Жизненное пространство Справка руководителя Комиссии Научного совета Российского военно-исторического общества по изучению геноцидов и военных преступлений

Одним из ключевых понятий нацистской идеологии был термин «жизненное пространство» (Lebensraum). Он означал территорию, которую нацистам предстояло захватить для последующего расселения на ней избытка немецкого населения. Важной целью являлось также завладение ее ресурсами: плодородными почвами и полезными ископаемыми. В своей программной книге «Майн Кампф» Адольф Гитлер провозгласил отказ от колониальных захватов на других континентах и анонсировал возобновление «натиска на Восток» Европы, когда-то предпринятого средневековыми германцами. «Под жизненным пространством, — писал лидер нацистов, — мы понимаем Россию и подчиненные ей окраинные государства».

Подавляющее большинство коренного населения Востока Европы в глазах нацистской элиты причислялось к расово неполноценным славянским унтерменшам. Однако они превосходили немцев численностью: на 1941 год в Советском Союзе проживало около 196 миллионов человек, в то время как в Третьем Рейхе только около 90 миллионов. Нацистская война против СССР с самого начала была спланирована так, чтобы ликвидировать этот численный перевес и нанести противнику такие демографические потери, от которых он уже никогда не смог бы оправиться. Кроме того, путем массового уничтожения жителей СССР Третий Рейх предполагал освободить вожделенные территории для их последующего заселения немецкими колонистами.

В беседе с вице-премьером Румынии Михаем Антонеску 27 ноября 1941 года фюрер откровенно изложил свои планы:

«…Славянская проблема – биологическая, а не идеологическая, как вы и сказали, и борьба со славянами должна вестись европейцами сообща".

В будущей Европе должно быть только две расы: латинская и германская. Эти две расы должны работать вместе в России, чтобы уничтожить славян. Нельзя выступать против России с юридическими или политическими формулами, потому что русская проблема гораздо серьезнее, чем многим кажется, и мы должны найти решения по колонизации и биологическому устранению славян.

Вот почему все европейские народы должны работать вместе в борьбе со славянами, а завтра совместно преобразовать Россию для Европы.

Почему бельгийцы должны иметь 224 жителя на квадратный километр, когда в России есть такие огромные пространства?

Почему мои западные немцы должны жить в тяжелых условиях, когда пространства на Востоке предлагают им будущее?

Моя миссия, сказал фюрер, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство».