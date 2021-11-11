Взятие крепости Плевна 10 декабря 1877 года русские войска взяли крепость Плевна в Болгарии... На чтение: 3 минуты

РУССКИЕ ИДУТ БЕСКОРЫСТНО, КАК БРАТЬЯ

Из воззвания Болгарского Центрального Комитета к болгарскому народу

Братья! Полчища турецких извергов утопили протест наш в крови и произвели те неслыханные зверства, которым нет оправдания, зверства, потрясшие весь свет. Села наши оказались сожжены: матери, любимые, дети обесчещены и вырезаны без жалости; священники распяты на крестах; храмы божьи осквернены, и невинными окровавленными жертвами устланы были поля. Целый год несли мы мученический крест, но средь неописуемых утеснений и страданий теплилась надежда, укреплявшая нас. Надеждой, которая ни на минуту не оставляла нас, была великая православная Русь.

Братья! Не напрасно ждали мы ее мощную поддержку, минул год, идет она и спрашивает отчета за кровь мучеников.

Скоро зареют победоносные русские стяги у нас в отечестве, и под их сенью положены будут начатки лучшего будущего.

Русские идут бескорыстно, как братья, на помощь, свершить сейчас то же, что ранее сделали для освобождения греков, румын, сербов.

Болгары! Встретим все как один братьев-освободителей и посодействуем русской армии…

12 апреля 1877 год, Бухарест

ХОД СОБЫТИЙ

Во время осады Плевны было дано четыре сражения: первые три - это атаки на тур. укрепления, четвертое - последняя попытка Осман-паши прорваться через боевые порядки осаждавших. 20 июля 1877 года авангард корпуса ген. Шильдер-Шульднера численностью 6500 чел. атаковал оборонительные укрепления к северу и к востоку от Плевны; русские потеряли две трети офицеров и ок. 2000 солдат.

Второе сражение произошло 30 июля, когда ген. Криденер с двумя русскими дивизиями (30 000 чел.) атаковал тур. редуты к северу и к востоку от города; ген. Шаховской командовал наступлением. Атаку на Гривицкий редут (севернее Плевны), оказавшуюся совершенно безуспешной, возглавил сам Криденер; Шаховской к 17.30 овладел двумя редутами, расположенными восточнее крепости, но еще до темноты они были вновь взяты турками, и русские отступили, терпя поражение по всему фронту. Их потери составили 169 офицеров и 7136 солдат, в т. ч. 2400 остались лежать убитыми на поле боя. 11 и 12 сент. осаждавшая город армия численностью 95 000 чел. под командованием великого князя Михаила атаковала Плевну с трех сторон. Осман-паша в это время имел под своим командованием 34 000 чел. 11 сент. атака на редут Омербея была отбита, потери русских составили 6000 чел. Скобелев овладел двумя из шести внутренних редутов, защищавших угол крепости с юго-запада.

12 сент. была отражена атака на второй Гривицкий редут, и после жестокого боя два редута, захваченные Скобелевым , были вновь заняты турками. В результате двухдневного сражения потери со стороны русских составили 20 600 чел., включая 2000 пленных, с тур. стороны - 5000. 10 дек. Осман-паша во главе 25-тысячного отряда, с 9000 раненых и выздоравливающих в повозках, пытался прорваться сквозь осаждавшую город русскую армию, численность которой составляла к этому времени 100 000 чел. (под номинальным руководством рум. князя Кароля, начальник штаба - ген. Тотлебен).

Успешно переправившись через р. Вит, Осман обрушился на русские войска на фронте протяженностью две мили и овладел первой линией полевых укреплений. Однако Тотлебен спешно направил туда подкрепления, и турки, в свою очередь, были атакованы и в беспорядке отброшены назад за реку; Осман получил тяжелое ранение. Здесь турки в последний раз пытались закрепиться, но были смяты и оттеснены в Плевну; город капитулировал еще до вечера после 143-дневной обороны. В этом бою турки потеряли 5000, русские - 2000 убитыми и ранеными. Русская армия продолжила свое движение вглубь Балканского п-ова.

Харболт Т. Битвы мировой истории. М., 1993

СКОБЕЛЕВ ПОД ПЛЕВНОЙ

…Он был исключительно популярен в русском обществе. «Наш Ахиллес», - говорил о нем И.С. Тургенев . Влияние же Скобелева на солдатскую массу могло сравниться только с влиянием Суворова . Солдаты боготворили его и верили в его неуязвимость, поскольку он, всю жизнь проведший в боях, ни разу не был ранен.

