XIII. За честную историю
XIII. За честную историю
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Четырнадцатитомное издание «Великая победа» подготовлено на основе современных представлений ведущих российских и зарубежных историков, академических институтов и образовательных центров о событиях Второй мировой войны. В тринадцатом томе серии представлен материал, касающийся наиболее актуальной проблемы современного общественного сознания – фальсификация истории Второй мировой войны и защиты национального исторического достоинства. Аналитический материал дополняется официальными документами Правительства Российской Федерации и фотодокументами ведущих отечественных архивов, представляющими предметно-иллюстративный ряд, дополняющий выдвинутые авторским коллективом тезисы.
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КОМИССИЯ
Указ Президента Российской Федерации о Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России
Положение о Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России
Состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России
С.Е. Нарышкин Честная история — ключ к формированию доверительных отношений между народами
Интервью В.С. Христофорова журналу «Время новостей» «Историей управлять нельзя»
Стенограмма заседаний Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России под председательством Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.Е. Нарышкина
Основные направления работы Комиссии, осуществляемые во взаимодействии с федеральными и региональными органами власти, академическими, образовательными и независимыми научными центрами на основании принятых решений
К ПРАВДЕ ЧЕРЕЗ ИСТОРИЮ
И.И. Сирош Сознавая ответственность за взаимопонимание народов
Н.А. Нарочницкая «Концерт великих держав» накануне решающих событий
Противодействие попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Научно-практическая конференция МГИМО (У) МИД России. Стенограммы выступлений
А.В. Серегин О всего лишь двух фальсификациях
Ариньон Жан-Пьер Советский Союз во французских учебниках
А.В. Мальгин Оттолкнуться от прошлого и пойти вперед
А.Ю. Борисов Под кодовым названием «Терминал»
МГНОВЕНИЯ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Фотодокументы Российского Государственного архива кинофотодокументов
Фотодокументы Российского Государственного архива социально-политической истории
Фотодокументы Российского Государственного архива экономики
ФОТОДОКУМЕНТЫ
Обложка: обложка тринадцатого тома Пятнадцатитомного издания «Великая Победа», посвященного политическим, военным и дипломатическим столкновениям самой масштабной войны, затронувшей судьбы всего мира.
Источник: https://historyrussia.org
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