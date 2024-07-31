Указ Ельцина о запрете деятельности КПСС После неудачной попытки государственного переворота, совершенной ГКЧП, 23 августа 1991 г. президент РСФСР Б. Н. Ельцин подписал указ «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР», а 25 августа — «Об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР», наложивший запрет на операции с партийным имуществом. На чтение: 4 минуты

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАРТИИ РСФСР

Действующая на территории РСФСР и не зарегистрированная в установленном порядке Коммунистическая партия РСФСР поддержала так называемый Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР, совершивший государственный переворот и насильственно отстранивший от должности Президента СССР. В ряде регионов РСФСР при непосредственном участии республиканских, краевых и областных органов Компартии РСФСР созданы чрезвычайные комитеты (комиссии), что является грубым нарушением Закона СССР "Об общественных объединениях".

Органы Компартии РСФСР в республиках, краях и областях неоднократно вопреки Конституции РСФСР вмешивались в судебную деятельность, препятствуют исполнению Указа Президента РСФСР от 20 июля 1991 г. "О прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР".

На основании изложенного п о с т а н о в л я ю:

1. Министерству внутренних дел РСФСР и Прокуратуре РСФСР провести расследование фактов антиконституционной деятельности органов Коммунистической партии РСФСР. Соответствующие материалы направить на рассмотрение судебных органов. (Предписание Министерству внутренних дел о проведении расследования не соответствует Конституции Российской Федерации - постановление

Конституционного Суда Российской Федерации от 30.11.92 г. N 9-П)

2. До окончательного разрешения в судебном порядке вопроса о неконституционности действий Компартии РСФСР приостановить деятельность органов и организаций Коммунистической партии РСФСР.

3. Министерству внутренних дел РСФСР обеспечить сохранность

имущества и денежных средств органов и организаций Компартии РСФСР до принятия окончательного решения судебными органами.

4. Центральному банку РСФСР обеспечить приостановление до особого распоряжения операций по расходованию средств со счетов органов и организаций Компартии РСФСР.

Из указа президента РСФСР “О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР” от 23 августа 1991 г.

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&x=40&y=5&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=23.08.1991&a8=&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&textpres=&sort=7

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПАРТИЙНОГО ИМУЩЕСТВА

В связи с роспуском ЦК КПСС и приостановлением деятельности

Коммунистической партии РСФСР п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить государственной собственностью РСФСР все принадлежащее КПСС и Коммунистической партии РСФСР недвижимое и движимое имущество, включая денежные средства в рублях и иностранной валюте, помещенные в банках, страховых, акционерных обществах, совместных предприятиях и иных учреждениях и организациях, расположенных на территории РСФСР и за границей.

Средства КПСС, находящиеся за границей, распределяются по соглашению между республиками после подписания ими Союзного договора.

(Пункт не соответствует Конституции Российской Федерации применительно к той части имущества, собственником которой являлась КПСС, а также к той части имущества, которая на момент издания Указа фактически находилась во владении, пользовании и распоряжении органов и организаций КПСС и КП РСФСР, но собственник

которой не был определен - постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30.11.92 г. N 9-П)

2. Центральному банку РСФСР, Банку внешней торговли РСФСР и Минфину РСФСР в суточный срок взять на строгий учет все денежные средства в рублях и иностранной валюте КПСС и Коммунистической партии РСФСР, помещенные в Госбанке СССР, Внешэкономбанке СССР, Минфине СССР и других организациях и учреждениях СССР, расположенных на территории РСФСР, а также приостановить их использование до особого распоряжения Президента РСФСР или Председателя Совета Министров РСФСР.

Из указа президента РСФСР “Об имуществе КПСС и Коммунистической партии РСФСР” от 25 августа 1991 г.

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&x=53&y=21&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=25.08.1991&a8=&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&textpres=&sort=7

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПСС НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СОЮЗА

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года в СССР был совершен государственный переворот, организаторами которого являлись члены неконституционно сформированного так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению…

(…)

Названный комитет принял решение о введении режима чрезвычайного положения в ряде местностей СССР. Тем самым были нарушены Конституция СССР и Закон СССР "О правовом режиме чрезвычайного положения".

