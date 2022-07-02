Внешняя политика Екатерины II Во время правления Екатерины Российская империя присоединила новые территории и укрепила своё могущество. На чтение: 4 минуты

Внешнеполитические задачи Екатерины Великой

Екатерина взошла на престол в 1762 году после дворцового переворота, заставив отречься от власти своего мужа — Петра III. И во внешней политике начали происходить значительные изменения. Императрица заявила: «Нужно быть в дружбе со всеми державами, чтобы всегда сохранять возможность стать на сторону более слабого… сохранять себе свободные руки… ни за кем хвостом не тащиться». Однако сей красивый девиз чаще всего сохранял свою силу лишь на бумаге. Обычной практикой при Екатерине считалось как раз присоединение слабых к сильным.

Екатерине Великой пришлось решать сразу несколько важных внешнеполитических задач, которые тяготили Российскую империю на протяжении длительного времени.

1. Русско-турецкие войны. Требовалось ослабить Турцию, чтобы добиться выхода к Чёрному морю и решить вопрос о статусе Крыма.

2. Протекторат над Грузией. Картли-Кахетинскому царству требовалась защита от Турции и Персии.

3. Греческий проект. Екатерина II мечтала возродить Греческую империю на месте Турции.

4. Три раздела Речи Посполитой. Ослабленная Польша не могла сохранить территориальную целостность. И этим решили воспользоваться Россия, Пруссия и Австрия.

5. Война со Швецией. Поражение в Северной войне для шведов было болезненным. Они хотели взять реванш. От России требовалось дать противнику отпор.

6. Французская революция и борьба Америки за независимость. Екатерина II могла принять участие в обоих конфликтах. Однако предпочла не вмешиваться.

7. Итоги внешней политики Екатерины II. Императрица присоединила новые территории, добилась для России статуса великой державы, но отношение к ней европейских монархов было неоднозначным.

Русско-турецкие войны

В 1768 году началось противостояние. Война сложилась для Российской империи удачно. Полководец Пётр Румянцев нанёс туркам болезненные поражения в битвах при Ларге и Кагуле. Разгромом османской армии закончилось и сражение при Козлуджи, где главным героем стал Александр Суворов . Неудачи преследовали турок не только на суше, но и на воде. Они были разбиты в нескольких морских сражениях - например, в знаменитом Чесменском.

Летом 1774 года Россия и Турция подписали мирный договор недалеко от болгарского селения Кючук-Кайнарджи. Империя приросла землями от устья Дуная и Буга вплоть до Азова, а также Кабардой. Кроме этого, Турции пришлось признать независимость Крымского ханства и разрешить российским кораблям проходить в Средиземное море через черноморские проливы.

Изначально Екатерина Великая хотела сохранить пусть и формальный, но всё же независимый статус Крымского ханства. Вскоре во главе Крыма встал Шахин Гирей, лояльный к Санкт-Петербургу. Однако его протурецкий предшественник Девлет IV Гирей не собирался сдаваться без боя. В 1777 году он попытался поднять восстание, однако бунт подавила армия Александра Суворова. И чтобы избежать плена, Девлету пришлось бежать в Турцию.

Турки, кстати, тоже попытались «переиграть» войну и направили к полуострову десант. Но высадка провалилась. У Турции не оставалось иного выхода, кроме как признать Шахина Гирея полноправным ханом Крыма. Но обстановка всё равно оставалась напряжённой. И в 1782 году на полуострове вспыхнуло восстание. Его подавили, а следом Екатерина II подписала манифест, по которому Крым, Кубань и Тамань стали частью Российской империи.

В 1787 году началась очередная русско-турецкая война. Но и на сей раз османы не смогли добиться успеха. И в 1791 году Турция подписала с Россией Ясский мирный договор, по которому признала власть Санкт-Петербурга над Крымом и Очаковом, а также отдала земли до Днестра.

Протекторат над Грузией

Победы над Османской империей позволили закрыть и грузинский вопрос. Царь Картли и Кахети Ираклий II держал курс на культурное развитие своего государства. Поскольку в лице турок Ираклий видел главных врагов просветительской деятельности, их стали изгонять из страны. Турция и Персия, которые не хотели терять влияние, попытались указать Ираклию его место. Но тот обратился за помощью к Российской империи.

