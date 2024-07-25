XIII. За честную историю XIII. За честную историю На чтение: 1 минута

Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. В тринадцатом томе серии представлен материал, касающийся наиболее актуальной проблемы современного общественного сознания – фальсификация истории Второй мировой войны и защиты национального исторического достоинства. Аналитический материал дополняется официальными документами Правительства Российской Федерации и фотодокументами ведущих отечественных архивов, представляющими предметно-иллюстративный ряд, дополняющий выдвинутые авторским коллективом тезисы.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КОМИССИЯ

Указ Президента Российской Федерации о Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России

Положение о Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России

Состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России

С.Е. Нарышкин Честная история — ключ к формированию доверительных отношений между народами

Интервью В.С. Христофорова журналу «Время новостей» «Историей управлять нельзя»

Стенограмма заседаний Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России под председательством Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.Е. Нарышкина

Основные направления работы Комиссии, осуществляемые во взаимодействии с федеральными и региональными органами власти, академическими, образовательными и независимыми научными центрами на основании принятых решений

К ПРАВДЕ ЧЕРЕЗ ИСТОРИЮ

И.И. Сирош Сознавая ответственность за взаимопонимание народов

Н.А. Нарочницкая «Концерт великих держав» накануне решающих событий

Противодействие попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Научно-практическая конференция МГИМО (У) МИД России. Стенограммы выступлений

А.В. Серегин О всего лишь двух фальсификациях

Ариньон Жан-Пьер Советский Союз во французских учебниках

А.В. Мальгин Оттолкнуться от прошлого и пойти вперед

А.Ю. Борисов Под кодовым названием «Терминал»

МГНОВЕНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Фотодокументы Российского Государственного архива кинофотодокументов

Фотодокументы Российского Государственного архива социально-политической истории

Фотодокументы Российского Государственного архива экономики

НАЗАД

Обложка: обложка тринадцатого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.

Источник: https://historyrussia.org