Создание Государственного комитета по чрезвычайному положению и введение чрезвычайного положения в отдельных районах СССР было активно поддержано Секретариатом ЦК КПСС. Центральным Комитетам компартий, рескомам, крайкомам, обкомам КПСС было рекомендовано в связи с введением чрезвычайного положения принять меры по привлечению коммунистов для содействия и осуществления решений, принятых ГКЧП.

Принципиальная позиция Президента РСФСР, Верховного Совета РСФСР и Правительства РСФСР, активные действия миллионов людей по всей стране и мужество москвичей, поддержка мирового сообщества позволили восстановить конституционную власть в стране.

Позиция, занятая высшими органами государственной власти и управления СССР, способствовала трагическому развитию событий. Президиум Верховного Совета СССР проявил в критический для страны момент бездеятельность, а Председатель Верховного Совета СССР - прямое попустительство группе заговорщиков, что выразилось в непринятии им необходимых решений по отношению к незаконному ГКЧП. Не было принято решение о немедленном созыве Президиума Верховного Совета СССР и сессии Верховного Совета СССР для рассмотрения сложившейся в стране ситуации. Этим фактически подтверждалась правомочность ГКЧП, что не может расцениваться иначе, как политическое соучастие в действиях заговорщиков. Заслуживает решительного осуждения также бездеятельность Комитета Верховного Совета СССР по делам обороны и безопасности. Не принял должных мер Комитет Верховного Совета СССР по международным делам. Бездействовал и не оправдал своего назначения Комитет по координации деятельности правоохранительных органов при Президенте СССР.

Прокуратура Союза ССР не выполнила своего конституционного долга, не опротестовала создание ГКЧП и принятые им решения. Руководство Прокуратуры Союза ССР присоединилось к антиконституционному перевороту и дало указание всем прокурорам страны признать незаконные действия ГКЧП.

Все это нанесло стране большой политический и экономический ущерб, практически сорвало подписание Союзного Договора, нарушило хрупкое равновесие, достигнутое между республиками.

В связи с вышеизложенным Верховный Совет СССР постановляет:

1. Действия членов ГКЧП, отстранивших законно избранного Президента СССР от исполнения обязанностей и узурпировавших власть, оцениваются как государственный переворот.

Создание ГКЧП и его решения не имеют юридической силы с момента их принятия.

2. Признать несовершенной структуру высших органов государственной власти и управления, правоохранительных органов страны, а также сложившуюся практику подбора Президентом СССР и дачи согласия на назначение Верховным Советом СССР кандидатур на руководящие посты в государстве.

Внести в установленном порядке необходимые изменения и дополнения в Конституцию СССР и другие законодательные акты, определяющие правовой механизм защиты конституционного строя, четкий порядок и процедуру назначения и смещения высших должностных лиц.

Признать утратившим силу Закон СССР от 24 сентября 1990 года "О дополнительных мерах по стабилизации экономической и общественно-политической жизни страны", предоставляющий Президенту СССР дополнительные полномочия.

Предложить Президенту СССР выступить с докладом о положении в стране на внеочередном Съезде народных депутатов СССР.

3. Предложить республикам на основе согласованной концепции Союзного Договора ускорить его подписание с учетом новых предложений.

(…)

4. Образовать парламентскую комиссию из народных депутатов СССР с приглашением представителей республик по расследованию и политической оценке обстоятельств государственного переворота 18-21 августа 1991 года.

(…)

7. На основании имеющихся сведений об участии руководящих органов КПСС в подготовке и проведении государственного переворота 18-21 августа 1991 года приостановить деятельность КПСС на всей территории СССР, поручив органам МВД обеспечить сохранность ее материальных ценностей и архивов, а учреждениям банков прекращение всех операций с денежными фондами КПСС.

Руководствуясь частью второй статьи 3 Закона СССР "Об общественных объединениях", поручить Прокуратуре Союза ССР проведение расследования данных об участии руководящих органов КПСС в действиях по насильственному изменению конституционного строя и при их доказанности передать материалы в Верховный Суд СССР.

(…)

Рассмотреть в кратчайший срок на сессии Верховного Совета СССР предложения по реорганизации системы органов МВД СССР, КГБ СССР и Министерства обороны СССР с учетом решений, принятых Верховными Советами республик после 19 августа 1991 года.

В месячный срок внести на рассмотрение сессии Верховного Совета СССР необходимые изменения и дополнения в Закон СССР "Об органах государственной безопасности в СССР".

(…)

Из постановления Верховного Совета СССР от 29 августа 1991 г. N 2371-I

"О ситуации, возникшей в стране в связи с имевшим место государственным переворотом”

http://ruspravo.org/list/89358/1.html

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ КПСС В РОССИИ

События 19-21 августа высветили со всей очевидностью тот факт, что КПСС никогда не была партией. Это был особый механизм формирования и реализации политической власти путем сращивания с государственными структурами или их прямым подчинением КПСС. Руководящие структуры КПСС осуществляли свою собственную диктатуру, создавали за государственный счет имущественную основу для

неограниченной власти.

Это подтвердилось в ходе открытых слушаний в Верховном Совете РСФСР о роли КПСС в государственном перевороте 19-20 августа.

Именно на руководящих структурах КПСС, фактически поглотивших государство и распоряжавшихся им как собственным инструментом, лежит ответственность за исторический тупик, в который загнаны народы Советского Союза, и тот развал, к которому мы пришли.

Деятельность этих структур носила явный антинародный, антиконституционный характер, была прямо связана с разжиганием среди народов страны религиозной, социальной и национальной розни, посягательством на основополагающие, признанные всем международным сообществом права и свободы человека и гражданина.

Закономерным финалом ее политической деятельности стал нтиконституционный переворот 19-21 августа сего года, поддержанный руководством КПСС.

Несмотря на принятые в отношении этих структур меры, они не прекратили свою противоправную деятельность, направленную на еще большее обострение кризиса и создание условий для нового антинародного переворота.

Стало очевидным, что пока будут существовать структуры КПСС не может быть гарантий от очередного путча или переворота.

Недопустимы попытки шельмовать миллионы рядовых членов партии, не имевших отношения к произволу и насилиям, творившимся от их имени, вводить запреты на профессии. Но столь же недопустимы попытки реанимировать гигантский механизм коммунистической партийной машины и дать ему возможность подмять под себя ростки российской демократии.

Учитывая, что КП РСФСР в установленном порядке не зарегистрирована, а регистрация КПСС ранее прямо управлявшимися ЦК КПСС государственными органами СССР осуществлена с грубыми нарушениями закона и не носит для РСФСР преюдициальной силы, на основании и во исполнение статей 7 и 121-4 Конституции РСФСР п о с т а н о в л я ю:

1. Прекратить на территории РСФСР деятельность КПСС, КП РСФСР, а их организационные структуры распустить. (Положение пункта 1 о роспуске организационных структур КПСС и КП РСФСР не соответствует Конституции Российской Федерации применительно к первичным организациям КП РСФСР, образованным по территориальному принципу - постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30.11.92 г. N 9-П)

2. Государственным органам исполнительной власти РСФСР, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органам прокуратуры исключить преследование граждан РСФСР за факт принадлежности к КПСС и КП РСФСР.

3. Имущество КПСС и КП РСФСР на территории РСФСР передать в собственность государства. Совету Министров РСФСР обеспечить передачу и принятие в ведение органов государственного управления РСФСР и республик в составе РСФСР имущества КПСС и КП РСФСР на территории РСФСР. (Пункт 3 Указа соответствует Конституции Российской Федерации применительно к той части имущества,

собственником которой являлось государство, но которая на момент издания Указа фактически находилась во владении, пользовании и распоряжении органов и организаций КПСС и КП РСФСР. Пункт 3 Указа не соответствует Конституции Российской Федерации, применительно к той части имущества, собственником которой являлась КПСС, а также к той части имущества, которая на момент издания Указа фактически находилась во владении, пользовании и распоряжении органов и организаций КПСС и КП РСФСР, но собственник которой не был определен - постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30.11.92 г. N 9-П)

4. Совету Министров РСФСР, министерствам и ведомствам РСФСР, соответствующим государственным органам исполнительной власти республик в составе РСФСР, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга принять необходимые меры по незамедлительному и исчерпывающему исполнению настоящего Указа.

Обложка: Первый президент России Борис Николаевич Ельцин принимает присягу. 10.07.1991. Москва. Фото Юрия Лизунова и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС/

Источник: https://yeltsin.ru