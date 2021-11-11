«Ценность любви и верности не потускнеет». Где правда в истории Петра и Февронии? Автор книги о Петре и Февронии рассказал о том, кем на самом деле мог быть главный герой повести, добровольной ли была женитьба князя на простолюдинке и кому сегодня нужен День семьи, любви и верности. День семьи, любви и верности – праздник довольно молодой, но уже полюбившийся многим россиянам. Впервые его отметили 8 июля 2008 года, и некоторые тут же окрестили этот праздник нашим, православным ответом западному Дню святого Валентина. Дата была выбрана не случайно: 8 июля Русская православная церковь чтит память святых князя Петра и его жены Февронии. Согласно преданию, они являлись образцом супружеской верности, в их браке царили согласие... На чтение: 4 минуты

Автор книги о Петре и Февронии рассказал о том, кем на самом деле мог быть главный герой повести, добровольной ли была женитьба князя на простолюдинке и кому сегодня нужен День семьи, любви и верности.

День семьи, любви и верности – праздник довольно молодой, но уже полюбившийся многим россиянам. Впервые его отметили 8 июля 2008 года, и некоторые тут же окрестили этот праздник нашим, православным ответом западному Дню святого Валентина .

Дата была выбрана не случайно: 8 июля Русская православная церковь чтит память святых князя Петра и его жены Февронии. Согласно преданию, они являлись образцом супружеской верности, в их браке царили согласие и благочестие.

Широкую известность история муромского князя Петра и дочери древолаза – Февронии – приобрела благодаря написанной в XVI столетии «Повести о Петре и Февронии Муромских». Как полагают исследователи, повесть объединяет в себе два народно-поэтических сюжета: волшебную сказку об огненном змее и сказку о мудрой деве.

Повествование начинается с того, что к супруге Павла, брата Петра, начинает наведываться дьявол в образе змея. Он принимает облик мужа княжны и пытается соблазнить ее. Княжна рассказывает обо всем супругу, и они решают обманом выведать у искусителя, знает ли тот, какая его настигнет смерть. Змей, поддавшись на льстивые речи княжны, раскрывает тайну: «Смерть мне суждена от Петрова плеча и от Агрикова меча». Узнав об этом, Петр решает помочь брату, добывает заветный меч и убивает змея. Однако кровь дьявола оказывается ядовитой, и Петр, обрызганный ею, покрывается страшными струпьями и язвами.

После долгих поисков лекаря до Петра доходят слухи о чудесной девушке по имени Феврония, которая обладает даром исцеления. Мудрая Феврония соглашается вылечить княжеского брата, но при одном условии: тот должен на ней жениться. Петра эта просьба поразила, ведь он из знатного рода и не пристало ему жениться на дочери древолаза. Несмотря на это, он пообещал Февронии сделать ее своей женой, если та его вылечит. Девушка исполнила волю князя, и он стал здоров, только Петр свое слово не сдержал и, поправившись, тут же отправился назад, в Муром.

Но по просьбе проницательной Февронии ничего не подозревавший князь оставил на теле один струп, и, как только двинулся он в обратный путь, от этого струпа пошли новые по всему его телу. Тогда Петр понял, что никуда ему не деться от судьбы своей, и взял Февронию в жены.

Бояре не приняли новую княжну, поскольку та была простолюдинкой, и поначалу прогнали чету из Мурома. Однако после изгнания князя в Муроме начались распри, и вельможи вновь обратились к Петру с просьбой властвовать над ними. Так князь и его благочестивая супруга возвратились в родную вотчину и стали править, а достигнув преклонных лет, приняли обет монашества. Кроме того, как гласит предание, супругов похоронили в разных могилах, но тела их после погребения чудом оказались в одном гробу – так монахи поняли, что на то есть благословение Божие.

Интересно, что жанр повести о Петре и Февронии не находит соответствий ни с исторической повестью, ни с агиографической. Тем не менее большинство историков сходятся в том, что эти люди существовали в реальной жизни. О том, кто же такие Петр и Феврония, что может помешать обвенчаться в День семьи, любви и верности и почему церковь подарила этим святым еще один день празднования их памяти, читайте в интервью с историком и писателем Дмитрием Володихиным.

«Змей – это не оживший динозавр, а чудовище духовное»

– Дмитрий Михайлович, вы являетесь одним из авторов книги «Петр и Феврония: Совершенные супруги». Расскажите, у этих персонажей все-таки были реальные прототипы? И если да, то почему мы ничего не знаем о муромском князе по имени Петр?

– Конечно, Петр и Феврония существовали на исторической Руси – это действительные люди, а не литературные персонажи. Другое дело, что определить, кому из известных по летописям и другим источникам муромских князей соответствует святой Петр, известный нам по его житийной повести, – затруднительно. Один из вариантов вы назвали – Давид Юрьевич. Есть и другие варианты: один из князей XII века, один из князей XIV века, с которым связан родством род дворян Овцыных. Мы не можем до конца верно определить, кто из этих князей был святым Петром. Его правление могло приходиться на очень широкий период с XII по XIV век. Но тем не менее сомнений в историчности святого Петра никто не высказывал.

– «Повесть о Петре и Февронии Муромских», насколько мне известно, была написана лишь в XVI веке. Кто был ее автором? И правда ли, что написана она была по заказу Московского митрополита Макария?