Екатерина Великая, которая в то время вела войну с Турцией, оказалась перед сложным выбором. Ей не хотелось отдавать Грузию в руки мусульман, но и направлять туда большие силы не было возможности.

В конце концов, императрица нашла компромисс. В 1769 году на помощь Ираклию была отправлена небольшая армия, возглавляемая генералом Эдуардом Тотлебеном. И он сражался с турецкими войсками до 1772 года.

В 1783 году Грузия стала протекторатом Российской империи по условиям подписанного Георгиевского трактата. А взамен получила право на военную защиту. В 1795 году этот пункт трактата был активирован, поскольку в Картли-Кахети вторглись войска персидского шаха. Началась война России с Персией. И для Санкт-Петербурга она завершилась удачно. Русские войска смогли захватить Дербент, Баку и несколько других городов.

Греческий проект

Военные успехи в противостоянии с Османской империей позволили Екатерине всерьёз обдумывать проект возрождения греческого мира.

Греческий проект Екатерины Великой был направлен не на освобождение греков, а на радикальное изменение баланса сил во всей Европе. Россия бы, в случае успеха, укрепилась на Балканах, обеспечив движение своих торговых кораблей в Средиземном море.

По задумке императрицы, на месте Бессарабии, Валахи и Молдавии должна была появиться Дакия — независимое государство. А место Османской империи заняла бы другая империя, Греческая. Иными словами, Екатерина II захотела вернуться в середину 15-го столетия и спасти Византию от гибели. Правда, императрица видела возрождённое государство лишь формально независимым, оно должно было стать протекторатом России. Подыскала она и правителя — своего внука Константина.

Реализовать проект в одиночку Россия не могла. Ей требовался надёжный союзник. И в 1782 году Екатерина обратилась с предложением к императору Австрии Иосифу II, пообещав ему территориальные приобретения. Но тот очень сомневался в целесообразности проекта.

О планах Екатерины стало известно в Англии и Франции. И две европейские державы заняли выжидательную позицию. Им была совершенно не выгодна замена Турции на Грецию, поскольку это привело бы к краху всей отлаженной годами торговой системы. Кроме того, ни Лондон, ни Версаль не хотели, чтобы Россия и Австрия чрезмерно усилились.

Реализовать амбициозный проект у Екатерины Великой не получилось. В 1790 году умер Иосиф II. Его преемник пошёл иным путём и вскоре заключил с турками мир.

Три раздела Речи Посполитой

Речь Посполитая, появившаяся в 1569 году после слияния Великого княжества Литовского и Польши, в середине 18-го столетия испытывала серьёзные проблемы. Многочисленные войны, управленческий и экономический кризисы разрывали государство изнутри. Проблем добавляли и религиозные распри: православные и протестанты оказались под жёстким гнётом католиков, которых в стране было большинство.

Этим и решила воспользоваться Екатерина. Она возвела на польский престол Августа Понятовского, человека, лояльного к Российской империи. Именно он должен был уравнять в стране права католиков, протестантов и православных. Но часть польской шляхты осталась недовольна таким развитием событий. И вскоре в Барской конфедерации вспыхнуло восстание. Подавляли его совместными усилиями польский король и армия Екатерины.

За событиями в Речи Посполитой внимательно следили правители Пруссии и Австрии. И им было совершенно не выгодно усиление российского влияния в Польше. Екатерине был поставлен ультиматум: она прекращает войну с Турцией, зато получает возможность принять участие в разделе Речи Посполитой. Если же императрицу такой вариант не устраивал, Пруссия и Австрия пообещали выставить армии против Санкт-Петербурга. Екатерина приняла условия.

В 1772 году произошёл первый раздел Речи Посполитой. Российская империя приросла Витебской и Могилевской губерниями, а также частью Латвии. Пруссия забрала себе Поморье, а Австрия – Галицию. Польский сейм был просто поставлен перед фактом, и у него не было никакого выбора, кроме как согласиться на условия соседей.

При этом Речь Посполитая не исчезла, продолжив существование. Но принцип «всегда сохранять возможность стать на сторону более слабого» в отношении Польши не работал. Второй раздел государства являлся вопросом времени. Произошло это в 1793 году. Пруссия забрала себе несколько городов, включая Гданьск. Российская империя вернула утраченные земли Центральной Белоруссии с Минском и Новороссию.

