Воспоминания о прошлом и мысли о настоящем Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский о патриотизме и памяти о тех, кто спас нашу жизнь На чтение: 3 минуты

По долгу службы мне неоднократно приходилось бывать на предприятиях, расположенных на Донбассе. Не скажу, что земля там богата черноземом, как в Центральной части Украины. Зато здесь много полезных ископаемых. На территории Донецкой области, к примеру, сосредоточено до 850 месторождений полезных ископаемых, более 40 разновидностей сырья.

Люди бесконфликтно и мирно трудились на богатой ископаемыми земле, выращивая сельскохозяйственную продукцию на колхозных полях и своем подворье. А многие из них самоотверженно добывали уголь в глубинных шахтах, избрав профессию, требующую большой выносливости и мужества.

Шахтеры по праву всегда гордились своей профессией, которая была особо почитаема в бывшем Советском Союзе.

И вот тогда, в сорок первом, пришла на нашу землю беда – война.

Буквально все: и стар и млад – выразили решительное желание помочь Родине в годы Великой Отечественной войны.

Большим подспорьем в этом стал изданный в феврале 1942 года Указ Верховного Совета, согласно которому мобилизации на производство и строительство привлекались мужчины и женщины от 16 до 55 лет, а женщины от 16 до 45 лет из числа неработающих на предприятиях и госслужбе. Ускоренными темпами создавались школы фабрично-заводского обучения и ремесленные училища, в которых стали набирать подростков, достигших 14-летнего возраста, установив для них 6-часовой рабочий день.

Жесткими мерами удалось навести порядок в труде. Главные в этом деле было воспитание людей в духе Патриотизма. Большинство из этих людей стали осознавать, что и от их трудовых усилий зависит судьба Страны. По общему объему произведенной военной продукции Советский Союз вскоре почти вдвое превзошел Германию. Резко возросло количество выпускаемой военной продукции. Особенно, в авиации и танкостроении.

К слову, следовало бы отметить, что значительная часть вооружения и боевой техники была получена СССР из США, Великобритании и Канады по программе ленд-лиза. К сожалению, основной грузопоток западной помощи стал приходить в Советский Союз только в 1943-1944 гг., когда на советско-германском фронте произошел коренной перелом. Как видим, утверждения западных апологетов сегодня, что войну СССР выиграл благодаря поставкам вооружения и техники по ленд-лизу не состоятельны!

Подтверждением этих слов Историческая Правда. Как свидетельствуют очевидцы, многие в тылу работали сутками напролет, обеспечивая фронт всем необходимым. Искренне всегда восхищался этими людьми, где бы они ни трудились! Государственная Идеология, гордость за успехи Страны, приверженность идеалам социальной справедливости, сопричастность к успехам и неудачам Красной Армии – важнейшая особенность людей того времени! Для большинства советских людей понятия единства армии и флота, всего советского народа было подкреплено осознанием единства фронта и тыла.

Важно, как бережно хранил и хранит народ Донецкого края память народную, особенно о тех, кто отдал свои жизни, чтобы мы, нынешние поколения, жили.

За цену Победы советский народ заплатил миллионами погибших и искалеченных жизней.

Меня, как уроженца Киевской области, закончившего там среднюю школу, а затем Рязанское военное автомобильное училище, судьба навсегда связала с Вооруженными Силами.

Приезжая к бабушке на каникулы, а затем в отпуск, на народных встречах с селянами всегда поражался, а порой и возмущался нездоровой чертой моих киевских земляков: чувством у них какой-то зависти, проскальзывающей в разговорах. Особенно, в вопросах национальных отношений. Ведь меня в училище учили Равенству и Братству…

Встречаясь иногда со своими сверстниками, которые имели на тогдашней Украине высокие должности, в том числе партийные, замечал, что разговор нередко заканчивается на повышенных тонах, когда речь заходила о корнях и национальной принадлежности.

Какие-то непонятные амбиции брали верх над самыми простыми человеческими качествами: дружбой, добрососедством, взаимовыручкой, порядочностью.

Взрослея, будучи уже членом КПСС, на встречах с тамошними чиновниками в неформальной обстановке, когда они за рюмкой «чая» смелели и начинали говорить без прикрас, постоянно ловил себя на мысли, что передо мной сидят люди с «двойным дном», внутренние враги Государства.

Это явление стало набирать обороты еще с момента прихода к власти в Москве Хрущева и его выдвиженцев. На высокие партийные должности нередко рекомендовались не скрывавшие своего существа националисты типа Шелеста, Щербицкого – причем на все ответственные посты, вплоть до райкомов КПУ включительно. Горе-реформаторы в первую очередь взялись за школьные программы. Попытки высказать на местах свое несогласие жестко пресекались.

По настоянию того же Хрущева в 1955 году были амнистированы тысячи бандеровцев. Причем они были освобождены из тюрем со снятием судимости, что позволяло им занимать на воле высокие должности.

Думаю, что это была одна из первых грубейших политических ошибок Хрущева и его соратников. А сколько их еще было – не счесть! Сегодня мы особенно остро осознаем, чего стоила, например, передача годом раньше Украинской ССР полуострова Крым в виде подарка.

Беда не заставила себя ждать!

Бездеятельность, порою сознательное предательство интересов своего народа, заигрывание с Западом Горбачева в годы гордо провозглашенной им перестройки, прямое попустительство органов Государственной безопасности в итоге привели к развалу СССР.

На всех уровнях власти, во всех бывших республиках, да и в центре в органы государственной власти пробрались предатели и изменники Родины. Под личиной либерал-«демократов», «защитников свободы слова и гласности», проходимцы и политические диверсанты сознательно подталкивали народы нашей огромной многонациональной страны к центробежным процессам.

Не обошла беда стороной и Украину.

СССР проиграл глобальную идеологическую войну не только США, но и сепаратистским верхушкам союзных республик, которые, воспользовавшись безвластием Центра, взяли курс на децентрализацию.

Умелая манипуляция словоблудием и игра в «демократию», которой по факту не было ни в одной стране мира, привели к развалу Советского Государства.

На поверхность мутной политической вакханалии на Украине всплыли выдвиженцы и последователи Хрущева, Шелеста, Щербицкого.

Кравчуки, кучмы, ющенки, януковичи, порошенки и зеленские, в собирательном смысле – новые правители современной Украины, с глубоко засевшими в них националистическими амбициями, в открытую подкупая политически одурманенный «народ-избиратель», делали свое преступное дело в собственных интересах, а не для Страны и ее народа.

К сожалению, не всегда правильно поступал и «старший брат – Россия», его представители – послы…

Однако, кроме «непомнящих родства» своего, украинская земля полна людей и мест, которые хранят память о тех, кто спас им жизнь. Примеров можно привести немало.

Один из них – Святыня воинской доблести, легенда Донецкого края Саур-Могила. Занимая выгодное место расположения, этот курган оказался важным и с точки зрения тактических соображений. В первые два года Великой Отечественной войны он не раз переходил из рук в руки. Точные цифры погибших и раненых с обеих сторон не поддаются учету.

Пролетели годы. Временные формы и места захоронений остались. Изменились только участники этой трагедии. Вместо немецких фашистов против своего народа воюют сегодня вскормленные безвластием бандеровцы – националисты, чья жестокость в разы больше, чем врагов периода Великой Отечественной войны. Памятным местом стал упомянутый нами курган.

Саур-Могила представляет собой остатки одного из размытых острогов Донецкого кряжа, является одной из самых высоких точек в Донецкой области, нынешней Донецкой Народной Республике. На вершине этого кургана в период Великой Отечественной войны располагался наблюдательный пункт 6-й армии вермахта (группа «Холлидт»).

Мемориал на Саур-Могиле был установлен уже после Великой Отечественной войны. Прошли годы. Не стало второй Сверхдержавы в мире.

2014 год внес свои коррективы. С июля по сентябрь Саур-Могила вновь стала местом боевых действий – уже между ВСУ и героическими ополченцами Донбасса.

Летом того же года в ходе ожесточенных боев рухнула монументальная фигура солдата. Серьезно пострадали горельефы и корпус обелиска, который впоследствии обрушился. Но даже руины этого величественного памятника, словно бы продолжая борьбу за правое дело, спасли многих защитников Донбасса, прикрывая их собой от обстрелов со стороны ВСУ. И хотя, ополченцы Донбасса смогли отвоевать ценой немалых жертв легендарную высоту, Мемориал к тому времени уже был варварски разрушен.

Сейчас, спустя годы, Мемориал «Саур-Могила» возвращен к жизни, к своему первоначальному образу. По распоряжению Президента России В.В. Путина здесь проведены реставрационные работы.

Сегодня, в период проведения Специальной военной операции, патриотизм как высшее проявление гражданской ответственности, должен быть не только сохранен, но и приумножен.

Героические участники проводимой Вооруженными Силами РФ Специальной военной операции и ополченцы Донбасса, защищая свою землю, в полной мере осознают, что пролитая их отцами и дедами кровь при штурме Саур-Могилы – Святыни Воинской Славы – должна предостеречь любых врагов Отечества, напоминая всем о важнейшей истине: Россия была, есть и будет Великой и Непобедимой Державой на Века!!!

За ее существование на Земле только здесь при защите и штурме Саур-Могилы, в 1941-1943 годах отдали свои жизни 23 238 бойцов и командиров 5-й ударной армии.

Теперь на новых рельефах величественного Мемориала, благодаря инициативе Российского военно-исторического общества, увековечены и современные герои – защитники и освободители Донбасса, сохранившие Верность своих героическим предкам и отстояв нашу общую Память.

В завершение приведу слова Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Забвение уроков истории оборачивается тяжелой расплатой. Мы будем твердо защищать правду, основанную на документально подтвержденных исторических фактах, продолжим честно и непредвзято рассказывать о событиях Великой Отечественной войны». Лучше не скажешь.

Автор: Ростислав Игнатьевич Мединский, Советник Председателя Российского военно-исторического общества

«Комсомольская правда» , 04 апреля 2025 года