Всероссийский форум «Школа Героя»
С 29 октября по 2 ноября в городе Калуге проходит Всероссийский форум Российского военно-исторического общества «Школа Героя»
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Для участия в мероприятии собрались более 250 участников, в том числе директора и учителя общеобразовательных школ из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
- Форум «Школа Героя» был запущен по Поручению Президента Российской Федерации ещё два года назад в Музее Победы в Москве. И после этого не один раз повторялся. Акцент форума был сделан на учителей и директоров школ, носящих имена Героев. Однако после того, как мы с просветительским десантом РВИО побывали на наших исторических территориях и пообщались с учителями, то получили от них запрос на участие в форумах РВИО. И мы решили нашу «Школу Героев» посвятить учителям исторических территорий. Вы все пример для нас. Надеемся на активную совместную работу, - сказала заместитель исполнительного директора РВИО Александра Коновченко.
Она подчеркнула, что для Российского военно-исторического общества работа с молодежью является одним из важных и ответственных направлений. Так, 1 сентября в Благовещенске в школе №22 был открыт первый в стране профильный класс под эгидой Российского военно-исторического общества. Подобные классы появились и на исторических территориях: на базе Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии» и Многопрофильного лицея №1 в Донецке.
В образовательной программе запланировано углубленное изучение истории, обществознания и литературы. Обучение истории будет проходить по новому единому государственному учебнику. Для учащихся также будет организован курс «Безопасности и защиты Родины», который будет включать наиболее актуальные темы, такие как тактическая медицина, навыки владения БПЛА.
Эксперты Российского военно-исторического общества принимают активное участие в работе над государственной линейкой учебников по истории. Совместно с Академией Министерства Просвещения был разработан целый методический комплекс для подготовки учителей и преподавателей.
- На портале История.РФ в свободном доступе размещен методический комплекс, который ориентирован на линейку учебников по истории. В каждой главе учебника есть QR-код со ссылкой на этот ресурс. Раньше учителю или ученику для того, чтобы создать дополнительные материалы к уроку, нужно было где-то искать необходимую информацию. Теперь эта база находится в одном месте, - отметила Александра Коновченко.
На данный момент в разделе «Учителю и ученику» на портале История.РФ размещено более 22 тысяч материалов: это энциклопедии, статьи, видео, аудио и тесты.
Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев отметил важность формирования единого исторического сознания у школьников в нашей стране.
- От имени Министерства образования и науки Калужской области искренне приветствую педагогов из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, которые будут иметь возможность ознакомиться с опытом школьного исторического и патриотического образования в нашем регионе. Рад видеть и своих коллег – калужских учителей.
Очень неслучайно, что сейчас в это непростое время, руководство нашей страны обратилось, прежде всего, к реформированию школьного исторического образования. Многие из вас, работающие длительное время в школе, хорошо помнят, как на протяжении последних тридцати или сорока лет менялась сама концепция преподавания школьного курса истории.
Мы должны понимать, что единство подходов к изучению истории – это очень серьезная, продуманная государственная политика. И это не просто государственная политика в сфере воспитания и образования. Это очень важный концепт формирования единого исторического сознания нации. Это крайне важно для нас, когда мы должны быть едиными, сплотиться и явить миру новое мощное лицо России. И роль учителя здесь крайне велика, - подчеркнул Александр Аникеев.
Министр культуры и туризма Калужской области, Председатель Регионального отделения РВИО в Калужской области Павел Суслов рассказал о деятельности РО РВИО и пожелал успешной работы участникам форума.
- Огромное спасибо Российскому военно-историческому обществу за то, что именно Калуга и Калужская область были выбраны для проведения форума. Для нас это очень важно. Для участников форума запланирована насыщенная программа, и я надеюсь, что вам удастся погрузиться в культуру и историю Калужского края. Это очень интересный и насыщенный событиями регион, - отметил Павел Суслов.
В рамках форума запланирована широкая образовательная программа. С лекциями выступят: главный редактор мультимедийных парков «Россия – моя история», историк Александр Мясников, Начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации Президента России, историк Владислав Кононов, Председатель экспертного совета конкурса грантов Мэра Москвы Мария Большакова, ректор Государственного университета просвещения Наталия Наумова, директор Калужского музея изобразительных искусств Наталья Марченко, генеральный директор кинокомплекса «Военфильм-Медынь» Екатерина Румакина, эксперт по проектной деятельности Акселератора Мастерской новых медиа Ирина Шихарева и др.
Участники форума познакомятся с организацией патриотической работы в школах Калуги и посетят Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.
Мероприятие призвано содействовать историческому просвещению школьников через привлечение учительского сообщества и студентов – будущих педагогов.
Форум организован Российским военно-историческим обществом совместно с Министерством просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование». Ранее форумы «Школа Героя» состоялись в Москве, Архангельске, Волгограде и Санкт-Петербурге.
Материалы официального сайта Российского военно-исторического общества.