– «Повесть о Петре и Февронии» действительно написана в XVI веке, в эпоху Ивана Грозного , – скорее всего, иноком Ермолаем-Еразмом. Высказывались некоторые другие версии, но эта наиболее распространенная. Однако в Четьи минеи митрополита Макария (Великие минеи четьи – сборник XVI века из 12 книг, на каждый месяц года, включающий в себя жития святых на каждый день, святоотеческие поучения и апокрифы. – Прим. ред. ) этот текст не вошел. «Повесть о Петре и Февронии» – это самостоятельный текст; он есть плод творчества высокоинтеллектуального монашествующего книжника и наполнен христианской символикой. Поэтому для тех, кто погружен в средневековую православную культуру, этот текст представляет собой набор шифров и символов, за которыми открывается христианское содержание, а не просто заключение.

– Да, ведь в основе повести лежит сюжет борьбы с дьяволом, который в данном случае явился к жене Павла, брата Петра, в облике змея. Это ведь классический сюжет не только для христианской литературы?

– Сюжет о змееборчестве действительно распространенный. Собственно, борьба идет и с дьяволом, и с собственными грехами. Человека одолевают соблазны, и он может с ними справиться, обратившись к Богу, или не справиться, и тогда происходит его грехопадение. Змей и есть такой символ в «Повести о Петре и Февронии». Для книжника-интеллектуала XVI века это, конечно же, был не какой-нибудь оживший динозавр, а чудовище духовное, или, как тогда говорили, словесное. Это то, чем человек побеждается, если он не крепок в своей вере и особенно если он не крещен.

«Исцеление Петра не магия, а твердость в христианстве»

– Святых Петра и Февронию все знают как покровителей семьи и брака, и, согласно народному поверью, в день их памяти заключаются счастливые браки. Но вот что я вычитала: оказывается, 8 июля приходится на Петров пост, когда таинство брака в православной церкви не совершается. Правда ли, что из-за этого церковь установила второе празднование?

– У святых Петра и Февронии Муромских действительно два празднования. Один из дней поминовения – летний, он отмечается 8 июля (25 июня по старому стилю), другой – осенний, празднуется в воскресенье перед 19 сентября (6 сентября по старому стилю). Второй праздник был установлен в честь перенесения мощей святых, которое произошло в 1992 году. Тогда мощи святых князей были перенесены из музея, где они выставлялись при советской власти, в соборный храм Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Там они находятся и поныне.

– В 2008 году в России был учрежден новый праздник – День семьи, любви и верности. Он как раз приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии. Но, как ни странно, даже в православной среде нашлись противники этого праздника. Они мотивировали это тем, что Феврония, согласно преданию, женила на себе Петра чуть ли не силой. Кроме того, многие утверждают, что у пары не было детей, а, дескать, какая без детей православная семья! Расскажите, как вы относитесь к этим замечаниям и празднику, который мы отмечаем 8 июля?

– Во-первых, конечно же, в «Повести о Петре и Февронии» нигде не сказано, что у них нет детей. Нигде, ни в каком месте это не говорится! То, что они перед смертью приняли монашеский постриг, отнюдь не значит, что они до пострига вели иноческую жизнь. У исторических персонажей, которые могли быть святым Петром Муромским, в двух из трех предполагаемых случаев дети были – это точно установлено. Поэтому я, безусловно, к этому празднику отношусь положительно. Праздник очень хороший, полезный; о таких вещах, как благо брака, о любви и верности следует упоминать по многу раз. От того, что мы лишний раз об этом помянем, ценность не потускнеет, а только воссияет с новой силой. Так что огромный плюс этому празднику! А что касается того, что святая Феврония женила на себе святого Петра, то тут вот в чем дело. Ведь Петр, обещав на ней жениться, отказался от этого и уехал. А в христианстве человек должен быть прямо последовательным: да – да, нет – нет, остальное от лукавого. Дело в том, что святая Феврония несет на себе несколько символических функций: она и премудрость Божия, и премудрая дева. Ее соединение с мужем власти, государственным человеком, есть то, что по Божьему промыслу необходимо. И со стороны Петра было неправильным избегать этого.

– В повести говорится, что Феврония имела «дар прозорливости и исцелений». Не о колдовстве ли идет речь? Что подразумевал автор?

– Нет, исцеление Петра – это не магия, а просто-напросто твердость в христианстве. Все, что происходит через святую Февронию, – это действие благодати Святого Духа на земле. Конечно же, это не магия и не колдовство, это – сила Господня.

В заключение отметим, что в 2018 году в Музее военной истории Российского военно-исторического общества пройдут тематические мероприятия, приуроченные ко дню памяти святых Петра и Февронии. Гостей Музея Московских стрельцов «Стрелецкие палаты» ждут бесплатные экскурсии по экспозиции «Служилые люди государства Московского» с осмотром выставки «Расшиты шелком, жемчугом и златом». На экскурсии можно увидеть реконструкции костюмов современниц Московской Руси (XVII век) и вдохновиться неповторимой красотой старинного русского женского костюма, сшитого вручную с соблюдением старинных приемов из русских и заморских тканей мастерами студии традиционного костюма «Русские начала».

В Музее военной формы одежды также пройдут бесплатные экскурсии по экспозициям «Спасенные реликвии» и «Спасенные реликвии. Два века славы», в ходе которых посетителям расскажут об истории старинной усадьбы Тургеневых-Боткиных , в которой располагается музей, и о любви знаменитого поэта Афанасия Фета и Марии Боткиной.

Мероприятия пройдут и в Смоленске: в Музее военной истории «Башня Громовая» проведут бесплатные экскурсии по экспозиции и расскажут о различиях в семейных отношениях в Смоленске как в период власти Московского государства, так и в период владычества Речи Посполитой.

Пары, прожившие в браке более 20 лет, во всех Музеях РВИО ждут памятные сувениры и приятные бонусы (при наличии подтверждающего документа).