Солдатская молва «удостоверяла», что Скобелев знает заговорное слово против смерти («в Туркестане купил у татарина за 10 тыс. золотых»). Под Плевной раненый солдат рассказывал товарищам: «Пуля прошла сквозь его (Скобелева. - Н.Т.), ему - ничего, а меня ранила».

Н.Троицкий

НЕУДЕРЖИМОЕ «УРА!»

В конце ноября турки вышли из крепости и пытались на одном из участков прорваться через русские линии обороны и пойти на соединение с главными силами своей армии. Но это им не удалось. Быстро подошедшими из других участков резервами русских войск они были остановлены, атакованы и окружены.

По команде быстро раздвинулись войска, и только что турки бросились в открытое им пространство, сорок восемь медных зевов бросили огонь и смерть в их сплошные и скученные ряды... Картечь со злобным свистом врывалась в эту живую массу, оставляя по пути другую массу, но уже или недвижимую, бездыханную, или корчившуюся в страшных муках... Гранаты падали и рвались - и некуда было уйти от них. Как только гренадеры заметили, что огонь на турок произвел надлежащее действие... беглым шагом бросились на «ура». Еще раз скрестились штыки, еще раз заревели медные зевы орудий, и скоро бесчисленное скопище неприятеля опрокинулось в беспорядочное бегство... Атака шла блистательно. Отступающие почти не отстреливались. Редиф и низам, баши-бузуки и кавалеристы с черкесами - все это перемешалось в одно море коней и лав, неудержимо рвавшихся назад...

...Во главе лучших своих таборов, сам впереди, Осман-паша бросился - чтобы последний раз попытаться прорвать наши линии. Каждый солдат, следовавший за ним, дрался за троих... Но всюду... перед ним вырастала стена грозных штыков, и прямо в лицо паши гремело неудержимое «ура!». Все было потеряно. Поединок оканчивался... Армия должна сложить оружие, пятьдесят тысяч лучшего боевого войска будут вычеркнуты из значительно поредевших уже ресурсов Турции...

Немирович-Данченко В.И. Год войны. Дневник русского корреспондента, 1877—1878 гг., СПб., 1878

ЛИКУЕТ ВСЯ РОССИЯ

Бой 28 ноября с Османом-пашой решил участь его армии, столь стойко сопротивляющейся всем усилиям нашего оружия в течение почти 8 месяцев. Армия эта со своим достойным командующим во главе, в числе 40 тысяч сдалась нам безусловно …

Я горжусь командовать такими войсками и должен сказать вам, что я не нахожу слов, чтобы достойно выразить мое уважение и удивление к вашим боевым доблестям.

Нося с полным сознанием священного долга все трудности блокадной службы под Плевною, вы завершили его боем 28 ноября, как настоящие герои. Помните, что не я один, а и вся Россия, все сыны ее ликуют и радуются вашей славной победе над Осман-пашой…

Командир гренадерского корпуса, генерал-лейтенант П.С. Ганецкий

РУССКИЕ ПОБЕДИТЕЛИ

Император Александр , находившийся в Тученице, узнав о падении Плевны, тотчас отправился к войскам, поздравил их… Осман-паша, «плевненский лев», был принят государем и его высшими полководцами с отличием и деликатностью. Государь сказал ему несколько лестных слов и возвратил саблю. Русские офицеры оказывали пленному маршалу при каждом удобном случае высокопочитание.

11 декабря последовало вступление русских в завоеванный город, окруженный со всех сторон горами, лежащий совершенно в котловине, открывающейся только на запад… Санитарное положение города было просто ужасающе. Госпитали, мечети и другие здания были переполнены трупами, умирающими больными и ранеными. Эти несчастные были оставлены без помощи и призрения; требовалась большая энергия и самоотвержение, чтобы отделить живых от мертвых и водворить хоть мало-мальски какой-нибудь порядок.

15 декабря император оставил театр военных действий, возвратясь в С.-Петербург, где был принят с неописанным восторгом.

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ПЛЕВНЫ

Из обращения к войскам об открытии добровольной подписки на памятник героям Плевны

Служа данью глубокого уважения к памяти павших в этом сражении, воздвигаемый памятник послужит поддержанием в дальнейших потомках высоких воинских чувств: доблести, отваги и мужества, а для народов Балканского полуострова - напоминанием, что своею свободою, новою жизнею они обязаны христианскому великодушию русского народа, искупившего их освобождение кровью верных сынов.

Обложка: Н.Д. Дмитриев-Оренбургский «Последний бой под Плевной 28 ноября 1877 года», 1889 год. Коллекция Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург.