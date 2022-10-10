Миклухо-Маклай Николай Русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании.

Николай Миклухо-Маклай родился 17 (5) июля 1846 года в семье железнодорожного инженера. Место рождения – село Языково-Рождественское Боровичского уезда Новгородской губернии.

Потомственное дворянство для семьи заслужил запорожский казак Степан Миклуха, отличившийся при взятии Очакова. В 1858 году семья переехала в Санкт-Петербург, где Николай продолжил обучение во Второй Санкт-Петербургской гимназии. Не окончив гимназию, Миклухо-Маклай стал вольнослушателем на физико-математическом факультете Петербургского университета.

Учеба продолжалась недолго. Миклухо-Маклай, активный участник студенческих волнений, был отчислен из университета без права поступления в другие. Студенческое землячество поддержало опального товарища. Были собраны деньги, на которые он уехал в Гейдельбергский университет в Германии, где продолжил учебу – на философском факультете. Вскоре он перевелся на медицинский факультет Лейпцигского, а затем Йенского университета. Здесь он познакомился с известным зоологом Э. Геккелем, вместе с которым в качестве ассистента совершил путешествие на Канарские острова и в Марокко. Окончив университет, Николай Николаевич совершил самостоятельное путешествие по побережью Красного моря и 1869 году вернулся на родину.

Здесь Николай Николаевич перешел к активному изучению вопросов естествознания, антропологии, этнографии и географии, и следующей страницей в биографии Миклухо-Маклая становится длительное путешествие, в которое он отправился в 1870 году. На военном корабле «Витязь» он достиг Новой Гвинеи. Здесь, среди аборигенов (папуасов), он провел два года, изучая их быт, обычаи, религиозные обряды. Позже начатые наблюдения он продолжил на Филиппинах, в Индонезии, на полуострове Малакка и островах Океании.

В 1876–1877 годах он вернулся на уже изученные берега северо-восточной Новой Гвинеи. Плохое самочувствие и общее истощение вынудили его покинуть остров и отбыть в Сингапур. Лечение продолжалось шесть месяцев. Средств вернуться в Россию не было, и он переехал в Австралию, где одно время жил у российского вице-консула.

Потом он перебрался к общественному деятелю, ученому-зоологу и председателю Линнеевского общества Нового Южного Уэльса У. Маклею. С его помощью было реализовано предложение Миклухо-Маклая – строительство Австралийской зоологической станции, которая в дальнейшем получила название Морской биологической станции.

В 1879–1880 годах он – участник экспедиции на острова Меланезии и снова возвращается в «родные» места Новой Гвинеи.

В 1882 году Миклухо-Маклай вернулся в Россию. В его планах было строительство русской станции и русского поселения в Новой Гвинее, но никто их не поддержал. Практически безрезультатно закончилась и аудиенция у императора Александра III. Правда, небольшая помощь все-таки была оказана: погашены долги и выделены средства на дальнейшие исследования и издание научных трудов.

В 1883 году Николай Николаевич вернулся в Австралию, где женился на Маргарите Робертсон, дочери крупного землевладельца.

В 1886 году ученый снова приехал в Россию и предложил императору «Проект развития Берега Маклая» в целях противодействия колонизации острова Германией. Положительного решения по данному проекту так и не было принято.

2 (14) апреля 1888 года великий российский ученый скончался в клинике Виллие в Санкт-Петербурге. Изношенный организм не смог справиться с обострившимися болезнями.

После смерти Николая Николаевича его жена и дети вернулись в Австралию. В знак высоких заслуг ученого до 1917 года они получали пенсию, которая выплачивалась из личных денег Александра III и Николая II.

В 1996 году в ознаменование 150-летия со дня рождения Миклухо-Маклая ЮНЕСКО назвало его Гражданином мира.