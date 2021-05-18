Только тот народ, который чтит своих героев… Многовековая история страны – это совокупность выдающихся и ярких личностей – полководцев, государственных и религиозных деятелей, деятелей литературы и искусства, живущих в народной памяти. Задача историков – сохранить и описать всю ткань социальной жизни на протяжении веков. А народная память хранит лишь наиболее значительные и яркие, героические моменты своего прошлого. «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим», – сказал об этом Маршал Рокоссовский. Символами крупных событий становятся конкретные люди. Скажем, изгнание поляков из России в 1612 году мы связываем с именами Минина и Пожарского. Так возникает национальный пантеон. И именно в нем сохраняется национальная идентичность. Если народ... На чтение: 3 минуты

Многовековая история страны – это совокупность выдающихся и ярких личностей – полководцев, государственных и религиозных деятелей, деятелей литературы и искусства, живущих в народной памяти. Задача историков – сохранить и описать всю ткань социальной жизни на протяжении веков. А народная память хранит лишь наиболее значительные и яркие, героические моменты своего прошлого. «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим», – сказал об этом Маршал Рокоссовский.

Символами крупных событий становятся конкретные люди. Скажем, изгнание поляков из России в 1612 году мы связываем с именами Минина и Пожарского. Так возникает национальный пантеон. И именно в нем сохраняется национальная идентичность. Если народ утрачивает историческую память, он перестает быть нацией и становится «народонаселением».

В предшествующие века государство могло оказывать на историческую память сравнительно слабое воздействие, скажем, кому-то воздвигать памятники. Сейчас оно может использовать всю мощь средств массовой информации и кино. Мы видим, как в разных странах стремятся влиять на формирование исторической памяти. Это вполне естественно.

Общепризнанный, канонический пантеон российских героев, безусловно, существует. Конечно, с течением времени он меняется: какие-то личности из него выпадают, включаются новые персонажи. Скажем, Буденный, Ворошилов, Стаханов, десятилетиями входившие в этот пантеон, ныне уже почти забыты. Однако всегда существовало и существует некое ядро – совокупность людей, с именами которых народ отождествляет свою историческую судьбу. Стать составляющей этого ядра чрезвычайно трудно, но навсегда останутся в народной памяти князь Владимир, крестивший Русь, Александр Невский и Дмитрий Донской , Петр I и Александр Суворов . Сюда же входят герои советского периода нашей истории: Георгий Жуков и Юрий Гагарин. Одна из главных частей национального пантеона – это герои Великой Отечественной войны.

Некоторое время назад, выступая на круглом столе «Российская историческая традиция: содержание учебников истории» в Государственной Думе, епископ Тихон (Шевкунов) высказал следующие мысли о пантеоне героев Отечества: «Представляется, что в создании учебников истории необходимо представить пантеон героев, не побояться этого, не побояться осуждения, криков либеральной общественности. Этот пантеон героев воспитает людей».

Споры вокруг многих исторических личностей были и будут. Это нормально. Но устранение таких людей, как Грозный, Ленин или Сталин из исторической памяти означает ослабление самой памяти. Разве можно запретить говорить о Сталине, что он был Верховным Главнокомандующим во время войны, руководил армией, которая одержала Победу? Роль государства здесь видится в просветительской работе и действиях, направленных на понимание реалий той исторической ситуации, когда действовал наш герой. Примириться с той историей, в том виде, в котором она состоялась – это не значит оправдать или втоптать в грязь. Это значит, прежде всего, усвоить уроки прошлого и взять все лучшее, что было в это время.

Когда началась Великая Отечественная, руководство страны осознало, что без славных примеров прошлого не победить, что без образцов героизма тяжело объяснить, что такое героизм. В знаменитой речи Верховного Главнокомандующего перед красноармейцами 7 ноября 1941 года упоминаются мужественные образы наших великих предков – Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов.

На этапах мирного развития само общество выдвигает или популяризирует тех или иных героев. Для кого-то это Александр II или Александр III, другие полагают, что мы стали забывать свою недавнюю великую историю («время первых») – наших космонавтов, выдающихся писателей и т.д. Но ни при каких обстоятельствах мы не должны забывать героев Великой Отечественной войны.

