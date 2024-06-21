Триумф третьего сословия: как Елизавета Петровна торговлю оживила 3 февраля 1754 года представители русского купечества подарили императрице Елизавете Петровне бриллиант весом 56 карат На чтение: 1 минута

3 февраля 1754 года представители русского купечества подарили императрице Елизавете Петровне бриллиант весом 56 карат

Великодушие дочери Петра

Елизавета Петровна стала русской императрицей в 1741 году. Совершив дворцовый переворот при поддержке гвардейских полков , она в течение двадцати лет правила страной и оставила о себе добрую память среди подданных из всех сословий. Правительницу любили не только за близкое родство с Петром Великим . По свидетельствам современников, Елизавета виделась народу воплощением самой «русской души»: смешливая и незлопамятная, порой суеверная и взбалмошная, щедрая и неспешная. Императрица умела наслаждаться жизнью (с удовольствием наряжалась, устраивала пышные празднества, ценила блюда высокой кухни, часто без всякой меры пробуя их) и проявляла заботу о жизни своих подданных. Известно, что за все годы правления она не подписала ни одного смертного приговора.

Табакерка с изображением императрицы Елизаветы

Источник: Музеи Московского Кремля

Продолжая дело отца, Елизавета Петровна стремилась к возвышению значения Правительствующего Сената и дальнейшей централизации государственного управления. Для того чтобы не допустить деления страны на отдельные «княжества», она приказала раз и навсегда отменить внутренние таможенные пошлины, а также учредить Коммерческий банк . В знак благодарности за такой широкий жест русские купцы преподнесли матушке-государыне подарок необыкновенной красоты – бриллиант весом в 56 карат на золотом блюде. О страсти Елизаветы Петровны к нарядам и драгоценностям было известно всем придворным. Помимо солидной коллекции из пятнадцати тысяч платьев и пары сундуков с другими предметами гардероба, императрица охотно собирала броши в виде цветочных букетов, табакерки, шкатулки и серьги. Достойное место среди этого великолепия занял и купеческий дар.

Украшения Елизаветы Петровны

Источник: liveinternet.ru

Приумножая богатство

Что же подтолкнуло государыню к столь прогрессивной экономической реформе? Дело в том, что до середины XVIII века российскими губернскими властями внутренние таможни использовались для пополнения местной казны. Пошлины замедляли провоз товаров через границы губерний и повышали конечные цены. На таких условиях отечественным купцам было довольно трудно конкурировать с зарубежными.

Автором проекта об уничтожении внутренних сборов стал граф П.И. Шувалов. В сентябре 1752 года он представил первую версию документа в Сенате, однако она не предполагала облегчения деятельности купцам и касалась только крестьянской торговли. А вот второй вариант, разработанный Шуваловым спустя год, касался купечества, крестьянства, а также дворян, занятых винокурением. Сохранить следовало лишь пограничные и портовые пошлины, а внутри страны торговля должна была стать свободной. Чтобы возместить бюджетную недостачу после новой реформы, П.И. Шувалов предложил повысить сборы на импорт и экспорт на тринадцать процентов вдобавок к уже существующим. После обсуждений в Сенате 20 декабря 1753 года Елизавета Петровна подписала указ «Об уничтожении внутренних таможенных и мелочных сборов», открыв новую страницу в развитии российской торговли.

Медаль, выпущенная в честь отмены внутренних таможенных пошлин

Источник: uploadbigspirit.ru

Обнародование указа состоялось в торжественной обстановке во время пребывания императрицы в Москве. В честь этого события город осветила праздничная иллюминация. Именно представители московского купечества преподнесли Елизавете Петровне роскошный подарок и даже добавили к нему немалую денежную сумму. В благодарственной речи они с гордостью заявили, что Первопрестольную можно по праву считать центром внутренней российской торговли.

Но реформа принесла пользу не только древней столице. В 1754 году правительство отменило таможенное обложение товаров, ввозимых из центральной России в Сибирь. Вывоз товаров через Сибирь в Китай и прочие азиатские страны теперь облагался по более высокой ставке (18%), а китайские купцы должны были заплатить 23%, привозя что-либо в Россию. Столь радикальные меры в короткие сроки принесли положительный результат. При Елизавете Петровне (до реформы) таможенные сборы составляли около девятисот тысяч рублей в год, а к началу царствования Екатерины Великой этот показатель вырос более чем вдвое – в 1760-х годах казна ежегодно пополнялась уже на целых 2 миллиона!

Русский купец XVIII века

Источник: upload.wikimedia.org

Обложка: polit.ru

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