воронова О.Е.
Адрес редакции: 107031, Москва, Петровский пер., д. 6 с.1.
16+. СМИ зарегистрировано: Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-84933 от 21 марта 2023 г.
Первый выпуск журнала вышел в электронном виде в 2021 г. – /magazine/release/ideologiya-budushchego-obshchestvenno-politicheskiy-nauchno-teoreticheskiy-ekspertno-analiticheskiy-zhurnal-2021-1.
Все выпуски Журнала «ИДЕОЛОГИЯ БУДУЩЕГО»
79814