И в этой связи задача государства – проводить активную политику, когда общество подвержено информационному давлению извне, когда идет наступление на нашу историческую память. Сегодня мы становимся свидетелями столкновения государственного и транснационального подходов к нашей культуре и истории. Мы видим, как подвергают сомнению весь смысл жертвенной борьбы нашего народа за свою свободу и независимость. Это прослеживается в информационном пространстве, когда пытаются выбить из-под нас историю, обесценивая подвиги Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло.

Победа в Великой Отечественной войне – объединяющий фактор для людей независимо от их национальной принадлежности или политических воззрений, краеугольный камень нашего общественного сознания. Герои войны формируют нашу историческую память.

А вы помните, что самыми первыми получили звание Героя в годы войны летчики Харитонов, Жуков и Здоровцев, воевавшие под Ленинградом? Каждый из них совершил воздушный таран, они готовы были сражаться даже без боеприпасов. Они догоняли вражеские бомбардировщики, прижимали их к земле, рубили винтами рули высоты, а сами умудрялись вывернуться и остаться невредимыми.

12 сентября 1941 года старший лейтенант Екатерина Зеленко на легком бомбардировщике Су-2 сбила один немецкий истребитель Ме-109 и таранила второй. Этот единственный в мире таран, совершенный женщиной, стоил жизни молодой советской летчице. Вы слышали, вы помните ее имя?

А кто помнит сейчас про абсолютный мировой рекорд по подбитым танкам? В августе 1941 года в одном из боев танк КВ-1 лейтенанта Зиновия Колобанова ликвидировал 22 немецких боевых машины. Вся танковая рота Колобанова уничтожила 43 единицы. Зиновий Григорьевич прожил до 1994 года. За этот подвиг его представляли к званию Героя Советского Союза. Но дали орден. Сейчас Российское военно-историческое общество решило восстановить справедливость. За то, чтобы Колобанову присвоили звание Героя, пусть и посмертно, собрано сто тысяч подписей.

И еще один танковый ас, имя которого не на слуху. Абсолютный рекордсмен по количеству подбитых танков – Дмитрий Лавриненко. За свою короткую боевую биографию с июня по декабрь 1941 года, он подбил 52 фашистских танка.

Благодаря кино все теперь знают Людмилу Павличенко – самую результативную женщину-снайпера мировой военной истории. Ее личный счет –309 уничтоженных солдат и офицеров противника. Но что известно о других? Только в СССР в годы войны существовала единственная в мире женская снайперская школа. Ее выпускницами стали Татьяна Барамзина и Алия Молдагулова – Герои Советского Союза, которым это высокое звание было присвоено посмертно.

До октября 1941 года продолжались массированные авианалёты на Москву. В ответ на это уже в августе советская авиация совершила налеты на Берлин. «Акт возмездия» был нанесен самолётами 8-й авиадивизии дальнего действия под командованием и при личном участии полковника Преображенского. Его авиагруппа штурмовала Берлин 10 раз, последний вылет состоялся 4 сентября 1941 года.

В этом перечислении подвигов трудно остановиться. Преимущество нашей страны в том, что нам не нужно выдумывать каких-то фантастических героев. Они у нас есть в каждой эпохе, их много. Что касается истории о 28 панфиловцах, то она основана на реальных событиях войны, когда в критический период битвы за Москву горстка героев, созданная из плоти и крови, встала против лавины танков, состоящую из брони и огня. И человеческая плоть оказалась крепче. Об этом на народные деньги и при поддержке государства был снят хороший фильм.

Понятно, что кому-то 28 панфиловцев, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, изначально непонятны, неприятны. Но сегодня слово принадлежит тем, кто верит в искренность наших предков, в их любовь к своей Родине. И это Правда с большой буквы о нашем прошлом. Это, если хотите, наш миф о Спартанцах. Так же, как среди святых невозможно выбрать самого главного святого, в истории своей страны невозможно выбрать самого главного героя. Все они – наши. Известные и неизвестные. И отречься от кого-либо из них – значит совершить самопредательство.

На основе лекции в Музее Победы на Поклонной 20 мая 2017 года.