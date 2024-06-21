Василий Юнкер: географ Африки с дипломом доктора Мы неоднократно обращались к теме русских первопроходцев. В исследовательском деле наши предки были впереди планеты всей: открывали Арктику и Антарктиду, исходили всю Сибирь, Азию, Северную и Южную Америку, отметились на островах Тихого и Индийского океанов. Не стала исключением и далекая Африка. На чтение: 2 минуты

Мы неоднократно обращались к теме русских первопроходцев. В исследовательском деле наши предки были впереди планеты всей: открывали Арктику и Антарктиду, исходили всю Сибирь, Азию, Северную и Южную Америку, отметились на островах Тихого и Индийского океанов. Не стала исключением и далекая Африка. Известный русский детский поэт Корней Чуковский предупреждал: «маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять…», но запрет этот появился только в XX веке. И нам всем с малолетства известно, что там будут кусаться и гориллы, и крокодилы.

Советов этих не мог знать и вряд ли послушал бы Василий Васильевич Юнкер – самый известный в мире русский исследователь Африки.

Африка зовет…

Василий (Вильгельм) Юнкер происходил из семьи крупных банкиров, но по стопам отца не пошел. Он получил медицинское образование и понял, что его призвание – географические исследования. Первое свое путешествие он совершил в 1869 году, отправившись в Исландию. Впечатлений было так много, что романтика дальних странствий его уже никогда не покидала. Первая экспедиция в Африку состоялась в 1873-1874 годах. Молодой доктор принял участие в археологической экспедиции в Тунис, где в нагрузку к своим обязанностям легко выучил арабский язык.

Источник: pinterest.com

Сразу отметим, что в экспедициях Юнкер выполнял обязанности походного врача, и к его заслугам надо отнести тот факт, что ни один человек не умер во время путешествий. А это дорогого стоит, тем более в Африке.

В 1875 году Василий Васильевич принял участие в Международном географическом конгрессе в Париже, где лично познакомился с Нахтигалем, Рольфсом и Швейнфуртом – уже тогда известными «африканистами». Именно они дали первые консультации Юнкеру о местах его будущих путешествий. В октябре 1875 года началось первое большое путешествие Юнкера по Африке. Из Александрии он отправился в Судан. Впервые нанес на карту ранее не изученные районы, проехал на пароходе вверх по Белому Нилу. После этого он продолжил исследование южных районов Судана, центр Экваториальной провинции и забрался далеко на запад. Он пересек маршруты Швейнфурта и смог объединить общие изыскания в единую систему.

В 1878 году эта экспедиция завершилась, и Юнкер вернулся на родину. Результаты экспедиции были доложены на заседании Русского географического общества и опубликованы. Этнографическая коллекция, привезенная им из Африки, была подарена Российской академии наук. Кстати, эта коллекция сохранилась до сих пор и находится в музее Академии наук РФ.

Источник: https://mir-znaniy.com

Снова в Африку…

Через год Василий Васильевич вновь отправляется на самый жаркий материк. На этот раз он выбрал для исследований самую глубинную Центральную Африку. Это путешествие продлилось семь лет. Оно оказалось очень трудным, но и самым результативным. Исторические первоисточники показывают, что Юнкер смог определить положение водораздела Нил – Конго почти на всем протяжении, а это около 1200 километров. Раньше на карте был указан только небольшой участок – там, где прошел его друг Швейнфурт. Теперь же открытие всего водораздела Нил – Конго стало заслугой нашего ученого.

В 1887 году по случаю возвращения Василия Васильевича Русское географическое общество провело торжественное собрание, на котором путешественник и изложил результаты исследований. Слава бесстрашного путешественника быстро разошлась по России и по всему миру. Научные достижения путешествий Юнкер опубликовал в географических изданиях за 1889 год. Была подготовлена четырехлистная карта, отображающая исследования Юнкера. В 1889-1891 годах в Вене вышел капитальный трехтомный труд Юнкера «Путешествие по Африке».

В это же время Василий Васильевич начинает готовить русское издание «Путешествий по Африке», но, к сожалению, не успевает его закончить. 13 февраля 1892 года в возрасте 52 лет знаменитый путешественник скончался.

В нашей стране эта книга появляется только в 1949 году, правда, в сокращенном варианте. Есть легенда, что это издание «благословил» к печати сам товарищ Сталин.

В.В. Юнкер

Источник: commons.wikimedia.org

P.S.

Все, что сделал для науки Василий Васильевич Юнкер, очень высоко оценивается научным сообществом. Его карты выполнены очень точно, много интересной информации содержат исследования, касающиеся гидрографии и метеорологии. Дневники содержат ценнейшие сведения по флоре и фауне, особенно много внимания уделено человекообразным обезьянам – исследователь с интересом и тщательно изучал их образ жизни, повадки. Особое место занимает любимый предмет Юнкера – этнография. Юнкер оставил нам десятки словарей негритянских племен, в которых ему довелось жить по несколько лет, особенно полные словари племен ньям-ньям и мангбатту. Собранные им этнографические коллекции, а также коллекции растений и животных до сих пор являются бесценными сокровищами наших музеев.

Обложка: https://nasledie.pravda.ru

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