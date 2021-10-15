Заграничные походы русской армии Военные действия русской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по завершению разгрома армии Наполеона I и освобождению стран Западной Европы от французских завоевателей. На чтение: 4 минуты

ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 1813‑1814 ГГ.

21 декабря 1812 года Кутузов в приказе по армии поздравил войска с изгнанием врага из пределов России и призвал их «довершить поражение неприятеля на собственных полях его».

Целью России было изгнать французские войска из захваченных ими стран, лишить Наполеона возможности использовать их ресурсы, завершить разгром агрессора на его собственной территории и обеспечить установление длительного мира в Европе. С другой стороны, царское правительство ставило целью восстановить феодально-абсолютистские режимы в европейских государствах. Наполеон после поражения в России стремился выиграть время и вновь создать массовую армию.

Стратегический план русского командования строился в расчете на то, чтобы в возможно короткий срок вывести Пруссию и Австрию из войны на стороне Наполеона и сделать их союзниками России.

Наступательные действия в 1813 году отличались большим пространственным размахом, высокой интенсивностью. Они развернулись на фронте от берегов Балтийского моря до Брест-Литовска, велись на большую глубину ‑ от Немана до Рейна. Кампания 1813 года окончилась разгромом наполеоновских войск в Лейпцигском сражении 4‑7(16‑19) октября 1813 г. («Битва народов»). С обеих сторон в сражении участвовало свыше 500 тысяч человек: союзники ‑ свыше 300 тысяч человек (в том числе 127 тысяч русских), 1385 орудий; наполеоновские войска ‑ около 200 тысяч человек, 700 орудий. Важнейшими ее итогами явились образование могущественной антифранцузской коалиции и распад Рейнского союза (36 германских государств под протекторатом Наполеона), разгром вновь сформированной Наполеоном армии и освобождение Германии и Голландии.

К началу кампании 1814 года в войсках союзников, развернувшихся на Рейне, насчитывалось около 460 тысяч человек, в том числе свыше 157 тысяч русских. В декабре 1813 ‑ начале января 1814 годов все три союзные армии форсировали Рейн и начали наступление вглубь Франции.

В целях укрепления коалиции 26 февраля (10 марта) 1814 года между Великобританией, Россией, Австрией и Пруссией был подписан Шомонский трактат, по которому стороны обязались не вступать с Францией в сепаратные переговоры о мире, оказывать взаимно военную помощь и сообща разрешать вопросы о будущем Европы. Этим договором были заложены основы Священного союза.

Кампания 1814 года окончилась капитуляцией Парижа 18(30) марта. 25 марта (6 апреля) в Фонтенбло Наполеон подписал отречение от престола, затем был сослан на остров Эльба.

18(30) мая 1814 года между союзниками и Францией был подписан Парижский мир.

Войны коалиций европейских держав с Наполеоном I завершил Венский конгресс (сентябрь 1814 – июнь 1815 годов), в котором приняли участие представители всех европейских держав, кроме Турции.

Заграничные походы русской армии 1813‑1814 гг. Справка http://ria.ru/history_spravki/20100105/203020298.html

АРМИЯ НАПОЛЕОНА ПОСЛЕ 1812 Г.

Французский император […], вернувшись в Париж, нашел там 140 000 рекрутов по набору 1813 г., объявленному им еще во время похода на Москву. Они были собраны в октябре, обучались в течение четверти года и, в общем, были годны для военной службы. То же самое можно было сказать и относительно 100 000 чел. национальной гвардии, которые находились под ружьем с весны 1812 г. Правда, национальная гвардия не должна была по закону выступать за французские границы. Но угодливому сенату было достаточно одного слова Наполеона, чтобы обойти запрещение закона. В добавление ко всему была объявлена мобилизация 100 000 чел. старшего возраста, четырех призывов последних лет и 150 000 чел. призыва 1814 г., которые предназначались, правда, лишь для пополнения запасных частей, а не для полевой войны.