Польское население не могло наблюдать за тем, как соседи растаскивают их государство по кускам. И в 1794 году произошло восстание, которое возглавил Тадеуш Костюшко. Он пытался вернуть утраченные земли и суверенитет Польши. Однако против Костюшко выступил Александр Суворов. Восстание было подавлено, а Тадеуша взяли в плен.

Всего через год после подавления восстания произошёл Третий раздел Речи Посполитой, теперь уже последний. Пруссия забрала центральную территорию Польши вместе с Варшавой, Австрия приросла южными территориями с Краковом и Люблином, а Россия расширила границу за счёт Литвы, Курляндии, Волыни и Западной Белоруссии. В том же году Польша была официальна лишена суверенитета.

Война со Швецией

Шведы очень болезненно восприняли поражение в Северной войне, и мысли о реванше не покидали головы местных аристократов. «Вернуть должок» требовали серьёзные репутационные издержки. В Санкт-Петербурге знали о боевом настрое северного соседа и считали его едва ли не главным противником в Европе. Но на протяжении многих лет прямого вооружённого конфликта удавалось избегать. Во многом благодаря стараниям русских дипломатов, умевших подобрать правильные слова для скандинавских коллег.

Однако дипломатия не всесильна. В 1788 году Российская империя вела войну с Турцией, чем и решил воспользоваться шведский король Густав III. Но в одиночку воевать он не собирался. Монарх заручился поддержкой Англии, Пруссии и Голландии. А российскую сторону взяла Датско-норвежская уния.

Антироссийская коалиция преследовала одну цель – вернуть Швеции потерянные ранее территории. Но война не получила размаха предыдущих конфликтов. Стороны обменялись болезненными ударами, после чего подписали Верельский мирный договор, по которому границы держав остались неизменными. Произошло это в 1790 году.

Французская революция и борьба Америки за независимость

Под занавес правления перед Екатериной Великой встала ещё одна основательная проблема. Во Франции грянула революция. Императрица сначала не придала этому событию особого значения, поскольку была занята другими вопросами. Но в 1792 году Людовик XVI потерял трон, а затем его и вовсе казнили. Значило это одно – революция, словно болезнь, могла распространиться на другие государства.

Екатерина Велика отмечала: «Ослабление монархической власти во Франции подвергает опасности все другие монархии. С моей стороны я готова воспротивиться всеми силами. Пора действовать и приняться за оружие». Однако дальше грозной фразы дело не пошло. Российская императрица предпочла не вмешиваться во французский монархический «апокалипсис».

Не стала Екатерина II вмешиваться и в войну Америки за независимость. Вместо этого Российская империя взяла курс на вооружённый нейтралитет. И эта политика позволила наладить торговлю с заокеанскими соседями, несмотря на войну.

Итоги внешней политики Екатерины II

Главным итогом внешнеполитических дел российской императрицы можно назвать превращение Российской империи в полноценную великую державу.

Особенно важными с геополитической точки зрения были присоединение Крыма и уверенные победы над Османской империей. При Екатерине Великой Россия «огнём и мечом» продемонстрировала своё главенствующее положение в том регионе.

Второй важный момент – присоединение утраченных ранее территорий Белоруссии, Украины, а также других стратегически важных регионов в результате раздела Речи Посполитой. Это помогло укрепиться Российской империи на международной арене. Однако усилились и главные соперники государства – Пруссия и Австрия. Впоследствии это принесёт империи немало проблем. К слову, отношение у современников к деятельности императрицы было двоякое. С одной стороны, ею восхищались и уважали, с другой – европейские монархи боялись чрезмерного усиления Петербурга и прикладывали немало усилий для его ослабления.

Не удалось императрице претворить в жизнь и «греческий проект». Его реализация могла бы существенно изменить расклад сил в Европе и направить ход истории в другое русло.

Итоги деятельности Екатерины Великой историк Василий Ключевский охарактеризовал так: «Внешняя политика — самая блестящая сторона государственной деятельности Екатерины, произведшая наиболее сильное впечатление на современников и ближайшее потомство».

Обложка: Виргилиус Эриксен. Портрет Екатерины II

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