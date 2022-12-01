Своенравный великан Шанго Могучий азиатский слон Шанго на протяжении нескольких десятилетий радовал посетителей Московского зоопарка. Он был единственным слоном, пережившим тяжёлые военные годы в столице. На чтение: 2 минуты

Своенравный великан Шанго

«…И я поднял высоко над собой папин транзисторный радиоприёмник. А из приёмника текла музыка, он играл разные советские песни. И Шанго Махмудович повернулся и стал слушать эту музыку. И вдруг он высоко задрал свой хобот, протянул его ко мне и неожиданно и ловко выдернул у меня из рук эту несчастную машинку…» . Благодаря Виктору Драгунскому и детским книгам Веры Чаплиной, наверноекаждый советский ребёнок знал о том, что в Московском зоопарке жил вот такой любопытный слон.

Величественный великан

Шанго родился в 1911 году, однако место его появления неизвестно, как и биография до попадания в Советский Союз. Когда слону стукнуло 22, его привезли в Россию, где он начал колесить по стране в составе передвижной зоологической выставки. Проблем со слоном не было: он спокойно ходил по улицам на радость публике, но в 1938 году Шанго разломал вагон, в котором жил во время переездов из города в город. Это стало причиной его помещения в Сталинградский зоопарк.

Однако и в городе на Волге Шанго не задержался надолго. Спустя 2 года его перевезли в Московский зоопарк, где к тому времени уже содержались другие его сородичи: Манька, Мирза, Нона и Джиндау. Практически сразу другие слоны признали Шанго своим вожаком, особенно сильно он сблизился с Джиндау.

Шанго можно назвать одним из самых популярных обитателей Московского зоопарка и его визитной карточкой. Для его содержания был возведён специальный слоновник – до Шанго таких крупных слонов в зоопарке попросту не было. Галина Григорьевна Богданович, старейший сотрудник зоопарка, вспоминала: «В 1941 году коллекция животных <…> была лучшей в стране: слоны, среди которых выделялся великан Шанго, бегемоты, тапир, красавец жираф Вилли, шимпанзе, многие виды антилоп, оленей, большая коллекция птиц» . Могучий Шанго весил 5,5 тонн, а его рост составлял 4,5 метра. Ухаживать за таким гигантом смотрителям слоновника было порой нелегко: сказывалось его своенравие. Вера Чаплина вспоминала одну из выходок Шанго:

«Никто не обратил внимания, как слон взял камень и подошёл к барьеру. Служитель уже собирался уходить, когда за его спиной раздался звон разбитого стекла и огромный камень просвистел над его головой и упал на письменный стол. Вдребезги разлетелся чернильный прибор, чернила залили бумаги, а в разбитое окно летели другие камни» .

Ещё одной особенностью Шанго была любовь к одежде посетителей. Больше всего ему нравились шапки. Об этом писал в одном из «Денискиных рассказов» Виктор Драгунский. Вера Чаплина рассказывала, как ловко Шанго добывал себе головные уборы:

«Он даже нарочно подманивал к себе посетителей: клал на барьер хобот и медленно им шевелил. <…> Они подходили к самому барьеру, трогали хобот, брали его в руки. Слон, казалось, не замечал этого, но стоило неосторожному посетителю подойти слишком близко, как слон обвивал хоботом голову доверчивого человека, ловко срывал с него шапку и тут же её съедал. Это была настоящая охота за шапками, и бывали дни, когда Шанго съедал их по нескольку штук».

Военные будни Шанго

В начале Великой Отечественной войны, когда Москва подвергалась частым налётам немецкой авиации, бомбы попадали и на территорию зоопарка. Тогда зверей на время переводили в помещения. Шанго нервничал при звуке сирен, однако огня не боялся: видимо, он был ему знаком ещё с вольных времён. Более того, слон даже помогал сотрудникам зоопарка тушить зажигательные бомбы, падавшие на его территорию. Вера Чаплина описывала такой эпизод:

«…тогда Шанго захватил хоботом песок и бросил — в горящую бомбу. Огня стало как будто меньше. Тогда слон бросил ещё и ещё… Он бросал песок до тех пор, пока бомба не погасла и над местом, где она упала, не образовался холмик» .

Вскоре было принято решение об эвакуации животных из Москвы. Однако могучий Шанго не помещался ни в одном из вагонов, а вести по улицам нервного слона казалось опасной затеей. Сотрудники зоопарка решили оставить его дома и приступили к эвакуации его сородичей. Однако Шанго никак не давал увести свою подругу Джинду. Было принято решение оставить обоих слонов в зоопарке.

Во время войны Джиндау умерла. Шанго был очень расстроен. Игривый и своенравный до смерти подруги, теперь он не проявлял к посетителям никакого интереса. А смотрителей и вовсе не подпускал к себе.

Шанго и Молли

После войны Шанго начал понемногу приходить в себя. В 1946 году в зоопарке появилась слониха Молли, спокойная и дружелюбная. Для Шанго она стала новой любимой подругой. Сперва они постепенно привыкали друг к другу, а потом по-настоящему привязались. Именно с появлением Молли Шанго изменился: он перестал мучить смотрителей и больше не прикасался к вещам посетителей.

Переменам поспособствовало и появление у пары слонят. Первенец Москвич родился 3 августа 1948 года. До него в зоопарках России ещё ни разу не рождались слонята. Спустя 4 года у Шанго и Молли появился второй детёныш, которого сотрудники назвали Каратом.

Семья наслаждалась жизнью в зоопарке и была любимицей столичной публики. Но идиллия трагически прервалась в 1954 году. Ветеринары делали операцию маленькому Карату, из-за чего Молли буквально сходила с ума. Пытаясь прорваться к своему малышу, она просунула голову между стальными балками слоновника. Сотрудники зоопарка не смогли помочь Молли, и она погибла.

Шанго вновь остался один. Смерть второй подруги ударила по нему ещё сильнее. Он начал конфликтовать с Каратом, и малыша пришлось в 1955 году передать в одну из передвижных зоологических выставок. В мае 1961 года Шанго скончался.

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Могучий Шанго был одним из самых популярных обитателей Московского зоопарка. Он часто становился персонажем детских рассказов, а на страницах популярных изданий, посвящённых животным, то и дело встречались истории о сильном и умном слоне, который самостоятельно тушил зажигательные бомбы.

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