Ужасная катастрофа русского похода не осталась бесследной; в стране замечалось уже некоторое глухое сопротивление; случалось, что рекрутов приводили в полки в цепях. Но в общем и целом могучая военная машина подчинялась еще гениальной руке своего вождя. Под видом добровольных поставок французские города предложили императору взять на свой счет часть вооружений, а именно, дать ему лошадей и восстановить почти полностью уничтоженную конницу. Как совершенно «свободный дар от чистого сердца» Париж выставил 500 всадников, Лион ‑ 120, Страсбург ‑ 100, Бордо ‑ 80 и т. д.; отдельные города и местечки выставляли двух и даже одного всадника. Но от их пожертвований, так же как и от их доброго желания, было мало проку. Кони и всадники в большинстве случаев не могли быть доставлены «натурой», но возлагались на алтарь отечества звонкой монетой, по таксе, установленной правительством. Это был, во всяком случае, скромный финансовый источник по сравнению с теми 370 000 000 франков, которые Наполеон получил, продавая отнятые у общин земли; взамен этих земель он давал их прежним владельцам 5-процентную государственную ренту.

Наполеон, занятый своими энергичными вооружениями, увлекаемый неустрашимой энергией, колоссальным организаторским талантом и находивший своим проницательным умом все новые и новые источники, и слышать ничего не хотел о прусском посредничестве. Он знал, что до тех пор, пока он не нанесет сокрушительного удара своим врагам, он не будет иметь почетного мира как в своих собственных глазах, так и в глазах нации; прилагая старания к тому, чтобы удержать своих немецких вассалов в Рейнском союзе, и ведя серьезные переговоры с Австрией об укреплении союза с ней, он сохранил к Пруссии свое прежнее отношение, наполовину недоверчивое, наполовину презрительное. Принимая объявление войны от Пруссии, он холодно пожал плечами: «Лучше иметь открытого врага, чем ненадежного друга», и послал через своего министра иностранных дел насмешливый ответ, где ядовито, но совершенно справедливо указывал, что то святое наследие, возвращения которого требует прусский король, было создано путем постоянного предательства императора и империи.

Уже 15 апреля Наполеон выехал из Сен-Клу и направился в Майнц, где он пробыл около недели. Он сделал здесь смотр 130 000 солдат, с которыми он намеревался продвинуться в конце апреля в Саксонскую равнину, чтобы соединиться там с итальянским вице-королем, своим пасынком Евгением Богарне, который должен был выйти к нему навстречу с Эльбы, имея при себе 40 000–50 000 чел. Это были остатки «великой» армии, которая была тем временем восстановлена и пополнена, но тем не менее оттеснена русскими и прусскими войсками до Эльбы; если к этому прибавить кое-какие отряды, которые начали образовываться в Везеле и Виттенберге, то все активные силы, с которыми Наполеон мог начать кампанию, насчитывали, в общем, более 200 000 чел. К этому надо прибавить еще 60 000 чел., находившихся в крепостях на Висле и Одере, из которых первыми пали Торн и Ченстохов.

Меринг Ф. История войн и военного искусства. СПб., 2000 http://militera.lib.ru/h/mehring_f/07.html

БУНЦЛАУ И ЛЮТЦЕН

Русские войска, безостановочно преследуя неприятеля на так великом пространстве от Москвы, проведя зиму лютую на биваках, от частых битв и походу имели великую убыль в людях, а от резервов далеко были отдалены. Так, армия наша едва составляла до шестидесяти тысяч, да пруссаков тысяч около тридцати пяти. К тому же россияне на походе своем поседевшего во бранех героя, генерал-фельдмаршала и главнокомандующего князя Кутузова оставили, он в Шлезской Пруссии, в г[ороде] Бунцлау, опочил от земных трудов, оставя незабвенную память своих заслуг для России. Он завещал и советовал далее Пруссии с своими войсками нейти, а подождать своих резервов и увеличить оную значительно. И кажется, остановясь на границах Саксонии и окопавшись в укреплениях с прусскими войсками, армия имела бы хороший отдых и спокойное укомплектование, а может быть, и политические сношения с Австриею были бы успешнее. Но решились атаковать французов, и от так весьма немноголюдной армии еще отделили отряд в числе пятнадцати тысяч под командою генерала Милорадовича зайти неприятелю в тыл и атаковать его, ретирующегося, ибо наверное предполагали разбить.

