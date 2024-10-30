Всероссийский форум «Школа Героя» С 29 октября по 2 ноября в городе Калуге проходит Всероссийский форум Российского военно-исторического общества «Школа Героя» На чтение: 2 минуты

Для участия в мероприятии собрались более 250 участников, в том числе директора и учителя общеобразовательных школ из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

- Форум «Школа Героя» был запущен по Поручению Президента Российской Федерации ещё два года назад в Музее Победы в Москве. И после этого не один раз повторялся. Акцент форума был сделан на учителей и директоров школ, носящих имена Героев. Однако после того, как мы с просветительским десантом РВИО побывали на наших исторических территориях и пообщались с учителями, то получили от них запрос на участие в форумах РВИО. И мы решили нашу «Школу Героев» посвятить учителям исторических территорий. Вы все пример для нас. Надеемся на активную совместную работу, - сказала заместитель исполнительного директора РВИО Александра Коновченко .

Она подчеркнула, что для Российского военно-исторического общества работа с молодежью является одним из важных и ответственных направлений. Так, 1 сентября в Благовещенске в школе №22 был открыт первый в стране профильный класс под эгидой Российского военно-исторического общества. Подобные классы появились и на исторических территориях: на базе Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии» и Многопрофильного лицея №1 в Донецке.

В образовательной программе запланировано углубленное изучение истории, обществознания и литературы. Обучение истории будет проходить по новому единому государственному учебнику. Для учащихся также будет организован курс «Безопасности и защиты Родины», который будет включать наиболее актуальные темы, такие как тактическая медицина, навыки владения БПЛА.

Эксперты Российского военно-исторического общества принимают активное участие в работе над государственной линейкой учебников по истории. Совместно с Академией Министерства Просвещения был разработан целый методический комплекс для подготовки учителей и преподавателей.

- На портале История.РФ в свободном доступе размещен методический комплекс, который ориентирован на линейку учебников по истории. В каждой главе учебника есть QR-код со ссылкой на этот ресурс. Раньше учителю или ученику для того, чтобы создать дополнительные материалы к уроку, нужно было где-то искать необходимую информацию. Теперь эта база находится в одном месте, - отметила Александра Коновченко.

На данный момент в разделе «Учителю и ученику» на портале История.РФ размещено более 22 тысяч материалов: это энциклопедии, статьи, видео, аудио и тесты.

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев отметил важность формирования единого исторического сознания у школьников в нашей стране.

- От имени Министерства образования и науки Калужской области искренне приветствую педагогов из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, которые будут иметь возможность ознакомиться с опытом школьного исторического и патриотического образования в нашем регионе. Рад видеть и своих коллег – калужских учителей.

Очень неслучайно, что сейчас в это непростое время, руководство нашей страны обратилось, прежде всего, к реформированию школьного исторического образования. Многие из вас, работающие длительное время в школе, хорошо помнят, как на протяжении последних тридцати или сорока лет менялась сама концепция преподавания школьного курса истории.

Мы должны понимать, что единство подходов к изучению истории – это очень серьезная, продуманная государственная политика. И это не просто государственная политика в сфере воспитания и образования. Это очень важный концепт формирования единого исторического сознания нации. Это крайне важно для нас, когда мы должны быть едиными, сплотиться и явить миру новое мощное лицо России. И роль учителя здесь крайне велика, - подчеркнул Александр Аникеев.

Министр культуры и туризма Калужской области, Председатель Регионального отделения РВИО в Калужской области Павел Суслов рассказал о деятельности РО РВИО и пожелал успешной работы участникам форума.

- Огромное спасибо Российскому военно-историческому обществу за то, что именно Калуга и Калужская область были выбраны для проведения форума. Для нас это очень важно. Для участников форума запланирована насыщенная программа, и я надеюсь, что вам удастся погрузиться в культуру и историю Калужского края. Это очень интересный и насыщенный событиями регион, - отметил Павел Суслов .

В рамках форума запланирована широкая образовательная программа. С лекциями выступят: главный редактор мультимедийных парков «Россия – моя история», историк Александр Мясников , Начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации Президента России, историк Владислав Кононов, Председатель экспертного совета конкурса грантов Мэра Москвы Мария Большакова , ректор Государственного университета просвещения Наталия Наумова , директор Калужского музея изобразительных искусств Наталья Марченко , генеральный директор кинокомплекса «Военфильм-Медынь» Екатерина Румакина, эксперт по проектной деятельности Акселератора Мастерской новых медиа Ирина Шихарева и др.

Участники форума познакомятся с организацией патриотической работы в школах Калуги и посетят Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Мероприятие призвано содействовать историческому просвещению школьников через привлечение учительского сообщества и студентов – будущих педагогов.

Форум организован Российским военно-историческим обществом совместно с Министерством просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование». Ранее форумы «Школа Героя» состоялись в Москве, Архангельске, Волгограде и Санкт-Петербурге.

Материалы официального сайта Российского военно-исторического общества.