Так император Александр, с российско-прусскими войсками подойдя к г[ороду] Лютцену, атаковал французов; неприятель был сильнее вдвое и имел в Наполеоне великого и искусного полководца, он по дыму и выстрелам видел бессилие и малочисленность противной стороны, но тщательно скрывал уже свой выигрыш и перевес сражения, все находился в оборонительном положении. Но с половины дня, вывевши из-за пригорков значительно сильные массы войск, ударил быстро на правый фланг и, разгромивши оной, в короткое время начал его преследовать. Левой же фланг, видя уже несколько почти отрезанным, ударил на оный, которой уже в беспорядке также начал отступать. Частичка русских свежих войск, бывшая в тылу неприятеля под командою генерала Милорадовича, едва успела заступить место арьергарда и по случаю скорого отступления вправо прусского арьергарда находившегося не могла долго удерживать напор неприятеля и была в великой опасности быть совершенно отрезанной и истребленной. Артиллерия шла рысью целых пять верст и тогда еще было набежала на французских фланкеров, но не в далеком расстоянии заметили на пригорках наш гренадерский корпус; так, остановившись и прикрывшись тут бывшим местечком, удерживали увеличивающегося из лесу неприятеля, и пехота вся арьергарда подошла, так сим и кончилось Лютценское сражение, весьма неудачное, стоившее убитыми и ранеными свыше 8 тысяч одних россиян.

Мешетич Г. П. Исторические записки войны Россиян с Французами и двадцатью племенами 1812, 1813, 1814 и 1815 годов http://militera.lib.ru/h/meshetich/01.html

ПОСЛЕВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО МИРА

В 1814 г. в Вене был созван конгресс для решения вопроса о послевоенном устройстве Европы. В австрийскую столицу съехались представители 216 европейских государств, но главную роль играли Россия, Англия и Австрия. Русскую делегацию возглавлял Александр I.

Победа народов Европы над тиранией Наполеона была использована европейскими правителями для восстановления прежних монархий. Но крепостное право, сметенное в ряде стран по ходу наполеоновских войн, восстановить оказалось невозможно.

По венским соглашениям в состав России перешла значительная часть Польши вместе с Варшавой. Александр I предоставил Польше конституцию и созвал сейм.

В 1815 г., когда конгресс закончился, русский, прусский и австрийский монархи подписали договор о Священном союзе. Они взяли на себя обязательство обеспечивать незыблемость решений конгресса. В дальнейшем к союзу присоединилось большинство европейских монархов. В 1818‑1822 гг. регулярно созывались конгрессы Священного союза. Англия не вступила в союз, но активно его поддерживала.

Посленаполеоновское устройство мира, осуществленное на консервативной основе, оказалось непрочным. Некоторые из восстановленных феодально-аристократических режимов вскоре стали трещать по швам. Священный союз был активен лишь первые 8—10 лет, а затем фактически распался. Тем не менее Венский конгресс и Священный союз нельзя оценивать только отрицательно. Они имели и положительное значение, обеспечив на несколько лет всеобщий мир в Европе, измученной кошмаром непрерывных войн.

После наполеоновского нашествия возникло длительное отчуждение между Россией и Францией. Лишь к концу XIX в. отношения потеплели, а затем началось сближение. В 1912 г. в России широко отмечалось столетие Отечественной войны. 26 августа на Бородинском поле состоялся парад. Были возложены венки к памятнику на батарее Раевского, на могилу Багратиона. У деревни Горки, где находился командный пункт русских войск, был открыт памятник Кутузову. В торжествах участвовала французская военная делегация. На холме у села Шевардина, откуда руководил сражением Наполеон, был установлен обелиск в память о французских солдатах и офицерах, павших на полях России.

Обложка: Георг Эмануэль Опиз. Русские казаки в Париже. около 1814 г.

Источник: https://ru.m.wikipedia.org